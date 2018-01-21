Черышев ещё раз напомнил о себе Черчесову. На этот раз голом

Гол Черышева помог «Вильярреалу» переиграть «Леванте»

«Вильярреал» одержал победу над «Леванте» в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



В середине первого тайма Мануэль Тригерос реализовал пенальти и вывел «Вильярреал» вперёд, а в начале второй половины игры российский полузащитник Денис Черышев удвоил преимущество «жёлтой субмарины». В концовке гости отыграли один мяч — с 11-метровой отметки отличился Рохер Марти.



«Вильярреал» набрал 34 очка и вышел на четвёртое место в таблице Примеры, «Леванте» (18) — 16-й.

«Манчестер Сити» выиграл у «Ньюкасл Юнайтед» благодаря хет-трику Агуэро

«Манчестер Сити» выиграл у «Ньюкасл Юнайтед» в матче 24-го тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.



У «Манчестер Сити» хет-трик оформил Серхио Агуэро, свой второй мяч забивший с пенальти. В составе «Ньюкасл Юнайтед» отличился Джейкоб Мёрфи.



«Манчестер Сити» с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая идущий вторым «Манчестер Юнайтед» на 12 баллов.

«МЮ» на выезде обыграл «Бёрнли», Ниасс забил за «Эвертон» с передачи Уолкотта

«Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом обыграл «Бёрнли» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги. Единственный гол в начале второй половины игры забил Антони Марсьяль, ему ассистировал Ромелу Лукаку.



«Эвертон» и «Вест Бромвич Альбион» поделили очки — 1:1. На быстрый гол Джея Родригеса «ириски» ответили мячом экс-форварда московского «Локомотива» Байе Умара Ниасса во втором тайме. Голевую передачу в дебютном матче за «Эвертон» отдал Тео Уолкотт.

«Барселона» выступила с официальным заявлением по поводу Гризманна

На официальном сайте «Барселоны» было опубликовано заявление, в котором каталонский клуб обозначил свою позицию относительно слухов в испанских СМИ о возможном переходе в стан сине-гранатовых нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.



«Барселона» настоятельно отрицает информацию, которую публикуют различные СМИ в последнее время, относительно игрока «Атлетико» Антуана Гризманна и его якобы возможного перехода в наш клуб. «Барселона» возражает против этих действий СМИ и в очередной раз напоминает о том, что полностью уважает футбольный клуб «Атлетико», — говорится в сообщении пресс-службы каталонцев.

В Италии сообщили, что Максимович хочет перейти в «Спартак»

Помимо «Спартака», интерес к защитнику «Наполи» Николе Максимовичу проявляют «Сент-Этьен» и «Вильярреал», сообщает сайт итальянского журналиста Ди Марцио. По данным источника, 26-летний сербский футболист хочет перейти в «Спартак», но клубы ещё не пришли к соглашению об условиях перехода.



«Наполи» готов отдать Максимовича в аренду, но без обязательства выкупа. В клубе из Неаполя предпочитают дождаться чемпионата мира — 2018, после чего цена на Максимовича может вырасти. Контакты между сторонами продолжаются. Футболист надеется, что соглашение будет достигнуто на следующей неделе и он присоединится к команде на сборе в Дубае.

Как Бонуччи. Чем для «Спартака» опасен трансфер Максимовича Порция тактических мыслей по защитнику, которого хочет «Спартак».

«Бордо» объявил имя нового главного тренера

«Бордо» объявил имя нового главного тренера команды. Им стал Густаво Пойет, информирует официальный сайт клуба. Кроме того, «Бордо» отменил воскресную тренировку.



Накануне клуб объявил об уходе Жослена Гурвеннека с поста главного тренера. Гурвеннек возглавил «Бордо» в 2016 году. В прошлом сезоне под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате Франции.



В текущем сезоне клуб после 22 туров занимает в таблице Лиги 11-е место. В последних семи встречах «Бордо» потерпел пять поражений.



Последним местом работы Пойета был китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», который он покинул в сентябре.