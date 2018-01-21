Как Кришито Дзюбу спародировал. Футболисты в соцсетях

Команды РФПЛ вышли из отпуска и отправились на зимние тренировочные сборы. Рассказываем, что постят футболисты в социальных сетях и как проводят тренировки.



Футболисты «Локомотива» Дмитрий Тарасов и братья Миранчуки попробовали себя в качестве комментаторов. Стоит заметить, что у Дмитрия Тарасова здорово получается.

Маринато Гилерме нашёл новое упражнение для вратарей. Интересно, опробует ли бразилец такой метод тренировок для оттачивания своего мастерства.

Тем временем голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин продемонстрировал свою силу, поднимая колесо.

А Доменико Кришито и Александр Кокорин снимали месседж Артёму Дзюбе.

Всей командой «Спартак» отметил дни рождения директора департамента по связям с общественностью клуба Леонида Трахтенберга и полузащитника Артёма Тимофеева.

К Артёму Реброву на сборы приехал сын, и они вместе кормили павлинов.

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов утверждает, что сможет возродиться, как феникс. Вероятно, Фёдор настраивает себя на взятие ещё одного звания «лучшего бомбардира» РФПЛ.

Пресс-служба «Краснодара» не упускает из вида футболистов своего клуба ни на секунду. Следует за ними с камерой везде и даже в номерах.

Нападающий ЦСКА Витиньо вспоминал, как играл против завершившего карьеру Роналдиньо. По мнению Витиньо, Роналдиньо один из лучших и гениальных футболистов всех времён. Что ж, с этим не поспоришь.

Новый главный тренер «Ростова» поделился видео своих голов за «Сельту». А было это аж в прошлом веке — с тех пор прошло уже 20 лет.

А полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев придумал новый способ отбора мяча.