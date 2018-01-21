Женщин просят удалиться. Манчини ужесточает режим

Первый гол Заболотного, второй – Кокорина и необычный гость на тренировке: все самые свежие новости «Зенита» от нашего спецкора в Дубае.

Не сразу сообразил, что «не так» с отелем. Потом дошло: все – абсолютно все кругом – администраторы, портье, горничные, официанты – разговаривают на английском. Если бы только с постояльцами, в этом не было бы ничего удивительного. Но нет – между собой тоже.

Объяснение «феномена» оказалось до банальности прозаичным: гостиничный персонал на 100% состоит из иностранцев. Много русскоязычных – молодых, даже юных выходцев из Украины, Казахстана, Киргизии, пустившихся в Эмираты на заработки. Местных в сфере обслуживания не встретишь. Вообще, найти работающего дубайца – задача не из простых. Не царское – то есть шейхское – это дело, мести дворы, таскать подносы или долбить асфальт отбойным молотком. Вокруг полно рынков дешёвой рабочей силы – таких, как Индия, Пакистан – вот они пускай и вкалывают, на благо и без того процветающих ОАЭ.

Дубаю мало двух уникальных сооружений – единственной в мире гостиницы категории 7* и самого крутого на планете небоскрёба (Эйфелева башня и до середины более чем 820-метровой верзилы «Бурдж Халифа» не дотянется). Город продолжает активно расти вверх и вширь. И тут без привлечения «легионеров» не обойтись. То, что индийцев в Дубае почти вдвое больше, чем коренных жителей, а пакистанцев – немного меньше, никого, кажется, давно не смущает. В стремлении утвердиться среди мировых туристических центров Эмираты всё шире открывают свои двери и перед стремящимися заработать, и перед желающими потратиться. Отмена виз для граждан РФ логично вписалась в эту политику. Недаром среди 42 (!) побратимов Дубая фигурируют и обе российские столицы – Москва и Петербург.

Соотечественников среди отдыхающих хватает. В том числе – сужу по количеству вопросов в соцсетях – и симпатизирующих «Зениту». Вынужден огорчить: понаблюдать за любимой командой в тренировочном процессе едва ли удастся. В частном спортивном городке шейха Хамдана сине-бело-голубые работают в закрытом режиме. Единственный раз за неделю, и только на пять минут, исключение из правил было сделано для 89-летнего ветерана и его семьи – сына, снохи и двух маленьких внуков. Дедушка своими глазами видел финал Кубка СССР 1944 года ЦДКА – «Зенит» — ну как такого не уважить?!

Тем не менее возможность увидеть вблизи, а возможно, и пообщаться накоротке с игроками и тренерами у болельщиков в ОАЭ будет, и не одна. Первая – уже завтра. В понедельник на местном стадионе «Аль-Мактум» команда Роберто Манчини откроет зимнюю игровую серию. В первом спарринге её соперником станет чемпион Дании – «Копенгаген».

А накануне «Зенит» работал в привычном уже двухразовом режиме. С утра корпел над физикой, вечером разучивал новые комбинации и играл в футбол. Появление у кромки поля президента клуба приумножило силы «зенитовцев». Сергей Фурсенко душевно поприветствовал персонал команды и с любопытством воззрился на газон со скамьи запасных.

Уж и не знаю, совпадение или нет, но в присутствии начальства сине-бело-голубые выдали пока самую результативную двусторонку сбора. За один мини-матч они забили больше мячей, чем за три предыдущих. Помимо первого гола в новой команде Антона Заболотного, пускай и сугубо «тренировочного», отмечу второй точный удар на сборах Кокорина. Марку лучшего снайпера клуба Александр держит и в межсезонье.

В награду за ударно проведённую субботу футболисты получили от Манчини ещё один полувыходной – второй за сбор и последний «семейный». С понедельника «пропускной режим» в команде ужесточается: жёнам и детям игроков предписано покинуть «территорию «Зенита». По замыслу Мистера, больше ничто и никто не должен отвлекать команду от работы.