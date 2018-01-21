Кукла из секс-шопа. Кто такой – новый конкурент Габулова в «Брюгге»

Зачем «Брюгге» Габулов? Интервью с тренером вратарей бельгийского клуба Чем бельгийцев привлёк Габулов, чем он запомнился по первым дням работы и чем он сам объяснил желание сменить обстановку — ответы ниже.

В 34 года голкипер сборной России Владимир Габулов рискнул попробовать свои силы в Европе. Согласился на трансфер из тульского «Арсенала» в «Брюгге». Должно быть, сперва Владимир взглянул на список вратарей лидера бельгийского чемпионата, после чего пришёл к выводу, что с такими конкурентами он не останется без игровой практики и не потеряет место в составе национальной команды на ЧМ-2018. В свою очередь тренер голкиперов «Брюгге» Томислав Рогич объяснил в интервью для «Чемпионата» мотивы приглашения россиянина: «У Габулова есть опыт — то, что нужно для борьбы за чемпионство. Мы идём на первом месте, и нам нужен был опытный вратарь. У нас второй и третий вратари — молодые ребята по 22-23 года… Он спокойный. Хорошо играет ногами, не паникует, если отдать мяч назад. Хорошие рефлексы — несколько раз видел, как он спасал после ударов с 3-5 метров. Нам нужен был серьёзный человек в ворота, который придал бы команде уверенности». В общем, «Брюгге», казалось бы, определился с «первым номером» на остаток сезона. Тем неожиданнее для Габулова появление нового сильного конкурента – Кеннета Вермера.

32-летний Вермер перебрался в бельгийский клуб на правах аренды до конца сезона из «Фейеноорда». Вообще-то этот темнокожий голкипер – уроженец Амстердама и воспитанник «Аякса». Ему обещали большое будущее. В 17 лет Кеннета даже признали талантом года в амстердамском клубе. Вермер прошёл через все юношеские, молодёжную и олимпийскую сборную Нидерландов. Более того, в 2006-м и в 2007-м выигрывал в составе «оранжевых» чемпионат Европы среди молодёжи. В финальном матче Евро-2006 сборная Украины не сумела забить будущему конкуренту Габулова, а вот его коллега Андрей Пятов пропустил трижды.

На профессиональном уровне во взрослом футболе Вермер дебютировал в составе родного «Аякса», выйдя на замену в сентябре 2006-го во встрече Кубка УЕФА с норвежским «Стартом» (4:0). Сыграл 45 сухих минут. На следующий год амстердамский клуб отдал Кеннета в аренду «Виллем II», чтобы молодой голкипер набирался опыта. Примерно в те же дни, когда Габулов в составе сборной России побеждал сборную Англии в матче отборочного цикла Евро-2008 в «Лужниках», голландец пропустил четыре мяча дома от «Утрехта» и надолго выпал из основы. Тем не менее, «Аякс» вернул себе Вермера, а главный тренер Марко ван Бастен сделал его основным вратарем на новый сезон-2008/09.

«Брюгге», казалось бы, определился с «первым номером» на остаток сезона. Тем неожиданнее для Габулова появление нового сильного конкурента – Кеннета Вермера.

В 2011 году Вермер впервые стал чемпионом Нидерландов вместе с «Аяксом», который семь лет ждал возвращения на вершину. Правда, сам Кеннет исполнял уже роль запасного вратаря. В том чемпионате он сыграл лишь шесть матчей на финише сезона. Но в следующем сезоне Вермер вернулся в основу, сыграл 33 матча в Эредивизии, шесть – на групповом этапе Лиги чемпионов и ещё два – в плей-офф Лиги Европы. Противостоял нападающим «Реала» и «Манчестер Юнайтед». Помог «Аяксу» защитить чемпионский титул. В сезоне-2012/13 история повторилась: было и третье подряд чемпионство в Нидерландах, и Лига чемпионов.

В октябре 2012-го вернувшийся в сборную Луи ван Гал вызвал Вермера. Можно сказать, в тот период голкипер «Аякса» находился на пике карьеры. Кеннет не обладает высоким ростом (всего – 182 см), но сумел завоевать тренерское доверие благодаря ловкости, замечательной реакции и умению хорошо сыграть ногами. Вермер провёл на ноль дебютный товарищеский матч со сборной Германии в Амстердаме. В 2013-м ван Гал также выпускал его на поле во встречах отборочного цикла с Эстонией и Румынией, а затем и в спарринге с Индонезией. И в этих играх Кеннет тоже ни разу не пропустил. Казалось, он обязательно попадёт в заявку «оранжевых» на ЧМ-2014, возможно, даже станет «первым номером». По крайней мере ван Гал, который пробовал в ходе подготовки и отборочного цикла шестерых (!) голкиперов, признавался, что Вермер лучших других подходит под его модель. Однако в результате на чемпионате мира сыграл не он, а его партнёр по «Аяксу» Яспер Силессен. С Силессеном сборная Нидерландов дошла до полуфинала.

Всё дело в том, что по ходу сезона-2013/14 Кеннет после нескольких ошибок лишился места в основе амстердамской команды. Четыре пропущенных мяча от принципиального соперника ПСВ навели главного тренера Франка де Бура на мысль поменять вратаря и сделать ставку на Яспера. В результате «Аякс» выиграл Эредивизию четвёртый раз подряд, но Вермеру эта победа принесла, конечно, гораздо меньше положительных эмоций, нежели три предыдущих. Он прилип к скамейке запасных. «Вермер – лучший голкипер Нидерландов. Я не понимаю, почему он тут стал резервистом», – удивлялся на старте нового сезона форвард «Витесса» Закария Лабьяд. Силессен же признался, что счёл бы сумасшедшим того, кто за девять месяцев до старта чемпионата мира спрогнозировал его участие в турнире.

Видео ошибок Вермера на YouTube.

В начале сезона-2014/15, осознав, что ничего хорошего его в «Аяксе» не ждёт, Кеннет решил покинуть дом родной и принял приглашение «Фейеноорда». Болельщики амстердамского клуба восприняли трансфер Вермера в ряды самого принципиального соперника примерно с теми же эмоциями, с какими фанаты «Спартака» отреагировали на переход Артёма Дзюбы в «Зенит». Главный тренер Джованни ван Бронкхорст выдал новичку первую пару перчаток, так что Кеннет снова получил солидную практику как в чемпионате Нидерландов, так и в Лиге Европы. Завоевал с «Фейеноордом» Кубок Нидерланов. Кстати, менее чем через месяц после переезда Вермер вышел против «Аякса» на домашний матч Эредивизии. Уже на пятой минуте он пропустил мяч, а вот Силессен был непробиваем. «Фейеноорд» потерпел поражение – 0:1. В марте 2015-го Вермер в пятый, и последний раз сыграл за сборную Нидерландов в товарищеской встрече с Испанией. Опять выдал «сухарь»! Так что Вермер, судя по всему, войдёт в истории национальной команды, как вратарь, не пропустивший ни одного гола.

Если Габулов останется на скамейке запасных, то все комплименты Рогича в его адрес были пустословием.

В феврале 2016-го на матче «Аякс» – «Фейеноорд» в Амстердаме разразился скандал. Поклонники хозяев вывесили оскорбительный баннер, посвящённый голкиперу гостей. Надпись гласила: «Вермер: от сына Бога, к сыну шлюхи». А один из фанатов «Аякса» подвесил на верёвке надувную резиновую куклу из секс-шопа, одётую в футболку с фамилией Вермер. Кеннет подал заявление в полицию. Сообщалось, что стражи порядка нашли и арестовали этого фаната, получившего пожизненный запрет на посещение матчей амстердамского клуба.

В прошлом сезоне «Фейеноорд» добился потрясающего достижения: завоевал золото Эредивизии впервые за 18 лет! Однако Вермер не стал одним из героев сезона. У вратаря вновь началась неудачная полоса. Большую часть чемпионата Кеннет пропустил из-за разрыва ахиллова сухожилия. Место в основе прочно занял австралиец Брэдли Джонс. Хуже того, минувшим летом Вермер опять выбыл из строя, травмировав руку. Упустил шанс навязать Джонсу конкуренцию и показать себя в Лиге чемпионов. Ван Бронкхорст дал воспитаннику «Аякса» сыграть только в матче 6-го тура с «Наполи», который не имел ценности для роттердамцев. Зато с Кеннетом в воротах они прервали серию из пяти поражений, одержав победу – 2:1.

Сложившаяся ситуация не устраивала Вермера. Он попросил «Фейеноорд» отпустить его в другой клуб ради игровой практики. «Я приходил сюда не для того, чтобы сидеть на скамейке», – сказал Кеннет в интервью. «Брюгге» оформил аренду голкипера с правом выкупа. Неужели Вермеру пообещали, что он обязательно будет выходить на поле? Если так и есть, то это значит, что без практики в преддверии ЧМ-2018 останется Габулов. Едва ли Черчесов захочет включать в состав сборной России не играющего голкипера, тем более на этой позиции конкуренция у нас достаточно высока. Например, в случае выхода в плей-офф и серии пенальти может пригодиться умение Александра Беленова парировать удары с «точки», как ван Галу на ЧМ-2014 пригодились сейвы Тима Крула, подменившего Силессена на одиннадцатиметровых. Сегодня после зимней паузы возобновляется чемпионат Бельгии. Выбор Рогича на первый матч с «Антверпеном» будет показательным. Если Габулов останется на скамейке запасных, то все комплименты тренера в его адрес были пустословием.