Главный обмен в истории АПЛ, главная боль «Спартака». Трансферы недели

«Спартак» всё ещё ищет защитника. Теперь на замену Джикии

Среди недели Георгий Джикия получил страшную травму в первом контрольном матче «Спартака», с «Шанхаем СИПГ» – и теперь как минимум до конца сезона красно-белым нужен новый защитник. По этой позиции работа велась и раньше, но теперь активизировалась. Более того, в «Спартаке», судя по инсайдам, решили свести риск к минимуму – из-за этого переговоры с «Сантосом» по трансферу бразильского защитника Вериссимо были свёрнуты.

Приоритетный вариант – трансфер серба Николы Максимовича. Il Mattino сообщает, что Массимо Каррера уже провёл беседу с защитником «Наполи», а спортивный директор итальянцев напрямую сказал, что Максимович, скорее всего, перейдёт в «Спартак». Резервный вариант – защитник «Ботафого» 22-летний Игор Рабелло. Но не это ли рисковая работа на перспективу?

Как Бонуччи. Чем для «Спартака» опасен трансфер Максимовича Порция тактических мыслей по защитнику, которого хочет «Спартак».

«Динамо» взрывает рынок

В московском «Динамо» откуда-то появились деньги и логика руководства – трансфер Евгения Маркова из «Тосно» стал лишь первой ласточкой. Уже официально подтверждён переход в «Динамо» Константина Рауша, движимого желанием сыграть на чемпионате мира и получать постоянную игровую практику. Следующим станет Вячеслав Караваев, сидящий на лавке в пражской «Спарте». За обоих москвичи заплатят примерно 1,5 млн евро. Попутно ходят слухи про переход в «Динамо» игроков попроще – например Фёдора Черных из польской «Ягеллонии», но это кажется игрой агентов по тренду. «Динамо» снова зажигает на рынке.

Санчес на Мхитаряна: обмен вот-вот состоится

Алексис Санчес уже на медосмотре в «Манчестер Юнайтед», Генрих Мхитарян готов к переходу в «Арсенал» – таковы детали, пожалуй, самого громкого обмена в истории АПЛ. «Юнайтед» получает звезду, захандрившую и отказавшуюся продлевать контракт с «Арсеналом». Лондонцы находят замену другому игроку, который летом уйдёт – Месуту Озилу – и получают одного из главных креативщиков АПЛ, недополучавших игровое время. Платить никто не будет, это обмен в хоккейном стиле – игрок на игрока.

Главный обмен в истории АПЛ вот-вот состоится «МЮ» получит Алексиса Санчеса, «Арсенал» – Генриха Мхитаряна. Кто извлечёт большую выгоду?

Обамейянг отдаляется от Дортмунда. Кажется, в «Арсенал»

Пьер-Эмерику Обамейянгу всегда прощались дисциплинарные косяки, но Петер Штёгер тренер, больше всего ценящий дисциплину, сразу закрутил гайки. Одно пропущенное собрание команды перед матчем с «Вольфсбургом» выкинуло Обаму из состава. В пятницу против «Герты» Обамейянг снова не играл: Дортмунд будет мучиться с «ложной девяткой», но точно отпустит главного нападающего.

Китайские деньги для Обамейянга уже на горизонте, но есть вариант поинтереснее. Лондонский «Арсенал» так разошёлся, что решил сделать зимнее трансферное окно своим. Арсен Венгер предлагает 50 млн евро за африканца. «Боруссия» хочет 70. Многовато, чтобы вернуться на родное четвёртое место (хотя болельщики «Арсенала» думают иначе). Вопрос, куда ставить Обаму, учитывая, что у лондонцев есть Ляказетт. Но это уже проблемы Венгера.

«Арсенал» предложил «Боруссии» за Обамейянга € 50 млн

Уолкотт в «Эвертоне»

Ещё один заметный переход с участием лондонского «Арсенала». Тео Уолкотт, одна из главных молодых звёздочек Арсена Венгера 2000-х, закончил свою лондонскую карьеру – пожалуй, всех авансов, выданных за феерический талант, Уолкотт не оправдал. Теперь в «Арсенале» не осталось ни одного игрока, успевшего погонять мяч на стареньком «Хайбери»: только тренер.

Уолкотт обиделся, в первую очередь на Венгера, и разочаровался прощанием с «Арсеналом». Теперь, как говорят, «Эвертон» отдаёт за Тео 22,5 млн евро, а сам Уолкотт говорит, что важную роль в трансфере сыграл Уэйн Руни. Так лучше для Уолкотта, получающего игровую практику, и для Сэма Эллардайса, ценящего таких бегунков, но сами посмотрите на трансферную политику «ирисок»: летом команда купила трёх атакующих полузащитников – Руни, Классена и Сигурдссона. А теперь выкидывает одного и зажимает другого.

«Челси» ищет большого нападающего. Любого

Антонио Конте мало габаритов и пластики Миши Батшуайи – он так и останется вечным резервистом «Челси», а замену Альваро Морате будут искать не на лавке, а на рынке. Кандидатуры самые разные. Первым претендентом на трансфер был Энди Кэрролл, потенциальный конкурент Фёдора Смолова в «Вест Хэме». Потом появились слухи про Питера Крауча, чья карьера катится к закату уже не первый сезон. Теперь в новички «Челси» записывают Ислама Слимани – если что, он крепко прикован к скамейке «Лестера».

Почему так? Конте нужен большой нападающий под его тактическую систему, чтобы время от времени подменять Морату. Летом «Челси» проиграл борьбу за Фернандо Льоренте – именно нападающего подобного типа ищут синие. Хотя вариант, который наклюнулся сейчас, кажется очень мощным: главный инсайдер итальянского футбола Джанлука Ди Марцио пишет про договорённость по контракту с Эдином Джеко. Да он вообще может стать в «Челси» основным.

Вместо Зе Луиша в АПЛ уехал голландец

Помните историю про «Брайтон» и 20 млн евро за Зе Луиша? Теперь о трансфере точно можно забыть. Новичок Премьер-лиги нашёл деньги на другого нападающего схожего типажа – его зовут Юрген Локадия, он провёл всю профессиональную карьеру в майке ПСВ и кажется идеальным наследником Яна Веннегоора оф Хесселинка (помните ещё такого?). Такой же нескладный, худющий, вроде бы деревянный, но с поразительным голевым чутьём. Да, это главное, что отличает Локадию от Зе Луиша.