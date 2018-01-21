10 самых дорогих нападающих мира на сегодня

Эти парни за день зарабатывают больше, чем многие за всю жизнь.

10 самых дорогих вратарей мира на сегодня Нападающие мечтают, чтобы эти 10 человек исчезли. Без них футбол стал бы результативнее.

10 самых дорогих защитников мира на сегодня Нападающие видят в кошмарах именно этих парней. А иногда они приходят за мячами и в реальной жизни.

10 самых дорогих полузащитников мира на сегодня Кроос, Погба, Коутиньо и Эриксен в фильме «Что здесь делает Эриксен?»

Клуб: «Барселона»

Национальность: Уругвай

Стоимость: 85 млн евро (здесь и далее по данным сайта transfermarkt.de)

Один из самых ярких футболистов нашей эпохи. Известен тем, что кусал троих (!) соперников во время матча. Последний раз форварда дисквалифицировали на 4 месяца во всех турнирах и на 9 матчей сборной. Недавно Суарес сделал признание: он расплакался, когда «Барселона» его купила, несмотря на дисквалификацию.

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Национальность: Бельгия

Стоимость: 85 млн евро

Гигантский шкаф, который ты не можешь подвинуть, а вот он тебя – запросто. Лукаку обладает фантастическими данными. Выиграть у него верховой мяч – подвиг. Английские фанаты поют, что у бельгийца 24-дюймовый член. Мы на схемах объясняем, почему Лукаку так хорош:

Мистер Биг. Кто похоронил ЦСКА Ромелу Лукаку сделал дубль в матче Лиги чемпионов с ЦСКА.

Клуб: «Ювентус»

Национальность: Аргентина

Стоимость: 85 млн евро

В 2015 году «Ювентус» заплатил «Палермо» 32 млн евро. Тогда эта сделка могла показаться рискованной. А сейчас футболиста могут продать в разы дороже. Нападающий стал одним из символов «Ювентуса», а итальянский сенатор хочет урегулировать северокорейский кризис с помощью Дибалы.

Итальянский сенатор хочет урегулировать северокорейский кризис с помощью Дибалы

Клуб: ПСЖ

Национальность: Франция

Стоимость: 90 млн евро

За последний год Мбаппе подорожал на 86 млн евро. Это рекордный показатель на трансферном рынке за этот отрезок. Ещё недавно он умолял Роналду сделать совместное фото. А теперь они играют друг против друга в 1/8 финала Лиги чемпионов.

6. Эден Азар (27 лет)

Клуб: «Челси»

Национальность: Бельгия

Стоимость: 100 млн евро

Лучший игрок сборной Бельгии по итогам 2017 года. Всё чаще идут разговоры о том, что нападающий перейдёт в «Реал». Тем более что между Конте и Азаром есть шероховатости. «Я тренер, и я решаю. Не важно, счастлив игрок или нет», – сказал на днях итальянский тренер.

Клуб: «Атлетико»

Национальность: Франция

Стоимость: 100 млн евро

Кстати, у Гризманна тоже не всё стабильно. Во время дерби его освистали свои же фанаты. Поклонники «Атлетико» были недовольны результативностью форварда. Европейские СМИ сообщали об интересе к французу со стороны «Барселоны» и «МЮ». Отступные в контракте нападающего – 100 млн.

Клуб: «Реал»

Национальность: Португалия

Стоимость: 120 млн евро

Роналду – обладатель двух последних «Золотых мячей». Будь он моложе, находился бы на первой строчке. Но ему уже 32 года. Это не значит, что он плох. Значит, что покупать его уже не так выгодно, потому что продать футболиста через пару лет можно будет уже за значительно меньшие деньги.

Клуб: «Тоттенхэм»

Национальность: Англия

Стоимость: 120 млн евро

Последнее время Кейн невероятно хорош! Он стал лучшим бомбардиром 2017 года (55 мячей), лучшим игроком АПЛ в декабре, а ещё главным снайпером «Тоттенхэма» в истории АПЛ (98 мячей). Вот мощный разбор игры Кейна, который обязательно нужно прочесть.

Гарри Кейн – лучший нападающий мира. Даже сильнее Криштиану Сергей Титов – с большим досье на человека, забившего за 2017-й больше, чем Месси и Роналду.

Клуб: «ПСЖ»

Национальность: Бразилия

Стоимость: 150 млн евро

Через несколько лет Месси станет возрастным игроком, и тогда бразилец займёт его трон. Хотя в каком-то смысле он уже сейчас на первом месте. «ПСЖ» заплатил за футболиста рекордную сумму в истории футбола – 222 млн евро. Интересно, за сколько его потом продадут. Тем более что в его контракте нет отпускной цены.

Клуб: «Барселона»

Национальность: Аргентина

Стоимость: 180 млн евро

Все оценки футболистов условны, но немецкие аналитики утверждают: рыночная стоимость Месси – 180 млн. Наверняка несколько шейхов предлагали и большую сумму, но аргентинец на протяжении всей карьеры верен лишь одному клубу. Даже несмотря на заманчивое предложение со стороны «Урала».