Как ведут себя аутсайдеры РФПЛ за неделю до открытия трансферного окна

«Тосно» и «Динамо» объявили о переходе Евгения Маркова в состав москвичей. За эту зиму тосненцы потеряли уже второго своего форварда: в начале декабря в «Зенит» ушёл Антон Заболотный. Если учесть тот факт, что на двоих нападающие забили 70% процентов всех голов команды, то перспективы подопечных Дмитрия Парфенова в борьбе за выживание вырисовываются мрачные. Какие ещё кадровые перемены произошли у аутсайдеров и как они могут повлиять на распределение мест в весенней части чемпионата?

«Амкар»

Пермяки находятся выше всех из команд нижней четвёрки, но вот положение у них печальней не придумаешь. Речь идёт о том, что «Амкар» может сняться с чемпионата в следующем сезоне. Поэтому о трансферах говорить сейчас не приходится: удержать бы тех, кто находится в расположении. В самом коллективе стараются не думать о подобных перспективах и продолжают работу в штатном режиме. Клуб вышел из отпуска 11 января и уже неделю тренируется в Белеке.

«Дед Мороз не приходил, подарков не принёс! Если честно, ничего нового у нас не появилось. Надеемся, что всё будет хорошо», — так на данный момент прокомментировал ситуацию генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин.

Руководитель клуба также добавил, что они находятся в поисках спонсора. Активно в этом им помогает руководство Пермского края, что оставляет болельщикам клуба надежду на благоприятный исход.

Оставшиеся матчи: дома – «Арсенал» (Тула), «Локомотив», «Рубин», «Спартак», «Ахмат»; в гостях – «Зенит», ЦСКА, «СКА-Хабаровск», «Тосно», «Урал».

Прогноз: 15-е место.

«Тосно»

К радости всех переживающих за клуб из Ленинградской области, повторение судьбы соседа по турнирной таблице «Тосно» не грозит. Бюджет у команды скромный, около 600 млн рублей, но деньги эти частные, а не государственные, что является большой редкостью в нашем футболе. О кадровых потерях тосненцев уже было сказано – Марков и Заболотный. Однако, в отличие от «Амкара», у команды есть приобретения. «Тосно» пополнили нападающий «Црвены Звезды» Рикардиньо, защитник казахстанского «Тараза» Неманья Миюшкович и полузащитник «Тамбова» Алексей Скворцов. И вроде всё хорошо, если бы не одно но – Парфёнов теряет свою схему с двумя высокорослыми форвардами в атаке.

Сейчас в команде три нападающих: Георгий Мелкадзе – 180 сантиметров, Никола Труич – 182 сантиметра и новичок Рикардиньо – 175 сантиметров. Для сравнения, рост и Маркова, и Заболотного – 188 сантиметров. Хотя календарь «Тосно» в весенней части легче, чем у пермяков, нет никакой уверенности в том, что новые игроки быстро вольются в коллектив, а команда сможет безболезненно перестроить свою игру. Такие неопределённости в концовке сезона позитива не добавляют.

Оставшиеся матчи: дома – «Рубин», «Урал», «Амкар», «Динамо»; в гостях – «СКА-Хабаровск», «Анжи», «Спартак», «Ахмат», «Ростов», «Уфа».

Прогноз: 13-е место.

«Анжи»

Махачкалинцы в это трансферное окно работают, как «Тосно», на вход и на выход. Трое человек покинули ряды клуба. Вадим Афонин вернулся в «Оренбург», плюс разорвали арендные соглашения с Константином Базелюком и Аязом Гулиевым. В свою очередь четверо футболистов последовали в обратном направлении: Паул Антон из бухарестского «Динамо», Джон Чансельор из эквадорского «Дельфина», Амур Калмыков из «Афипса» и Квадво Поку из «Майами».

С составом у «Анжи» всё в порядке. Он, вероятно, лучший среди тех, кто находится в подвале турнирной таблицы. Проблема в другом – клуб никак не может найти хорошего тренера. Александр Григорян, который начинал этот сезон, отлично себя проявлял в качестве оратора на послематчевых интервью. Как тренер он только уверенно держал клуб в зоне вылета.

Сейчас команду возглавляет Вадим Скрипченко, на счету которого «интересные» матчи во главе «Урала» и вылет в ФНЛ с самарскими «Крыльями». Последние, кстати, были утоплены руками самого Скрипченко, так как до этого шли в зоне стыковых матчей. Пока «Анжи» занимает 15-е место. Сможет ли проявить себя её главный тренер с третьего захода в РФПЛ и вывести клуб из зоны вылета? Маловероятно, но вот в стыки забраться попробует.

Оставшиеся матчи: дома – «Рубин», «Тосно», «Спартак», «Урал», «Ахмат»; в гостях – «Уфа», «Краснодар», «Зенит», «Арсенал» (Тула), ЦСКА.

Прогноз: 14-е место.

«СКА-Хабаровск»

Главное приобретение последней на данный момент команды Российской Премьер-Лиги – тренер Ринат Билялетдинов. Его предшественник Алексей Поддубский перешёл на должность спортивного директора клуба. Покинули Хабаровск четверо футболистов, но существенной потерей можно назвать разве что полузащитника Дениса Дедечко, отправившегося в «Мариуполь». Столько же человек пополнили состав хабаровчан.

«СКА-Хабаровск» — единственная команда, к которой невозможно предъявить претензии. Понятно, что для более убедительного старта тренеру и игрокам не хватило опыта игры на высшем уровне. Ведь в желании биться в каждом матче им не откажешь. Банально? Безусловно, но такова ситуация. Даже грустно немного от того, что в этом сезоне так быстро выделился клуб, который стопроцентно вылетит в ФНЛ.

Оставшиеся матчи: дома – «Тосно», «Урал», «Амкар», «Динамо», «Краснодар»; в гостях – «Спартак», «Ахмат», «Ростов», «Уфа», «Зенит».

Прогноз: 16-е место.