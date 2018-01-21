«Раскрыт секрет, как сборная России поднялась в рейтинге ФИФА»

«Балтика» сыграет с «Шальке» на открытии новой арены в Калининграде
phil09:
— Балтика 04?
Kisk:
— Балтика 9.
«Челси» интересуется Краучем, которому в конце января исполнится 37 лет
macwin:
— Ну «Челси» же пенсионеры, им как раз.
Кафельников: на свой собственный вопрос, простить ли Дзюбу, я бы ответил «да»
mashaspartakiada:
— По ходу, Дзюба через Кафельникова начал операцию «Возвращение».
Дзюба, Шатов и Анюков вышли на тренировку «Зенита-2»
nobrainnopain:
— Трус, Балбес и Бывалый(С)
Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА
zaurwow:
— Молодцы, оказываем давление на первую тройку.
chupas89:
— Секрет раскрыт, чтобы сборная России поднималась в рейтинге, ей нужно просто не проводить матчи))) Вот не играли ни с кем и опа +2 места)
«Рубин» подписался на страницу Дзюбы в социальной сети
amkarperm59:
— Дайте Джикии «инстаграм» «Спартака», он вам такие подписки сделает.
Мхитарян согласился перейти в «Арсенал»
will-grigg:
— Неплохое усиление для туляков.
Фернандо: разве «Спартак» отстаёт от «Локомотива» на 8 очков?
Waltersob:
— Что позволяет себе эта шоколадка??
Манчини: я хотел бы тренировать «ПСЖ»
spbspam88:
— Шейхи, конечно, в футболе плохо разбираются, но не настолько же!
Манчини может возглавить сборную Австралии только на время ЧМ-2018
Crocozavr:
— «Зенит» его на «Авито», что ли, выставляет?
«Ростов» объявил конкурс с целью выбрать клубного маскота
kabinet-and-proect:
— Зачем «Ростову» маскот, когда есть Валера???
Промес: нельзя называть кого-то обезьяной, а «шоколадки» — нормально
Cra:
— Крошка Квинс к Отцу пришёл,
И сказала кроха:
Шоколадка — хорошо,
Обезьянка – плохо!