«Раскрыт секрет, как сборная России поднялась в рейтинге ФИФА»

Манчини на Avito, новое название для «Балтики» и Дзюба в дубле «Зенита». Лучшие комментарии читателей.

«Балтика» сыграет с «Шальке» на открытии новой арены в Калининграде



phil09:

— Балтика 04?

Kisk:

— Балтика 9.

«Челси» интересуется Краучем, которому в конце января исполнится 37 лет



macwin:

— Ну «Челси» же пенсионеры, им как раз.

Кафельников: на свой собственный вопрос, простить ли Дзюбу, я бы ответил «да»



mashaspartakiada:

— По ходу, Дзюба через Кафельникова начал операцию «Возвращение».

Дзюба, Шатов и Анюков вышли на тренировку «Зенита-2»



nobrainnopain:

— Трус, Балбес и Бывалый(С)

Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА



zaurwow:

— Молодцы, оказываем давление на первую тройку.

chupas89:

— Секрет раскрыт, чтобы сборная России поднималась в рейтинге, ей нужно просто не проводить матчи))) Вот не играли ни с кем и опа +2 места)

«Рубин» подписался на страницу Дзюбы в социальной сети



amkarperm59:

— Дайте Джикии «инстаграм» «Спартака», он вам такие подписки сделает.

Мхитарян согласился перейти в «Арсенал»



will-grigg:

— Неплохое усиление для туляков.

Фернандо: разве «Спартак» отстаёт от «Локомотива» на 8 очков?



Waltersob:

— Что позволяет себе эта шоколадка??

Манчини: я хотел бы тренировать «ПСЖ»



spbspam88:

— Шейхи, конечно, в футболе плохо разбираются, но не настолько же!

Манчини может возглавить сборную Австралии только на время ЧМ-2018



Crocozavr:

— «Зенит» его на «Авито», что ли, выставляет?

«Ростов» объявил конкурс с целью выбрать клубного маскота



kabinet-and-proect:

— Зачем «Ростову» маскот, когда есть Валера???

Промес: нельзя называть кого-то обезьяной, а «шоколадки» — нормально



Cra:

— Крошка Квинс к Отцу пришёл,

И сказала кроха:

Шоколадка — хорошо,

Обезьянка – плохо!