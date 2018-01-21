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Фёдор Смолов
Фото: РИА Новости

«Раскрыт секрет, как сборная России поднялась в рейтинге ФИФА»

Манчини на Avito, новое название для «Балтики» и Дзюба в дубле «Зенита». Лучшие комментарии читателей.
Футбол

«Балтика» сыграет с «Шальке» на открытии новой арены в Калининграде

phil09:
— Балтика 04?
Kisk:
— Балтика 9.

«Челси» интересуется Краучем, которому в конце января исполнится 37 лет

macwin:
— Ну «Челси» же пенсионеры, им как раз.

Кафельников: на свой собственный вопрос, простить ли Дзюбу, я бы ответил «да»

mashaspartakiada:
— По ходу, Дзюба через Кафельникова начал операцию «Возвращение».

Дзюба, Шатов и Анюков вышли на тренировку «Зенита-2»

nobrainnopain:
— Трус, Балбес и Бывалый(С)

Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА

zaurwow:
— Молодцы, оказываем давление на первую тройку.
chupas89:
— Секрет раскрыт, чтобы сборная России поднималась в рейтинге, ей нужно просто не проводить матчи))) Вот не играли ни с кем и опа +2 места)

«Рубин» подписался на страницу Дзюбы в социальной сети

amkarperm59:
— Дайте Джикии «инстаграм» «Спартака», он вам такие подписки сделает.

Мхитарян согласился перейти в «Арсенал»

will-grigg:
— Неплохое усиление для туляков.

Фернандо: разве «Спартак» отстаёт от «Локомотива» на 8 очков?

Waltersob:
— Что позволяет себе эта шоколадка??

Манчини: я хотел бы тренировать «ПСЖ»

spbspam88:
— Шейхи, конечно, в футболе плохо разбираются, но не настолько же!

Манчини может возглавить сборную Австралии только на время ЧМ-2018

Crocozavr:
— «Зенит» его на «Авито», что ли, выставляет?

«Ростов» объявил конкурс с целью выбрать клубного маскота

kabinet-and-proect:
— Зачем «Ростову» маскот, когда есть Валера???

Промес: нельзя называть кого-то обезьяной, а «шоколадки» — нормально

Cra:
— Крошка Квинс к Отцу пришёл,
И сказала кроха:
Шоколадка — хорошо,
Обезьянка – плохо!

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