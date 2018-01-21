Роналду разбили лицо, а «Реал» отгрузил «Депортиво» 7 голов. Как это было

Редко бывает так, что один матч вмещает в себе так много глобальных событий. За это надо сказать спасибо не только «Реалу», который в прямом эфире провёл для нас интенсивную терапию – но и «Депортиво». Гости просто старались не мешать звёздам Мадрида разбираться в себе. Итак, что мы узнали (не считая того факта, что Депору» не хватает характера)?

Начо – лучшее успокоительное

Удар Майораля в касание, удар Роналду из центра штрафной, ещё один неточный удар с метра, удар в штангу Марсело… Я перечислил моменты «Реала» в первые полчаса. Нельзя сказать, что «Депортиво» героически защищался – гости были ужасны. Обороняясь низко и всей командой, они умудрялись обнажать зоны на флангах, проигрывать подбор и даже давали свободу в центре собственной штрафной. Но «Реал» суетился и не забивал.

Потеря хладнокровия – катастрофа для команды, которая главных побед добивалась именно за счёт отличной реализации. 86 очков при 90 забитых голах, вот показатели «Реала» в прошлом сезоне по xP и xG (ожидаемые баллы, исходя из количества и опасности моментов). Это не чемпионские показатели, но «Реал» это не остановило. Та, прошлогодняя команда отгрузила бы этому «Депортиво» гола четыре за первый тайм.

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Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы не Начо. Незаметный центральный защитник – самый незвёздный игрок «Реала», даже менее известный, чем Касемиро. Но пока лидеры хватались за голову, пинали штанги и жаловались судье, именно Начо спокойно пошёл в чужую штрафную, нашёл там себе свободный уголок, дождался паса от Марсело и положил мяч под штангу из ничего. Вот это «Реал» прошлого года. Его вернул Начо.

Бэйл – лидер команды

Дубль может заслонить один очень важный момент: Гарет вовсе не караулил мячи в чужой штрафной. Он не играл наконечника атак, три паса под удар намекают на это, а карта пасов подтверждает. На то, чтобы забить два гол ему понадобилось всего два удара за игру. Показатель топ-футболиста, к тому же абсолютно нежадного. В то время, пока кто-то бил из любых положений, чтобы прервать свою сухую серию, но не попадал, Бэйл много работал в подыгрыше и заодно (именно в такой последовательности) сделал результат.

Первый гол получился настолько символичным, что это нужно увидеть собственными глазами, чтобы поверить. Валлийцу удался классный обводящий удар с угла штрафной – такие удары иногда называют «радиоуправляемыми», потому что мяч резко меняет траекторию. А где-то под мячом в это время лежал на газоне Криштиану (выключился из эпизода, создавал офсайд) и требовал у судьи пенальти. Кстати, пенальти там не было. Наверное, в этот момент могло показаться, что «Реал» без португальца будет эффективнее. Это чувство усилилось, когда Роналду во втором тайме не попал с трёх метров: он вложил в удар все силы и всё разочарование, но явно не всю точность. Но потом исправился.

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Роналду добился

Как и в предыдущих матчах, Криштиану сводил счёты с безголевой серией. Вкратце описание его игры выглядит так: бил, бил, бил, б… Но есть одно отличие: он наконец добился. Даже промазав на метр с трёх метров на 72-й минуте, не прекратил попытки. Дубль за пять минут – подходящая награда за такое упорство.

Особенно, второй гол. Играть головой по низко летящему мячу, когда по нему одновременно играет защитник – это было смело. Фабиан Шер влетел бутсой по лицу, и португальцу понадобилась помощь врачей. Он ушёл с поля сам, без носилок, но обратно так и не вышел. «Реал» доигрывал вдесятером, и седьмой гол забил тоже вдесятером. Кстати, вы когда-нибудь раньше видели, чтобы футболист с окровавленным лицом смотрел, как он выглядит? Ещё до того, как Роналду покинул поле, он взял у медработника клуба смартфон и стал осматривать лицо.

Фото: twitter.com/squadxtra

Бензема не нужен. Но и Майораль тоже

Правы те, кто говорит, что без Бензема «Реал» ничего не теряет. С другой стороны, те, кто считает, что выпускать вместо француза Майораля – не вариант, тоже могут быть довольны. Да, не вариант. Самое забавное, что когда Зидан говорит, что ему не нужен новый форвард – он тоже прав. Почему?

Всё дело в Роналду и Бэйле. Оставлять в запасе португальца нельзя, иначе Зидан явно сделал бы это в одной из предыдущих игр. Оставлять в запасе валлийца, когда он в такой форме – глупость. Но каждый из них очень вовлечён в игру. Роналду – в качестве главного адресата в атаке, а Бэйл – как игрок, который стягивается к мячу в глубине поля и много участвует в розыгрыше, но при этом успевает ещё и замыкать. Рискну сказать, что с такой связкой третий форвард просто не нужен. Ему нет места на поле. Майораль вступал в игру так же часто, как Кейлор Навас. Бензема, который вышел на последние 25 минут, успел столько же. Он лучше в подыгрыше – потому что глубже возвращается за мячом, чаще уходит на фланг, в общем, ведёт себя очень гибко.

Это приносит «Реалу» пользу, но это не значит, что её может принести только Бензема. Нет, нужен работоспособный атакующий полузащитник. Мы все знаем, что Флорентино Перес пытается переманить в Мадрид Гарри Кейна, но честно, этой команде намного нужнее кто-то вроде Деле Алли.

А ещё больше этой команде нужно расслабиться. Серия без побед в Примере прервана, серия Роналду без голов тоже позади, Бэйл напоминает игрока, за которого заплатили 90 млн евро, когда это ещё не было мейнстримом, «Атлетико» и «Валенсия» проиграли. «Барселону», может, и не догнать, но спасти сезон вполне можно. Такая игра была очень полезна.