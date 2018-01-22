Зе Луиш и Промес остаются в «Спартаке». Здесь никого покупать не надо

Зе Луиш отверг два предложения из Англии и не перейдёт в «Брайтон» за € 20 млн

По информации «Чемпионата», нападающий «Спартака» Зе Луиш этой зимой получил два предложения от клубов из нижней половины турнирной таблицы чемпионата Англии, но оба его не устроили.

В частности, интерес к форварду проявлял «Брайтон энд Хоув Альбион», который предлагал за 26-летнего футболиста € 20 млн. Игрок сборной Кабо-Верде предпочёл остаться в России.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Брайтон» проявляет интерес к другому нападающему из РФПЛ — лидеру атак «Краснодара» Фёдору Смолову.



Зе Луиш провёл в текущем сезоне РФПЛ 10 матчей, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.

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Промес не покинет «Спартак» зимой, несмотря на интерес из Англии и Китая

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, скорее всего, останется в московской команде как минимум до конца текущего сезона. За игроком следят различные клубы, однако, по информации «Чемпионата», к этому моменту ни одна из заинтересованных сторон не смогла приблизиться к завершению сделки.

В последнее время интерес к голландцу проявляли команды из Англии и Китая, но игрок не хочет менять обстановку. Кроме того, красно-белые просят за хавбека большие деньги, которые отпугивают потенциальных покупателей. В контракте Квинси прописана сумма отступных — € 40 млн, но вероятность того, что кто-то этой зимой сделает столь щедрое предложение и сможет убедить футболиста покинуть московский клуб, очень низка.

Промес провёл в текущем сезоне РФПЛ 17 матчей, отметившись 10 голами и 6 результативными передачами.

ЦСКА сыграл вничью с «Волеренгой» в товарищеском матче

В рамках подготовки к возобновлению сезона после зимней паузы московский ЦСКА на испанском сборе провёл товарищеский матч с норвежской «Волеренгой». Встреча завершилась со счётом 0:0.



Следующий товарищеский матч «армейцы» проведут уже завтра, 22 января. ЦСКА другим составом сыграет с датским клубом «Хорсенс» (начало — в 14:00 мск).



После 20 туров российской Премьер-Лиги ЦСКА (35 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.



«Волеренга» финишировала на восьмой строчке в таблице чемпионата Норвегии, который завершился в ноябре.

«Реал» разгромил «Депортиво», забив семь мячей

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Реал» принимал на своём поле «Депортиво». Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:1.



В составе победителей по дублю на свой счёт записали Гарет Бэйл, Криштиану Роналду и Хосе Игнасио Начо, а ещё один гол забил Лука Модрич. За «Депортиво» отличился Адриан Перес. Таким образом, «Реал» одержал первую победу в Примере в 2018 году. Мадридцы также прервали серию из трёх матчей без побед в чемпионате страны.



«Реал» (35 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Примеры, «Депортиво» (16) – на 18-й строчке.

Роналду разбили лицо, а «Реал» отгрузил «Депортиво» 7 голов. Как это было 4 вывода о матче, в котором «Реал» победил не «Депортиво», а свои комплексы.

Рауш официально стал игроком московского «Динамо»

Московское «Динамо» сообщило о переходе 27-летнего защитника сборной России Константина Рауша из немецкого клуба «Кёльн».

«Константин родился в России, в селе Кожевниково Томской области, однако когда ему было 6 лет, его семья эмигрировала в Германию. Там Рауш и сделал свои первые шаги в футболе. Сперва академия «Лахендорф», затем «Нинхаген», после чего «Ганновер». С последнего и началась профессиональная карьера Константина. Он выступал за «Штуттгарт», «Дармштадт» и «Кёльн».

Играл за молодёжную сборную Германии, но, по его словам, готов был играть и за сборную России в случае приглашения. Которое и получил в августе прошлого года. После того как ФИФА дала официальное разрешение Раушу играть за сборную России, Константин дебютировал в составе россиян в октябре 2017 года. Всего на счету новичка «Динамо» к настоящему моменту 4 матча за национальную команду нашей страны», — говорится на официальном сайте бело-голубых.

Официальный сайт «Кёльна» сообщил, что контракт Рауша с «Динамо» рассчитан до 2020 года. Ранее немецкие СМИ утверждали, что сумма трансфера составила € 1,5 млн.

РФС может подать жалобу в ФИФА на президента Федерации футбола Норвегии

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал слова главы Федерации футбола Норвегии Терье Свендсена, а также сообщил, что сейчас обсуждается вопрос возможной подачи жалобы на функционера в комитет по этике ФИФА.



Накануне Свендсен сообщил, что хочет, чтобы ФИФА увеличила темпы расследования по поводу возможного употребления допинга в российском футболе. Функционер также выразил мнение, что при необходимости ФИФА должна отстранить россиян от участия в международных соревнованиях.

«РФС считает высказывания, допущенные президентом федерации футбола Норвегии, абсолютно недопустимыми. Цель подобных заявлений ясна – дискредитировать российский футбол в преддверии ЧМ. Причём очевидно, что такую цель наши норвежские коллеги не сами себе поставили.



ФИФА – это авторитетная международная организация, и пытаться давить на неё недопустимо, ей хватит компетенции во всём разобраться. Сейчас ФИФА ведёт расследование, в котором мы принимаем непосредственное участие. Для этого мы в РФС создали специальную рабочую группу. Наша позиция абсолютно совпадает с ФИФА: мы будем жёстко наказывать за применения допинга. Но сейчас пытаться нагнетать и делать выводы на основании каких-то слухов нельзя. Поэтому мы призываем всех членов международной федерации дождаться результатов расследования и не позволять себе эмоциональные высказывания, а также не забывать о корпоративной этике.

И напоминаю, что у РФС есть право бороться с клеветой в юридической плоскости, сейчас также обсуждается вопрос возможной подачи жалобы на президента Федерации футбола Норвегии в комитет по этике ФИФА», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Бывший наставник «Рубина» Хави Грасия официально возглавил «Уотфорд»

Бывший наставник «Рубина» Хави Грасия официально возглавил «Уотфорд». Испанский специалист подписал контракт, рассчитанный на 18 месяцев, информирует сайт клуба.



Накануне «Уотфорд» объявил о расставании с португальцем Марку Силвой, который являлся главным тренером «шершней» с мая прошлого года.



В последних 11 матчах АПЛ «шерни» одержали всего одну победу и в таблице располагаются на 10-й строчке.



За последнее время Грасию сватали в несколько испанских клубов — «Севилью», «Реал Сосьедад» и «Эспаньол».