Семь пуль Зидана и кровь Роналду. Главные события выходных

Роналду разбили лицо, а «Реал» отгрузил «Депортиво» 7 голов. Как это было 4 вывода о матче, в котором «Реал» победил не «Депортиво», а свои комплексы.

«Реал» выместил злость на «Депортиво»

В воскресенье «Реал» прервал трёхматчевую безвыигрышную серию в Примере. Действующий чемпион Испании выместил злость за последние неудачи на «Депортиво», разгромив команду из Ла-Коруньи – 7:1. Впрочем, до того, как «сливочные» разыгрались, Зинедин Зидан снова услышал несколько крепких слов в свой адрес с трибун «Сантьяго Бербанеу». Ведь по истечении получаса «Реал», игравший по воле тренера без Иско и Карима Бензема, уступал со счётом 0:1. Но затем хозяев по-настоящему прорвало – они принялись стрелять без промаха. Криштиану Роналду сделал дубль ценой травмы и покинул поле с окровавленным лицом.

Черышев забивает в Примере

Денис Черышев продолжает радовать своих поклонников. Если в предыдущем туре Примеры россиянин поучаствовал в сенсационной победе «Вильярреала» над «Реалом», то теперь сам поразил ворота «Леванте». Игравший форварда Черышев забил на 50-й минуте гол, который стал решающим: «жёлтая субмарина» выиграла – 2:1. К счастью, на сей раз Денис избежал повреждения. «Я напрягся после гола, потому что сын сильно ударился о штангу. Немного переживал из-за этого. Ждал, когда он встанет. Денис вернулся на поле, и тогда я понял, что можно радоваться», – сказал в интервью «Чемпионату» отец игрока Дмитрий Черышев.

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Зинченко дебютирует в основе «Ман Сити» в АПЛ

Тем временем бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко впервые попал в основной состав «Манчестер Сити» в матче английской Премьер-лиги и отыграл все 90 минут. 21-летний украинец помог команде Хосепа Гвардиолы залечить раны после первого поражения в АПЛ от «Ливерпуля». На сей раз лидер чемпионата переиграл дома «Ньюкасл» – 3:1. Гвардиола похвалил талантливого легионера за игру, прежде всего за отличный первый тайм. Впрочем, героем матча стал всё-таки не Зинченко, а Серхио Агуэро. Аргентинский нападающий оформил хет-трик.

Деньги всё-таки играют в футбол?

«Манчестер Юнайтед» сумел по итогам 24-го тура АПЛ сохранить прежнюю дистанцию в 12 очков от «Ман Сити», несмотря на то что команда Жозе Моуринью проводила тяжёлый выездной матч в Бёрнли. Хозяева дали бой фавориту, и всё решил один-единственный гол Антони Марсьяля после перерыва. Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч отыскал простое объяснение поражению: «Мы показали очень хорошую игру. Определяющий момент — абсолютно фантастическая реализация эпизода форвардом, которого они купили за большие деньги. Это следующий этап нашего развития». А ведь говорят, что деньги в футбол не играют.

Спаллетти в кризисе

«Интер» успешно стартовал под руководством Лучано Спаллетти. Казалось, бывший главный тренер «Зенита» и «Ромы» сможет вернуть команду из Милана на вершину Серии А. По крайней мере, после 15 туров чемпионата Италии именно «Интер» возглавлял таблицу, опережая «Ювентус» с «Наполи». Но с начала декабря нерадзурри перестали побеждать. В 21-м туре безвыигрышная серия миланцев, которая составляет уже шесть матчей, продолжилась. Теперь подножку Спаллетти поставила прекрасно знакомая ему «Рома». «Интер» вообще был близок к поражению на «Сан-Сиро», однако «отскочил» в концовке: гол Матиаса Весино спас ничью – 1:1.

Юбилей Мюллера

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер забил свой 100-й мяч в Бундеслиге. Это незабываемое событие случилось в матче 19-го тура чемпионата Германии с «Вердером». Мюнхенцы уступали в счёте, но дубли Мюллера и Левандовского позволили им сделать ещё один шаг к чемпионству. Преимущество команды Юппа Хайнкеса над группой ближайших преследователей составляет 16 очков. Кстати, больше 100 голов за «Баварию» забивали только четыре футболиста – Герд Мюллер (365), Карл-Хайнц Румменигге (162), Роланд Вольфарт (119) и Дитер Хёнесс (102).

Рауш возвращается в Россию

Ещё один российский легионер покинул большой европейский чемпионат и вернулся на родину. Правда, в данном случае речь идёт об игроке, который учился футболу в Германии и никогда не выступал в российской Премьер-Лиге. Защитник «Кёльна» Константин Рауш открывает для себя РФПЛ: он подписал контракт с «Динамо». Мотивация Рауша понятна – твёрдое место в составе ради участия в чемпионате мира. Да и с точки зрения зарплаты Константин вряд ли проиграл. По информации немецких СМИ, сумма трансфера новичка «Динамо» составила 1,5 млн евро.

Удивительная премьера Габулова

А вот голкипер сборной России Владимир Габулов, напротив, впервые в карьере сыграл в зарубежном чемпионате. Покинувший тульский «Арсенал» ради «Брюгге» Габулов дебютировал в команде Ивана Леко в гостевом матче 22-го тура Лиги Жюпиле с «Антверпеном». Премьера российского вратаря получилась не сказать чтобы очень удачной. Ещё до перерыва «Брюгге» пропустил дважды, впрочем, эти голы нельзя свалить за ошибки Габулова – подвели защитники. Зато концовка у игры получилась феерической. На 90-й минуте «Брюгге» сократил разрыв, а в компенсированное время ушёл от поражения.

Чудо-гол на день рождения голкиперу

Невероятный подарок получил на 30-й день рождения коллега Габулова по амплуа вратарь Хуан Карлос из испанской команды «Луго», выступающей в Сегунде. Он стал автором забитого гола с 65 метров в матче со «Спортингом» из Хихона. Хуан Карлос выбивал мяч со своей половины поля и заметил, что голкипер соперника далеко вышел из ворот. Ударил – на зависть штатным форвардам. В общем, 20 января действительно счастливый день в жизни Хуана Карлоса, о котором теперь узнал весь мир. В Примере он играл всего два сезона за «Кордову» и «Райо Вальекано», причём с обеими командами вылетал.

Экс-тренер «Рубина» нашёл работу в Англии

Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия недолго приходил в себя после неудачного сезона в России и разрыва контракта с казанским клубом. Испанец хорошо заработал в РФПЛ, а теперь отправился реализовывать свои амбиции в английскую Премьер-лигу. 47-летний специалист сменил в «Уотфорде» уволенного Марку Силву. Интересно, что португалец во второй раз за короткое время отправляется в отставку клубом АПЛ: до этого Марку Силва был предшественником Леонида Слуцкого в «Халл Сити». А ведь после успешного старта тренерской карьеры, плодотворной работы со «Спортингом» и «Олимпиакосом» его чуть ли не вторым Жозе Моуринью называли!