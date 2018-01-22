7 поступков звёзд на поле, которые останутся в истории

В матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» со счётом 7:1 обыграл «Депортиво». Эта игра запомнилась не только подавляющим превосходством «сливочных», но и одним интересным эпизодом. Во время удара головой, который привёл к шестому голу в ворота команды из Ла-Коруньи, Криштиану Роналду получил бутсой по лицу от защитника Фабиана Шера. После этого, шагая рядом с клубным врачом, форвард «Реала» решил посмотреть, насколько пострадала его внешность. Португалец воспользовался телефоном, но увиденное разочаровало его. Видимо, на какое-то время о съёмках в рекламе придётся забыть. Мы вспомнили ещё семь случаев, связанных с именитыми игроками, которые всегда будут помнить болельщики.

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Роналду не первый, кто воспользовался смартфоном во время игры. Нападающий «Ромы» Франческо Тотти необычным образом отпраздновал свой второй гол в ворота «Лацио» в матче 18-го тура чемпионата Италии сезона-2014/15. Забив мяч на 64-й минуте, 38-летний футболист взял мобильный телефон и снял себя на фотокамеру на фоне фанатской трибуны. Легенда не мог уйти, не оставив после себя чего-то подобного.

В 2011 году «Бавария» проводила товарищеский матч с катарским клубом «Аль-Вакра». Игра завершилась ожидаемо: мюнхенцы выиграли 4:0. И все бы уже давно забыли об этом матче, если бы не Франк Рибери. Полузащитник со всей серьёзностью отнёсся к противостоянию с уступающим в классе соперником. Француз не хотел терять мяч ни при каких обстоятельствах. Даже когда на его спине оказался игрок «Аль-Вакры» Мубарак Аль-Хатер, Рибери продолжил бежать, благодаря чему заставил улыбнутся всех на стадионе, сорвал аплодисменты и овации трибун.

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Далеко не всегда в нашей памяти остаются положительные моменты, связанные с известными футболистами. История бельгийского полузащитника «Челси» Эдена Азара и болбоя «Суонси» — ещё одно тому подтверждение. В ответном полуфинальном матче розыгрыша Кубка английской лиги сезона-2012/13 Эден не смог сдержать эмоции. Первую встречу «Челси» проиграл со счётом 0:2, а во второй отыграться никак не получалось. Упомянутый эпизод произошёл ближе к 80-й минуте. Азар, пытаясь, как он признавался, выбить мяч у парня, их подающего, немного не рассчитал и сильно ударил по самому болбоя. Бельгиец извинился за свой поступок, но всё равно репутацию себе слегка испортил.

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5 марта 2014 года в Йоханнесбурге сборная ЮАР принимала Бразилию. Во время игры на поле пытался выбежать юный болельщик, но его быстро поймали стюарды. Нападающему гостей Неймару не понравились действия сотрудников службы безопасности, и он забрал мальчика из их рук. Матч остановили, а тем временем бразильцы устроили небольшой фотосет с пареньком и несколько раз подкинули его в воздух, как это обычно делают с тренерами после выигранных титулов.

Неймар Фото: Reuters

Перед началом сезона-2009/10 тоголезец Эммануэль Адебайор перешёл из «Арсенала» в «Манчестер Сити». В первой же очной встречей между этими командами нападающий забил, а его новый клуб выиграл 4:2. Однако болельщикам запомнился не сам гол, а то, что произошло после. Праздновать забитый гол Адебайор побежал к сектору болельщиков «Арсенала», что последним предсказуемо не понравилось. На поле полетели пластиковые бутылки, зажигалки, монеты и другие мелкие предметы. Полиции пришлось сдерживать фанатов, разъярённых выходкой Адебайора. Некоторые фанаты попытались даже прорваться на поле, и у бровки завязалась небольшая потасовка. Шалость удалась, а форвард навсегда испортил отношения с болельщиками «канониров».

Видео можно посмотреть на YoTube-канале FOX Sports Italia.

Ещё будучи защитником «Барселоны», Дани Алвес вошёл в историю, показав, как нужно реагировать на расистские выпады в твой адрес. Инцидент произошёл в 2014 году в матче 35-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала». По ходу второго тайма Алвесу, который направлялся подавать угловой, с трибуны «Эль Мадригала» бросили банан. Бразилец отреагировал неожиданно: он поднял фрукт, быстро съел половину и после этого как ни в чём не бывало выполнил подачу. «Над этими отсталыми людьми просто нужно смеяться», — заявил Алвес после матча. Тот случай, когда слова не расходятся с делом.

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Ну и, конечно же, наш топ был бы неполным без главного футбольного волшебника планеты Лео Месси. В 33-м туре прошлого сезона Ла Лиги «Барса» сумела вырвать победу на 92-й минуте «эль класико». Гол, как все помнят, забил именно аргентинец, после чего он снял футболку и продемонстрировал её болельщикам «Реала». Чуть позже Криштиану повторит этот жест Месси в матче за Суперкубок Испании, но разве копия может быть лучше оригинала?