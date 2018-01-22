Ещё не открытые стадионы ЧМ-2018: в каком они состоянии сейчас

Остаётся пять с половиной месяцев до старта чемпионата мира по футболу в России. Гостей со всего света примут 11 городов на 12 спортивных аренах. Изначально сообщалось, что все объекты должны быть готовы к сдаче в эксплуатацию к декабрю 2017 года, но срок продлили до 1 апреля 2018-го.

На данный момент функционируют только пять стадионов: «Лужники», «Спартак», «Казань Арена», «Фишт» и «Санкт-Петербург». По требованию ФИФА на каждой спортивной арене перед стартом мундиаля должно пройти не менее трёх тестовых соревнований. Разбираемся, на какой стадии строительства и готовности находятся остальные стадионы ЧМ-2018.

«Екатеринбург-Арена»

Строители «Екатеринбург-Арены» успели уложиться в назначенный срок и к Новому году завершили возведение стадиона, рассчитанного на 35 тысяч зрителей. Ростехнадзор выдал заключение о соответствии, и теперь предстоит ввод стадиона в эксплуатацию и облагораживание территории вокруг него. Первый тестовый матч запланирован на 1 апреля.

Тестовые матчи: «Урал» — «Рубин» (1 апреля), «Урал» — «Спартак» (15 апреля), «Урал» — «Амкар» (6 мая).

«Ростов-Арена»

На «Ростов-Арене» завершили работу по строительству стадиона и ждут заключения о соответствии. Продолжается косметический ремонт, устанавливаются 45 000 кресел, проводится монтаж электроснабжения и тестирование медиафасада. Есть небольшие трудности в подготовке территории вокруг стадиона к назначенному сроку. По данным местных СМИ, подрядчик просит дать время до конца апреля. Тем не менее первый тестовый матч запланирован на 15 апреля 2018 года.

Тестовые матчи: «Ростов» — «СКА-Хабаровск» (15 апреля), а также 29 апреля и 13 мая – соперники уточняются.

Стадион «Калининград»

Завершён финальный этап подготовки футбольного поля на стадионе «Калининград». Газон прошили полимерным волокном и защитили на зиму специальным покрытием. Продолжаются работы по отделке стадиона. Сдача объекта и введение в эксплуатацию намечены на начало февраля.

Тестовый матч: гендиректор ФК «Балтика» Теймураз Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым рассказал, что открытие стадиона состоится 22 марта матчем местной команды с немецким «Шальке». «Нам самим очень интересно сыграть в матче против команды такого уровня. Что касается приезда немецкой команды основным составом, то матч выпадает на даты товарищеских матчей. Поэтому к нам приедут все те, кто не поедет в свои национальные сборные. Помимо матча с «Шальке» на этом стадионе у нас будет ещё две игры в рамках ФНЛ против «Химок» и «Крыльев Советов», — сказал Лепсая.

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Стадион «Нижний Новгород»

В Нижнем Новгороде завершена отделка фасада стадиона, установлены системы звукоусиления. Все строительно-монтажные работы завершены, ведётся работа по облагораживанию территории вокруг стадиона. Первый тестовый матч пройдёт 15 апреля, но рабочая группа стадиона хочет попробовать провести культмассовые мероприятия для горожан ещё раньше.



Тестовый матч: «Олимпиец» — «Зенит-2» (15 апреля).

«Волгоград-Арена»

В начале декабря со стройки «Волгоград-Арены» пришли печальные вести: погиб рабочий при эксплуатации автомобильного гидравлического подъёмника. На стадионе «Волгоград арена» завершены монтажно-строительные работы, сейчас проводится чистовая отделка. Завершается работа по благоустройству территории вокруг стадиона.

Тестовые матчи: «Ротор» — «Луч-Энергия» (21 апреля), «Ротор» — «Крылья Советов» (2 мая), Юношеская сборная России — юношеская сборная Германии (игроки не старше 18 лет) (8 мая). Финал Кубка России (9 мая).

«Мордовия-Арена»

На стадионе «Мордовия арена» вовсю идёт отделка фасада. Проводятся отделочные работы, устанавливаются зрительские кресла. Газон переведён в зимний режим. Посмотреть, как сейчас выглядит арена внутри, можно на видео:

Видео можно посмотреть по данной ссылке.

Тестовый матч: 21 апреля (соперник уточняется).

«Самара-Арена»

Состояние «Самара-Арены» вызывает немало споров. Болельщики на днях выложили в социальные сети фотографии с трещинами внутри стадиона, однако подрядчик «ПСО Казань» поспешил развеять опасения.«Никаких трещин нет. То, что назвали трещинами, оказалось деформационным швом в секторе D», — заявила «Коммерсанту» представитель пресс-службы компании Светлана Брайловская.

Фото: vk.com/samaraarena

Только-только начались работы по возведению парника над футбольном полем, укладывать газон планируют в марте. Ведутся работы по монтажу кровли и купола стадиона, утепляются подтрибунные помещения. Строители и агрономы должны успеть сдать стадион в срок.

Тестовые матчи: «Крылья Советов» — «Спартак-2» (7 апреля), «Крылья Советов» — «Факел» (28 апреля), «Крылья Советов» — «Кубань» (6 мая).