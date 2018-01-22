«ПСЖ» плохо играет в больших матчах. В Лиге чемпионов так нельзя

Формально говоря, критиковать команду, которая в 22 турах чемпионата не выиграла всего четыре раза, – непростая задача. Особенно если не знать, что эта команда «ПСЖ» и речь о чемпионате Франции. Вот в этом случае появляется один нюанс.



Амбиции «ПСЖ», как известно, требуют больших побед. Команда создавалась (покупалась) под большие победы. Это банальность, но её нужно проговорить, потому что недостаток команды проявляется именно в масштабе достижений, которых ждут владельцы.

Так вот, в чемпионате Франции с этим дефицит. Не так много команд, с которыми можно сыграть большой матч – не только по качеству игры, с этим у многих порядок, а ещё и по вывеске. По давлению, которые испытывают футболисты. Давлению, которое можно сравнить, например, с полуфиналом Лиги чемпионов.



Этот фактор нельзя недооценивать. Можно вспомнить, как другая команда нуворишей, «Ман Сити», была ближе всего к главному трофею. В 2016 году она уверенно разобралась с такими же выскочками из Парижа в четвертьфинале, а в полуфинале безвольно, беззубо, бездарно вылетела от «Реала». С одним ударом в створ за 180 минут игры. С вирусными гифками в соцсетях с бегающим трусцой Яя Туре: он, кажется, ни разу не ускорился. К таким матчам нужно быть готовым психологически. Как к ним готов «ПСЖ», мы знаем. Видели в «Барселоне». К силе команды, к набору умений исполнителей этот позор не имел никакого отношения. 65% точных передач – это не про технику Дракслера, Верратти, Моуры и Ди Марии, а про «испугались». Схема 4-5-1, которую Унаи Эмери в Барселоне использовал впервые за всё время в команде – это тоже страх, а не хитрый план. Усвоил ли «ПСЖ» урок?

Неймару и «ПСЖ» жилось слишком легко. Сегодня – первое испытание Важный день для Парижа, его главной звезды и Унаи Эмери.

6 важных матчей «ПСЖ» в сезоне: 3 победы, 2 поражения

Выяснить это можно только с помощью больших матчей. С которыми, повторимся, в чемпионате Франции не идеальная ситуация. В этом сезоне к ним можно отнести игры с «Лионом», «Марселем» и «Монако»: сейчас тот случай, когда все они выделяются не только именем и трофеями, но и качеством игры. Ну, «Монако» с натяжкой. Опять же, о силе этих команд можно судить по еврокубкам, там не всё утешительно. «Марсель» в ЛЕ уступил первое место в группе «Зальцбургу», а «Лион» — «Аталанте». «Монако» опозорился, заняв последнее место в слабейшей группе ЛЧ. Это главные соперники «ПСЖ» в чемпионате Франции.



В четырёх матчах с этими командами «ПСЖ» дважды выиграл, сыграл вничью и проиграл. Убедительной по игре (не по счёту) была только победа над «Монако», когда Мбаппе упустил два-три голевых момента, а «монегаски» сократили разрыв в счёте до минимального на последних минутах. Домашняя победа над «Лионом», добыта благодаря двум рикошетам в последние 15 минут. Матч с «Марселем»: ничья, вытащенная в добавленное время на фоне удаления Неймара. Два гола при двух ударах в створ, тотальное владение мячом при полном отсутствии моментов. Тогда, в октябре, мы впервые заговорили о том, что у «ПСЖ» проблемы в больших матчах.

Неймара прикрывают щитами (прямо на поле) и удаляют Главные события уик-энда в Европе.

А вчера «Лион» отомстил за поражение в первом круге. Если вы видели матч, то должны согласиться: «Лиону» с этой победой повезло. Но. У звезды «ПСЖ» опять сдали нервы. Команда опять играла на удержание. И это опять не сработало.



Добавим матчи Лиги чемпионов. Здесь всё просто: две полярные встречи с «Баварией». Первая стоила работы Карло Анчелотти. Футболисты команды не говорили открыто, что «сливают» тренера, но клуб дал это понять. Президент Ули Хёнесс после увольнения заявил, что причина отставки в том, что тренер «отвернул от себя нескольких игроков». Томас Мюллер сказал, что «Бавария» «перестала быть единой и стала более медленной командой». Роберт Левандовски заявил, что большое количество травм в команде – результат тренировок, которые проводил Анчелотти. И клуб слил в прессу информацию о том, что игроки тренируются тайно от тренера. Тут как раз пришло время играть с «ПСЖ». В общем, это был разгром с нюансами.

К ответному матчу «Бавария» подошла уже без странного бэкграунда. Юпп Хайнкес заявил, что команда серьёзно готовится: «Это вопрос не места в группе, а престижа». Унаи Эмери тоже говорил про престиж: «Сейчас мы можем показать, что «ПСЖ» — большой клуб». Нет, так искусственный офсайд большие клубы не создают. И такие зоны в центре защиты не оставляют.

Что именно не так с «ПСЖ» в важных матчах

Нервы



Вчерашнее удаление Дани Алвеса на пустом месте – за споры с судьёй после фола – не единичный случай. Постоянно психует Неймар. В 15 матчах в Лиге 1 у него пять жёлтых карточек и удаление (как раз с «Марселем»). Традиционно переклинивает Верратти. Даже в важный момент в команде может возникнуть конфликт интересов. В домашнем матче с «Лионом» Неймар и Кавани устроили разборку: кому бить пенальти. Кавани не забил. Да, это был неподходящий момент. Споры тянулись несколько недель. Только после того как Кавани не забил ещё раз, пенальтист был определён. Кстати, если вы железно на стороне Кавани в том споре, стоит пересмотреть вчерашний матч с «Лионом» ещё раз. Атака «ПСЖ» без Неймара – поучительное зрелище.



Индивидуальные ошибки



«Лион» получил преимущество уже на первой минуте: Альфонс Ареоля пропустил классический гол со штрафного, когда побежал на перехват подачи (которой не было) и не успел вернуться. Так вот, вратарские ошибки – не новость. Выбор между Кевином Траппом и Ареоля плох тем, что в нём нет лучшего решения. Ареоля пропустил от «Баварии» всё, что прилетело в створ. От «Марселя» — всё, что прилетело в створ. В выигранном матче с «Монако» он тоже пропустил, хотя монегаски попали в ворота всего два раза. Дело не только в больших матчах: он пропускал после единственного удара в створ и в матчах с «Метцем», «Нантом». «Тулуза» попала по воротам дважды – забила два гола. Но не стоит винить только вратаря. Дани Алвес привёз первый гол «Баварии». Маркиньос проспал второй.

Осторожность подводит



Эмери предпочитает не рисковать. Зря. Ничья с «Марселем» и поздние победы над «Дижоном» и «Труа» показывают: «ПСЖ» способен задавить соперника. Безумный матч с «Тулузой», когда парижане остались вдесятером и после этого забили трижды, лучше всего говорит об атакующем потенциале. При этом в решающие моменты тренер предпочитает действовать от соперника, а не от себя. Зачем было выпускать пять полузащитников в самом важном матче сезона против соперника, которого ты уже побеждал, играя от себя? Риторический вопрос. Вчера «ПСЖ» стерильно владел мячом в первом тайме, а во втором начал давить. Давил так мощно, что даже после удаления Дани Алвеса не потерял контроля над игрой, пока зачем-то не отошёл назад.



«ПСЖ» не перестаёт быть очень сильной командой. Перечисленные моменты не делают её слабой (таблица чемпионата Франции в помощь всем сомневающимся). Речь только о том, что парижане пока не научились нивелировать отсутствие топ-матчей. Оно сказывается в мелочах: нервничают лидеры, ошибается вратарь, перестраховывается Эмери. Страх больших матчей уходит только с большими победами.