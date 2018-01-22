«Спартак»-2018: без побед, без новичков и с потерями

В товарищеском матче с «Астаной» «Спартак» переживал серьёзную Кабанангу. Здоровенный (190 – рост, 92 — вес) форвард из Конго с забавной фамилий был символом уничтожения — в первые 60 минут игроки казахского клуба носились кабанчиками, результатом чего стали три логичных и симпатичных гола. Команда Карреры на их фоне выглядела так, что временами хотелось выкатить на поле 11 кроватей, спасая ребят от изнеможения, причём для Фернандо желательно было подготовить специальную перину и тройной матрас. И все они, теряющие мяч, не поджимающие после выносов, не дорабатывающие эпизоды, могли бы спать спокойно: ведь если учесть правило «чем тяжелее футболисту на первых сборах, тем лучше он будет готов к сезону», то «Спартак», несомненно, на верном пути, а вот «Астану» просто жаль.

Но есть и другие нюансы зимней подготовки. Их полезно разбирать в сравнении с летним периодом. Давайте вспомним, в чём были причины провала чемпиона России на старте сезона. Во-первых, это невероятная эпидемия травм, как бы в клубе ни пытались назвать её обыденной. Во-вторых, замедление в переговорах по контрактам ключевых футболистов. В-третьих, неразбериха с трансферной кампанией. В-четвёртых, оскудевшая мотивация. В-пятых, перестановки в тренерском штабе и попытки трансформировать схему. И это я ещё не говорю про увольнение водителя автобуса.

Начнём с травм. На первое серьёзное повреждение в 2018 году «Спартак» потратил 15 игровых минут. Случай Георгия Джикии стал пятым с начала лета, потребовавшим хирургического вмешательства. С крестами выбывали также Тигиев, Зобнин и Тимофеев (не считаем Реброва, получившего частичный разрыв), а Джано перенёс операцию на голеностопе. Если дополнить картину десятком мышечных травм, выкосивших чуть ли ни всю команду, то можно вновь и вновь говорить о системном сбое. Избавится ли «Спартак» от массовых потерь игроков? Начало положено не очень оптимистичное.

Что такое разрыв передней крестообразной связки и сколько пропустит Джикия Ответы на главные вопросы последних суток.

Вообще, все проблемы клуба взаимосвязанны и привязаны одна к другой. Возьмём те же контракты. Летом «Спартак» затянул историю с капитаном Глушаковым, а зимой так и не вынес решение по ключевому защитнику Таски. Можно сколько угодно говорить, что немец часто травмирован, что он немолод и уже не так надежён, но именно в нынешнем, усечённом составе получавшая доверие оборона «Спартака» пропустила лишь 7 мячей в первом круге прошлого сезона. В этом же году с необыкновенно разрекламированным Джикией в составе вышло 20. Не из-за того ли, что Таски начал беречься, понимая, что он не нужен клубу?

Получил в глаз от своих. Кто может заменить Джикию в «Спартаке» «Чемпионат» узнал у бразильских журналистов, почему «Спартак» заинтересован именно в Игоре Рабелло.

Травма Джикии и промедление с Сердаром теперь ударит и по трансферам. «Спартак» слишком открыто искал замену живому футболисту и так долго выбирал игроков, что как обычно попал в патовую ситуацию. Хоть «Наполи» с Максимовичем, хоть «Арсенал» с Беляевым теперь знают, какую жуткую потребность в центральном защитнике испытывает Каррера (это они ещё Петковича-центрдефа не видели), поэтому вольны заламывать любую, самую невероятную цену. А покупающий «Спартак», поделённый на группировки в руководстве и очень ранимо относящийся к таким манипуляциям, вполне может отказаться от обоих.

Потеряли Джикию, пропустили от Халка. Кошмарный старт года для «Спартака» А ещё в первом тайме красную карточку получил Кутепов.

По нашей информации, похожая ситуация летом случилась с Гараем, Луаном и остальными, оставив для чемпионов супердорогого для своего уровня Рошу и до сих пор не понятого Петковича.



Немного сомнительно звучат и слова Карреры о поездке на второй сбор Сергея Ерёменко, который близко связан с самым спартаковским агентом Марко Трабукки. Да, постоянно всплывают чьи-то слова о том, что Сергей — самый талантливый из братьев, что он признан «Гардиан» одни из лучших молодых игроков современности, что им несколько лет назад интересовался «Ювентус».

Но давайте вновь оперировать фактами. «Юве» следил за Ерёменко как за потенциальным игроком одной из юношеских команд, а не основы.

Список «Гардиан» напрямую зависит от пиара, а Сергей стал одним из самых молодых игроков в истории высшего дивизиона Финляндии, правда, выступая в команде своего отца. В-третьих, младшего брата вряд ли можно назвать самым талантливым, потому что Роман в его возрасте уже выходил в основе «Удинезе» вместе с Квальяреллой и Ди Натале, а Сергей не смог закрепиться даже в основе «молодёжки» «Базеля». Да, возможно, сказались вопросы взросления, отрыва от дома, конкуренция, смены позиции (смещения все ближе и ближе к опорной зоне), но на данный момент игровые показатели новичка «Спартака» выглядят скромно даже на уровне юношеской сборной Финляндии.

Помимо прочего могут возникать логичные сомнения, не является ли Сергей частью сделки по подписанию «Спартаком» Романа Ерёменко, клиента Марко Трабукки. Экс-игрок ЦСКА, исквалифицированный до октября 2018 года за обнаружение следов кокаина в допинг-пробе, присутствовал на сборах красно-белых, наблюдал за тренировками, тепло общался с Массимо Каррерой. С одной стороны, переход столь сильного и генетически одарённого футболиста пошёл бы на пользу игроку и клубу, с другой – это будет знаком полного предательства партнеров по ЦСКА и самого клуба, который Роман уже и так подвёл.



Тем не менее Трабукки уже провернул минимум одну гиперуспешную сделку, поучаствовав в сделке по бесплатному переходу Луиса Адриано из «Милана», поэтому и в этом случае может получить полный карт-бланш.

У «Спартака» внезапно появилась неплохая трансферная стратегия Не сглазить бы.

В данном случае мы уже работаем с домыслами и простой логикой, но уже обсуждаемые слухи вряд ли будут позитивно сказываться на атмосфере в «Спартаке». Сложно назвать позитивным фактом и особенное отношение к бразильцам, чей отпуск затянулся на три дня. В тот момент, когда часть состава вкалывала на сборах, Адриано выкладывал фотографии из бильярдной с горой пустых бутылок. Да, тренер мог пойти навстречу и продлить отпуск бразильцам из-за длительных перелётов, но вряд ли игроки просили дополнительное время, чтобы тусоваться с алкоголем.

С учётом травм, отсутствия новичков и демотивации некоторых игроков (Ивелин Попов уже напрямую говорит об уходе) у тренерского штаба нет возможности моделировать новый «Спартак», который должен будет биться за победу в чемпионате и Кубке России. До матчей Лиги Европы остаётся три недели, и если не решать проблемы максимально быстро, то есть риск повторения неудач начала сезона. Ведь пока по-летнему проблемный «Спартак» расшатается и придёт в себя, чемпионат уже кончится.



Впрочем, и в других клубах всё вряд ли лучше. ЦСКА мучительно пытается хоть кого-то купить, «Зенит» — избавиться от бывших героев, а «Краснодар» — быть мегапринципиальным и делать команду из «своих». И ещё неизвестно, у кого в нынешних небогатых реалиях получается хуже…