8 главных выводов по первым матчам ЦСКА в 2018 году

1. ЦСКА отходит от игры в три центральных защитника

Оба матча на испанских сборах – и с «Волеренгой», и с «Хорсенсом» — «армейцы» провели с двумя центральными защитниками. Ограниченное число футболистов на этой позиции, видимо, сыграло свою роль, и Гончаренко решил насытить игру команды в центре поля, здесь с кадрами дела обстоят лучше. В матче основы играла пара Василий Березуцкий – Виктор Васин, наверное, она и станет основной в весенней части сезона.

2. Бистрович может оказаться полезным приобретением

Учитывая переход к схеме с большой группой футболистов в центре поля, появление Кристиана Бистровича в Москве выглядит уже более логичным. К тому же уход Понтуса в атаку сделал вакантным ещё одно место на позиции разрушителя. Говорят, хорватский новичок ЦСКА может не только разрушать, но и созидает неплохо. Возможно, и так, по первому матчу с «Волеренгой» он оставил очень приятное впечатление смелой и грамотной игрой в центре поля.

ЦСКА провернул первый полноценный трансфер с 2015 года. Всё о новичке ЦСКА пополнился 19-летним хорватом. Его сравнивают с Ракитичем. О новобранце рассказывают Дуймович, Плетикоса и хорватские журналы.

3. ЦСКА играет низом. И это при огромном форварде

В матче с датским «Хорсенсом» футболисты ЦСКА не сваливались в бесконечные навесы на Вернблума. Казалось бы, первый матч сезона, никаких замен и соперник, который большими силами отходит назад… Но нет, армейцы старались играть низом, находя в центральной зоне нападения Витиньо. Тактика была удачной, бразилец обожает оказываться перед штрафной зоной, но Вернблум в такой игре совсем потерялся и не смог использовать свои сильные качества.

4. Вернблум по-прежнему в атаке

«Москва навсегда останется в моём сердце», — написала в «Инстаграме» жена футболиста Нина несколько дней назад. Фаны «армейцев» успели было перепугаться, но агент Понтуса рассказал, что запись посвящена шестой годовщине приезда семейства Вернблумов в нашу страну. По всей видимости, шум был и впрямь из ничего. Швед не только остаётся в клубе, но и продолжает выходить на старой новой позиции – центрфорварда.

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5. Игнашевич – мимо основы?

Сергей Игнашевич, видимо, всё дальше от стартового состава. На испанском сборе ЦСКА защитник сыграл за команду резервных футболистов, а если «армейцы» и впрямь откажутся от схемы в три центральных, шансов выйти за клуб у Сергея будет ещё меньше. Кто знает, возможно, дело идёт к закату карьеры 38-летнего ветерана?

6. Чалов – с краю

В матче второго состава ЦСКА с «Волеренгой» Виктор Гончаренко поставил Фёдора на левый край полузащиты. Да, после матча тренер уточнил, что состав был «суперэкспериментальным», но почему бы и нет, на краях нападения у «армейцев» вырисовываются кадровые проблемы, а физические характеристики футболиста позволяют ему играть на этой позиции. Интересно будет посмотреть, продолжится ли этот эксперимент на следующем сборе.

7. Оланаре снова испаряется на поле

Нигериец продолжает быть для команды чужеродным телом. В матче с норвежским середняком «Волеренгой» главным его действием стал удачно брошенный аут, после которого началась острая атака. С другой стороны, есть вопрос и к его партнёрам — при наличии высокого форварда футболисты ЦСКА почему-то упорно продолжают играть низом. Та же картина наблюдалась и в матче основы, где Вернблум совсем потерялся во встрече с «Хорсенсом».

8. «Армейцам» пора понять, кто у них главный по штрафным

В игре основы москвичи пробили целый ряд штрафных ударов в опасной близости от ворот. Но исполнителями всё время были разные игроки. Вернблум, Витиньо или кто-то ещё — самое время определиться, кто возьмёт на себя эту роль в весенней части сезона. Не исключено, что и сам главный тренер пока не определился с этим вопросом.