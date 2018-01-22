Саудовская Аравия готовит футболистов к ЧМ необычным способом

В матче со сборной России на поле могут выйти сразу девять игроков из чемпионата Испании.

Что случилось

Если вы подумали, что сборная Саудовской Аравии натурализовала нескольких испанцев, можете выдохнуть. Такой дикости не произошло. Зато случилась другая любопытная история.

Саудиты затеяли обратную Реконкисту и решили завоевать Пиренейский полуостров заново. Хорошо, что мирным путём. В течение полутора часов сразу несколько клубов Ла Лиги и Сегунды объявили о подписании контрактов с футболистами из ближневосточной страны. Все без исключения соглашения рассчитаны на полгода и оформлены как бесплатная аренда. Перечислять все имена особого смысла нет, вряд ли они вам о чём-нибудь скажут. Отметим, что футболистами из Саудовской Аравии пополнились «Вильярреал», «Леганес», «Нумансия», хихонский «Спортинг», «Леванте» и «Вальядолид».

Почему так произошло

Началось всё в октябре 2017 года. В Саудовской Аравии сейчас вообще всё не так гладко — король изменил традиции и назначил своего сына наследником престола, а тот решил перестраховаться и арестовал всех своих братьев под предлогом обвинения в коррупции. Зовут принца Мохамед Бин Салман, и он большой фанат футбола. В прошлом году Бин Салман приобрёл для своей страны права на показ матчей Ла Лиги, которую считает сильнейшим турниром Европы, а в октябре поручил установить с федерацией партнёрское соглашение. Одобрил это и тренер сборной Хуан Антонио Пицци, имеющий обширный опыт работы в Испании.

Фото: Reuters

Дальше всё развивалось по следующему сценарию — скауты испанских клубов отправились в Саудовскую Аравию, чтобы отобрать несколько футболистов, которые отправятся зимой в полугодичную аренду. На презентации в Эр-Рияде утверждали, что все выбранные игроки прошли жёсткий отбор, а скауты работали месяцами, чтобы подобрать идеально подходящего команде футболиста. Но, сами понимаете, что во время партнёрских соглашений не всегда всё строится так, как обычно. Всех девятерых новичков представили в одно время и в одном месте, и проходило всё под эгидой Федерации футбола Испании. Так что непонятно, добровольно клубы приняли участие в партнёрке или кто-то их к этому принудил.

И ещё одна интересная деталь, которую подметила испанская пресса, — на мероприятии присутствовали все президенты клубов-участников. Кроме президента «Леганеса» Виктории Павон, единственной женщины в этом списке. Marca сразу зацепилась за эту историю, намекая на традиции мусульманской страны, где женщин на стадион начали пропускать совсем недавно. Но это уже детали.

В каких городах будут базироваться сборные на ЧМ-2018 Большинство сборных, участвующих в чемпионате мира–2018 в России, определилось с базами. Для вас — вся доступная информация о базах команд.

Есть ли там любопытные персонажи?

Вы удивитесь, но среди девяти футболистов, отправившихся в испанский вояж, всего трое принимали участие в отборе к чемпионату мира. И только они подписали соглашения с клубами Примеры. Остальные разошлись по клубам Сегунды и молодёжным командам.

Вот те, на кого стоит обратить внимание: Салем Аль-Доссари, 26-летний быстрый и техничный вингер, который будет защищать цвета «Вильярреала» и, возможно, даже навяжет конкуренцию Денису Черышеву. Хотя вряд ли, в отборе Аль-Доссари сыграл всего в двух матчах и не считается даже игроком старта.

Второй — Яхья Аль-Шехри, резкий левый полузащитник, перебравшийся в «Леганес». В отличие от Аль-Доссари, сыграл почти во всех матчах квалификации и записал на свой счёт пять голов.

И, наконец, Фахад Аль-Муваллад, один из главных талантов сборной, чтение игры которого отмечал даже Берт ван Марвейк. 23-летний атакующий хавбек будет выступать в составе «Леванте».

Ах да. За аренду испанские клубы не заплатят вообще. Зарплата игрокам будет поступать от клубов Саудовской Аравии.

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Сборной России стоит этого опасаться?

Как вы помните, матч-открытие чемпионата мира мы играем именно с этой сборной. Однако вряд ли для нашей команды в этом плане будут какие-то последствия. Более того, вся эта история может пойти только на пользу. Во-первых, игру одних из ведущих исполнителей сборной оценивать будет гораздо легче — оба чемпионата Испании как на ладони и не надо копошиться в поисках статистики и пытаться составить досье на футболиста, ориентируясь на матчи не самого показательного чемпионата Саудовской Аравии. Во-вторых, далеко не факт, что эти парни будут получать регулярную игровую практику, что точно было бы у них на родине. А значит, вряд ли это положительно скажется на форме игроков перед турниром.

Восток — дело тонкое, и, возможно, этот ход и правда принесёт сборной Пицци дивиденды на мундиале. Но пока это походит лишь на яркую и красочную авантюру.