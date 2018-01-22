Премьера «Зенита»: почин Заболотного, дубль Панюкова, «сухари» вратарей

В первом матче 2018 года «Зенит» уверенно обыграл чемпиона Дании и участника плей-офф Лиги Европы. Подробности от нашего спецкора в Дубае.

В Объединённых Арабских Эмиратах две правящие династии: Аль Нахаян – президентская, Аль Мактум – премьерская. Первая «по совместительству» управляет Абу-Даби, вторая – Дубаем. Неудивительно, что одних только стадионов имени того или иного представителя рода Аль Мактум в крупнейшем городе ОАЭ несколько. Так что российским туристам, пожелавшим воочию посмотреть первый матч «Зенита» в 2018 году, пришлось посушить голову над вопросом: «На какой же именно «Аль Мактум» ехать?». Правильный ответ подразумевал домашнюю арену клуба «Аль Шабаб», трёхкратного чемпиона Лиги арабских стран Залива. Но кто-то наверняка ошибся адресом.

Так или иначе, с полсотни зрителей на трибунах местного 12-тысячника собралось. За неимением местной знати уникальную возможность посмотреть игру из шейхской VIP-ложи, весьма, кстати, скромной, но уютной, получила наша маленькая журналистская бригада. В свою очередь петербургской футбольной молодёжи представился отличный шанс показать Роберто Манчини, что она уже «дозрела» до первой команды. Всё-таки тренировки – это одно, а матч – совсем другое. Даже товарищеский.

Из 27 человек, привезённых в Эмираты, «алленаторе» внёс в заявку на игру 22. Двум вратарям, Бабурину и Гойло, банально не хватило места в протоколе. Смольников с Нобоа, последние дни работавшие с ограничениями (микротравмы), отправились на трибуну зрителями, тогда как Иванович ещё накануне покинул расположение команды в фешенебельном отеле Jumeirah. Бранислава ждёт дополнительное обследование в Петербурге.

На стартовой расстановке сине-бело-голубых позволю себе остановиться детальнее – ввиду её уникальности. В таком сочетании мы команду не видели – и вряд ли в обозримом будущем увидим, чтобы с точностью до человека. Из завсегдатаев основы на газон отправились четверо – вратарь Лунёв, левый латераль Жирков, центральный хав Ерохин да нападающий Полоз. Остальные вакансии заняли представители резерва, ближнего и не очень.

В частности, пару центральных защитников сформировали Каккоев и Скроботов. Правую бровку бороздил Богаев, Ерохину в полузащите аккомпанировал Капленко, а Полозу в наступлении – Заболотный. За фланги полузащиты отвечали Плетнёв с Панюковым.

При таких вводных – а) первый матч года; б) капитальные нагрузки; в) экспериментальный состав; г) соперник – действующий участник Лиги Европы (в 1/16 финала «Копенгагену» играть с матёрым «Атлетико») – трудно было ожидать от петербуржцев яркого, зрелищного действа. Тем удивительнее и приятнее оказалась реальность. Свой тайм условный резерв отработал замечательно – на ноль сзади, на троечку (не баллов – голов) впереди.

Схема Манчини представляла собой этакий трансформер: базовый вариант 4-4-2 по ходу дела превращался в 4-2-4 и обратно. При наступлении крайние хавы Плетнёв с Панюковым поднимались на одну линию с парой номинальных форвардов, и у датских защитников голова начинала идти кругом. Дважды их нерасторопностью воспользовался Панюков – сказались навыки бомбардира. Не меньше его дубля группку поддержки «Зенита» обрадовал гол Заболотного – ибо первый в новой команде.

В перерыве Манчини на 100% поменял состав, но с первой попытки расставиться по полю новоприбывшим не дала… оросительная система стадиона. Под напором мощного вращающегося брандспойта зенитовцы вынуждены были спешно ретироваться с поля – во избежание преждевременного промокания.

Мелкий казус не охладил пыла зенитовцев. Наверняка и самолюбие где-то взыграло: а мы чем хуже молодёжи?! Моментов-то насоздавали порядком – голов на пять-шесть, но реализовали «всего» два – усилиями Краневиттера и Кокорина. Впрочем, всего ли? У чемпионов Дании тоже, знаете ли, характер есть. Пускай не в полной мере, но они его после перерыва предъявили.