Не только Генрих: кто ещё из стран бывшего СССР буксовал в топ-клубах?

«Арсенал» официально объявил о переходе Мхитаряна

Алексей Смертин, Россия

«Челси» (25 матчей, 1 гол)

Первый новичок с постсоветского пространства в «Челси» эпохи Абрамовича. Пожалуй, логично предположить, что им стал наш соотечественник Алексей Смертин. После нескольких удачных сезонов во французском «Бордо» полузащитник приехал в команду Клаудио Раньери. Случилось это в 2003 году, и трансфер обошёлся лондондам в относительно небольшие деньги (чуть более 3 миллионов фунтов). Изначально Смертин рассматривался как инвестиции в будущее команды. Сразу после перехода Алексей отправился в «Портсмут» — адаптироваться к реалиям нового чемпионата.

По-настоящему заиграл в Лондоне Смертин лишь в следующем сезоне. В нём же он забил за «Челси» единственный гол – в матче лиги чемпионов против «Порту». Летом 2004 года в команду пришёл Моуриньо, и если первую половину сезона под его руководством Алексей провёл в основном составе, вторая часть откровенно не сложилась. Смертин часто оказывался на скамейке, а после окончания сезона решил покинуть клуб, отправившись в «Чарльтон». Понять россиянина можно: в том «Челси» на схожей позиции уже начал блистать Фрэнк Лэмпард.

Андрей Шевченко, Украина

«Челси» (48 матчей, 9 голов)

Шевченко был в Италии настоящей иконой. Скудетто, лига чемпионов и «Золотой мяч» — любая из этих высот сегодня кажется абсолютно недостижимой для игроков «Милана». Болельщики клуба, в котором всегда высоко чтили преемственность, полюбили Андрея всем сердцем, и он отвечал им россыпью голов на любой вкус. В составе «Милана» Шева наколотил их более 100, а в 2004 году обошёл в борьбе за «Золотой мяч» барселонских Деко и Роналдиньо. Но его миланская история закончилась не так красиво, как должна была.

Летом 2006 года украинца купил «Челси». Роман Абрамович, российский владелец клуба, давно положил глаз на форварда из соседской страны. Трансфер оценивался в более чем 40 миллионов евро и стал тогда рекордным для клуба. Шевченко забил гол за синих в первом же официальном матче – в Суперкубке Англии против «Ливерпуля». Проблемы начались позже. Кто-то говорил о недопонимании с Моуриньо (держим в уме историю с Мхитаряном), но, во многом, Андрею в Англии помешали травмы, их у него было сразу несколько. Шевченко за пару лет в премьер-лиге не достиг планки даже в 10 мячей, и после безуспешной аренды обратно в «Милан» уехал в родную страну – доигрывать за киевское «Динамо».

Андрей Шевченко Фото: Reuters

Александр Глеб, Белоруссия

«Барселона» (25 матчей, 0 голов)

Глеб отправился в Европу вместе с младшим братом Вячеславом. Было это в далёком 1999, и тогда Александру было всего 19 лет. Уже спустя два года Глеб-старший был одним из лидеров «Штутгарта». Угадайте, какой известный тренер не смог пройти мимо юного таланта из восточной Европы? Конечно же, им был Арсен Венгер. В 2005 году Глеб отправился в «Арсенал», где позднее стал первым белорусом, сыгравшим в финале Лиги чемпионов. Александр был одним из системообразующих футболистов «канониров», подтаскивая снаряды для таких монстров, как Тьерри Анри и Робин ван Перси. Казалось бы, дела идут фантастически, но в 2008 году белорус решил покинуть Лондон.

Следующим его клубом стала «Барселона». Да-да, с Иньестой и Хави в центре поля. Дела Глеба в Испании не заладились, в основе он выходил редко. Финал Лиги чемпионов с участием каталонцев белорус тоже пропустил. А потом начал говорить. Говорить много и неподобающе действующему футболисту, выражая недовольство количеством игрового времени. До Киева язык Глеба не довёл, но он оказался где-то рядом, в последние годы футболист играл в России и Белоруссии.

Андрей Аршавин, Россия (второй приход)

«Арсенал» (7 матчей, 0 голов)

Один из самых гениальных футболистов в истории нашей страны Андрей Аршавин долгое время собирался ехать в зарубежный клуб. Мечтой Андрея была испанская «Барселона», но первым и последним клубом Аршавина в Европе стал лондонский «Арсенал». Только совсем уж бессердечные люди из мира футбола не ждали этого трансфера, который случился в последние секунды трансферного окна. Февраль 2009 года «Арсенал» встретил с Аршавиным в составе. Россиянин начал роскошно, в первый же сезон в новом клубе он регулярно выходил на поле, а немного погодя стал «королём Энфилда». Стоит ли уточнять, сколько мячей и кому Андрей забил в том матче? В следующих двух сезонах Андрей сыграл 30 и 37 матчей чемпионата, наколотив около 20 мячей, а в лиге чемпионов забивал любимой «Барсе».

Сезон 2011/12 начался не так удачно, как предыдущие, и футболист регулярно оказывался на скамейке. Чтобы не растерять форму перед чемпионатом Европы, Аршавин отправился в аренду — домой, в Россию. Евро сложился для сборной крайне неудачно, а потом началась история с «нашими ожиданиями»… Глаза всеобщего любимца окончательно потеряли былой блеск, и уход из «Арсенала» был вопросом времени. Так и произошло, вернувшись в Лондон, он перестал быть важным игроком, и вскоре окончательно перешёл в «Зенит». Ко всеобщему сожалению, Аршавину не удалось завершить карьеру в Питере, и сейчас наш талант играет в Казахстане – за «Кайрат».

Денис Черышев, Россия

«Реал» Мадрид (2 матча, 0 голов)

Этот футболист попал в клуб совершенно иным образом, нежели все те, о ком писалось выше, но какая разница? Да, Денис провёл своё юношество в Испании и является воспитанником мадридцев, но хоть кто-то будет утверждать, что у него не было ни единого шанса заиграть в «Реале»? Этот шанс совершенно точно был, с 2010 года Денис регулярно играл за вторую команду «Реала», а в сезоне 2012/13 забил 11 мячей в испанской сегунде в 34 матчах. После того сезона стало понятно, что Денис перерос уровень второй по силе лиги Испании, и он отправился получать игровую практику в лигу уровнем выше.

В Примере сначала был не очень удачный отъезд в «Севилью», но годом позже, показалось, что Черышев окончательно нашёл свою команду. Ей оказался «Вилльяреал». 26 матчей в чемпионате Испании, 4 гола и 11 голевых передач – вот это статистика для молодого игрока! Понравилась она и «Реалу» — в следующем сезоне Денис больше не ездил по арендам и попытался пробиться в состав «сливочных». Россиянин сыграл за родную команду всего несколько раз, но и те выходы были кратковременными. Дело шло к уходу, как вдруг Черышев неожиданно вышел в стартовом составе «Реала» на матч кубка. Футболист забил гол, но радоваться, увы, не пришлось: оказывается, Денис не имел права играть в том матче. Команду из-за этого дисквалифицировали, а наш футболист вскоре оказался в «Валенсии». Через некоторое время он снова отправился в «Вилльяреал». Там он вроде бы вновь начинает обретать себя, переборов множество травм, ранее не раз мешавших сделать следующий шаг в карьере.

Денис Черышев Фото: Reuters

ИТОГ:

На территории постсоветского пространства регулярно появляется целая уйма по-настоящему талантливых футболистов, но лишь единицы из них пробиваются в лучшие клубы мира. Причины бывают разными: травмы, проигранная конкуренция, психологические барьеры. Сравнивать уровень этих футболистов совершенно неуместно. Но типичной чертой каждой описанной истории было то, что первые возникшие проблемы оказывались роковыми и не позволяли футболистам вернуться на высший уровень. Ментальность или генотип – да называйте это как хотите.

Денис Черышев – единственный в списке, кто продолжает играть на высоком уровне, и вчера он забил свой первый гол сезона в чемпионате Испании. Да, он молод и голоден до результата. Он ничего не успел добиться в своей карьере. Но в этом его плюс. А ещё Денис вырос в европейской стране. Вернётся ли он когда-то в топ-клуб? Возможно. Если это случится, это будет маленьким плюсиком к мнению о том, что проблема сугубо в ментальности. А Генриху будет, с кого взять пример. Впрочем, прямо сейчас Мхитарян и сам является главной звездой на территории бывшего союза. С этим глупо спорить. Пока.

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