Робиньо договорился о контракте. Даже несмотря на срок за изнасилование

Недавно 33-летнего Робиньо приговорили к 9 года тюрьмы. Причина – участие в групповом изнасиловании 22-летней албанки. По версии следствия, девушку предварительно напоили в ночном клубе. Инцидент произошел в Милане еще в 2013 году. Есть две причины, по которым бразилец пока не сидит за решеткой:

1. По итальянскому законодательству приговор не вступает в силу до тех пор, пока не будут рассмотрены апелляции на всех уровнях.

2. Италия может потребовать экстрадиции футболиста, но бразильское законодательство запрещает выдавать своих граждан.

Хотя второй пункт является скорее еще одной отсрочкой, нежели гарантированным способом уйти от наказания. Бразильский суд самостоятельно рассматривает дело, если нарушение соответствует закону обеих стран. Если законодательство Бразилии предусматривает более строгое наказание (чем у запрашивающего государства), то оно будет соответственно сокращено.

Обвинение потребовало ареста игрока, но судья отклонил запрос о содержании под стражей, потому что считал, что нет риска рецидива, бегства или подавления доказательств.

Мариса Алия (адвокат Робиньо) заявила, что их сторона отрицает любое участие в упомянутом деле. «Робиньо сожалеет об эпизоде, который поднимается без какого-либо фундамента», – сказала адвокат.

Сам же футболист сразу заявил в «инстаграме»: «Скажу про то, о чём все говорят. Я никогда не участвовал в подобных вещах. Все юридические шаги уже предпринимаются».

Последние два года Робиньо выступал за «Атлетико Минейро» (109 матчей, 38 голов). До последнего времени футболиста активно сватали в MLS. Говорят, что этому способствовал выступавший там Кака. Бывший полузащитник «Орландо» никогда не скрывал своей дружбы с Робиньо, а в интервью «Чемпионату» назвал его (вместе с Марсело) самым веселым и сумасшедшим игроком, с которым он играл в одной команде.

«В 18 лет мог стать инвалидом!» Кака даёт интервью «Чемпионату» Григорий Телингатер встретился с кумиром, ради которого учил португальский язык.

По одной из версий Робиньо не оказался в МЛС, потому что его не устраивало предложение «Орландо» – около €4 млн в год (в «Атлетико Минейро» он получал больше). Возможно, американцев смутили судебные тяжбы форварда. Так или иначе Робиньо перебирается не в «Орландо», а в турецкий «Сивасспор».

Турки объявили об этом на своем официальном сайте и в «твиттере». Даже несмотря на то, что контракт еще не подписан – это должно случиться в ближайшее время.

На сегодня остается актуальным один вопрос: может ли «Сивасспор» в какой-то момент лишиться бразильца из-за судебного разбирательства? Правильные ответ: может, но это маловероятно. Тем более в ближайшем будущем. Хоть инцидент случился в 2013-м, сказаться на футболисте это может еще не скоро.

Тут есть один важный момент: Робиньо судился по поводу другого дела об изнасиловании. Его обвинили в 2009 году, когда он выступал за «Манчестер Сити». Женщина заявила, что бразилец принудил ее к сексу в ночном клубе в Лидсе. После полицейского расследования, проверки фактов и видеороликов с места было доказано, что девушка соврала. Она была осуждена за ложные показания.

Доказано: Робиньо не всегда был нападающим.