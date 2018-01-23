Тула и Уфа не для Дзюбы. Не его масштаб

Дзюба не намерен принимать предложения «Уфы» и «Арсенала»



Нападающий «Зенита» Артём Дзюба, который недавно был переведён в «Зенит-2», рассматривает различные варианты продолжения карьеры.



По информации «Чемпионата», приоритет футболиста — российская Премьер-Лига. Тем не менее на данный момент он не готов принимать предложения «Уфы» и тульского «Арсенала», которые заинтересованы в его услугах.



Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин неоднократно выражал желание видеть Дзюбу в своей команде, однако руководство «железнодорожников» выступало против сделки. Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отмечал, что финансовые запросы Артёма кажутся клубу чрезмерными.



В текущем сезоне РФПЛ Дзюба принял участие в 15 матчах, забив 1 гол.

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«Спартак» проиграл «Астане» на сборе в ОАЭ



«Спартак» на сборе в ОАЭ провёл заключительный контрольный матч. Соперником красно-белых выступил клуб «Астана». Подопечные Массимо Карреры потерпели поражение со счётом 2:3.



Ещё в первом тайме казахстанская команда дважды отправила мяч в сетку ворот Артёма Реброва. Сначала отличился Марко Станоевич, а на 32-й минуте гол забил Марин Томасов.



Во втором тайме третий гол за «Астану» забил Джордже Деспотович, но уйти от крупного поражения «Спартаку» позволил голы, которые провёл Квинси Промес с пенальти и Педро Роша. Этой игрой красно-белые завершили первый зимний сбор.

ЦСКА сыграл вничью с «Хорсенсом», дважды уступая в счёте

ЦСКА сыграл вничью во втором контрольном матче на сборах в Испании. Накануне «армейцы» не выявили победителя в противостоянии с «Волеренгой» (0:0), а сегодня, 22 января, ушли от поражения в поединке с датским клубом «Хорсенс», дважды уступая в счёте.



Уже на 4-й минуте Миккель Квист вывел датчан вперёд, но на 11-й минуте ЦСКА сравнял счёт. Арбитр встречи назначил пенальти, который реализовал Витиньо. Впрочем, ещё до перерыва москвичи вновь пропустили.



Во втором тайме ЦСКА сумел снова восстановить равенство в счёте. На 55-й минуте после передачи Понтуса Вернблума вновь отличился Витиньо – 2:2. В оставшееся время счёт больше не менялся.

«Краснодар» одержал волевую победу над «Локомотивом» из Ташкента



«Краснодар» одержал волевую победу над «Локомотивом» из Ташкента в первом контрольном матче на сборе в ОАЭ. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу российского клуба.



В дебюте игры Муродбек Бобожонов подкараулил мяч после отскока от штанги, Станислав Крицюк отбил удар, но боковой рефери показал, что мяч пересёк линию ворот. На 12-й минуте Вандерсон Масиэл сравнял счёт.



На исходе часа игры Маурисио Перейра отдал длинный пас на левый фланг, где к атаке подключился Игорь Калинин, который прострелил в штрафную, а Рикардо Лаборде в касание отправил мяч в ворота.

«Фейеноорд» объявил о подписании контракта с ван Перси

Голландский нападающий Робин ван Перси официально стал игроком родного «Фейеноорда», воспитанником которого является. 19 января появилась информация о возвращении игрока, а сегодня, 22 января, подписан контракт. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Робин ван Перси подписал контракт на 1,5 года. «Фейеноорду» 34-летний футболист, последним клубом которого был «Фенербахче», достался бесплатно. В роттердамском клубе нападающий будет играть под 32-м номером.

Бывший форвард сборной Нидерландов выступал за «Фейеноорд» в период с 2001 по 2004 год.

«Зенит» забил 5 голов «Копенгагену» в контрольном матче на сборе в ОАЭ



«Зенит» разгромил «Копенгаген» в контрольном матче на сборе в ОАЭ. Встреча завершилась со счётом 5:0.



На 18-й минуте мяч попал в каркас ворот после удара Дмитрия Плетнева, Андрей Панюков пробил по воротам, вратарь спас свою команду, но Панюков моментально сыграл на добивании, и мяч в итоге оказался в сетке. На исходе получаса игры Антон Заболотный отыгрался с Дмитрием Полозом, вошёл в штрафную площадь и уверенно переиграл голкипера.



На 34-й минуте Панюков вырвался на рандеву с Робином Ольсеном и уверенно оформил дубль. В середине второго тайма Матиас Краневиттер получил передачу с правого фланга на линии штрафной площади и отправил мяч в угол.



В концовке Себастьян Дриусси выиграл борьбу за мяч на левом углу штрафной площади у Мадса Расмуссена и выполнил передачу в центр на Кокорина, а Александр в касание отправил мяч в ворота.

В ФИФА подтвердили внедрение системы видеоповторов на ЧМ-2018 в России

Коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок сообщил, что система видеопомощи арбитрам точно будет использоваться на чемпионате мира 2018 года.



«VAR точно будет использоваться на чемпионате мира в России. На мой взгляд, здорово, что новые технологии приходят в футбол, они делают игру более честной.



Мы ведем переговоры с разными компаниями по внедрению данной системы. Они очень заинтересованы в сотрудничестве с ФИФА», — сказал Ле Флок.



Испытания системы уже состоялись в 15 национальных лигах, включая Бундеслигу и Серию А, а также на нескольких турнирах ФИФА.

«NO WAR! DO VAR». На родине футбола сдались новым технологиям «Это исторический момент для британского футбола», — пишут мировые СМИ. Если вы до сих пор не прочитали ничего подобного, пора просыпаться.

«Арсенал» официально объявил о переходе Мхитаряна



Лондонский «Арсенал» на официальном сайте объявил о переходе из «Манчестер Юнайтед» полузащитника Генриха Мхитаряна. Как часть сделки в обратном направлении проследовал форвард Алексис Санчес.



Мхитарян подписал с «Арсеналом» долгосрочный контракт, срок которого не разглашается.



«Генрих — совершенный игрок. Он создаёт шансы, хорошо защищается, может покрывать длинные дистанции, он также очень предан. Игрок обладает всеми атрибутами», — сказал главный тренер „канониров“ Арсен Венгер.



Мхитарян перешёл в «МЮ» из дортмундской «Боруссии» в 2016 году. Армянин провёл в составе «красных дьяволов» 63 матча, забил 13 мячей и выиграл с командой Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

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«Интер» арендовал Рафинью у «Барселоны» с опцией выкупа за € 35 млн

«Интер» арендовал полузащитника Рафинью у «Барселоны» до 30 июня 2018 года с опцией выкупа. В случае активации пункта о выкупе итальянский клуб должен будет заплатить сине-гранатовым € 35 млн. Сумма трансфера может увеличиться на € 3 млн за счёт бонусов, информирует пресс-служба нерадзурри.



24-летний Рафинья является воспитанником футбольной академии «Барселоны». Дебютировал в первой команде 9 ноября 2011 года. Сын бразильского футболиста Мазиньо.



«Интер» (43 очка) занимает четвёртое место в таблице Серии А.

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Де Брёйне продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2023 года

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Кевином Де Брёйне. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.



«Очень счастлив подписать новый контракт. В „Сити“ я чувствую себя как дома с самого первого дня. Мы не только побеждаем, но и играем в отличный футбол. Приятно быть частью этого, и я очень взволнован в связи с тем, чего мы можем достичь в ближайшие годы», — сказал бельгиец после продления контракта.



В нынешнем сезоне Де Брёйне, выступающий за «Манчестер Сити» с 2015 года, провёл 32 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 13 результативных передач.