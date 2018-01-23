10 лучших бомбардиров «Барселоны» в чемпионате Испании

10 самых дорогих нападающих мира на сегодня Эти парни за день зарабатывают больше, чем многие за всю жизнь.

10. Ривалдо, 86 голов

Бразильский нападающий выступал за «Барселону» в течение пяти сезонов. Ривалдо перебрался в каталонский клуб в 1997 году, а покинул его в 2002-м. За это время он сыграл в чемпионате Испании 157 матчей, в которых забил 86 голов. Этого хватило, чтобы попасть в десятку самых метких в истории сине-гранатовых в Примере. Вместе с каталонской командой Ривалдо завоевал два чемпионских титула, Кубок Испании и Суперкубок УЕФА. «Чувствую счастье, возвращаясь на «Камп Ноу». «Барселона» всегда будет жить у меня в сердце», – говорит бразилец.

9. Эстанислао Басора, 89 голов

Басора играл за сине-гранатовых в послевоенные годы на позиции вингера и центрфорварда. Уроженец пригорода Барселоны дебютировал в составе каталонской команды в 1946 году, а завершил карьеру в 1958-м. Сыграл в чемпионате Испании 237 матчей, в которых наколотил 89 мячей. Завоевал с «Барсой» четыре чемпионских титула. В биографии Эстанислао помимо 22 матчей за сборную Испании значатся также пять игр в составе сборной Каталонии. Басора ушёл из жизни в марте 2012 года в возрасте 85 лет из-за сердечного приступа.

8. Патрик Клюйверт, 90 голов

Нападающий сборной Нидерландов стал игроком «Барселоны» в 1998 году и выходил на поле в её футболке до лета 2004-го. Клюйверту всего 10 голов не хватило, чтобы выбить сотню за сине-гранатовых в чемпионате Испании. Свои 90 мячей Патрик забил в 182 матчах. В 1999-м голландец выиграл с каталонцами Примеру, став их вторым снайпером после Ривалдо. Кстати, несколько месяцев назад младший сын Клюйверта Шейн перешёл в академию «Барсы» из школы французского «ПСЖ», чтобы выступать за команду девятилетнего возраста. Возможно, повторит путь отца.

7. Хосеп Эскола, 93 гола

Ещё одна легенда каталонского клуба, о которой нынешнее поколение любителей футбола, скорее всего, даже не слышало. Нападающий Эскола защищал цвета «Барселоны» с 1934 года по 1948-й, правда, с двухлетним перерывом на выступление за французский «Сет». В чемпионате Испании на счету Хосепа было 93 забитых мяча в 166 матчах. Он дважды завоёвывал с командой золотые медали. Уроженец Барселоны сыграл 10 матчей за сборную Каталонии, а за Испанию – лишь дважды. По окончании карьеры работал тренером, а в 1998 году 83-летнего Эсколы не стало.

6. Мариано Мартин, 97 голов

Нападающий Мартин тоже делал себе имя на футбольном поле в те времена, когда в нашей стране никто бы не понял фразы «можно посмотреть матч «Барсы» в Примере по телевизору в этот уик-энд». Мариано дебютировал в составе каталонской команды в 1939 году, а покинул её в 1948-м из-за травмы колена. Великолепный бомбардир выиграл всего один чемпионский титул. Он забил 97 мячей в 112 матчах чемпионата. Более того, стал лучшим бомбардиром турнира в 1943 году как автор 32 голов. Мартин ушёл из жизни в 1998 году в возрасте 78 лет.

5. Луис Суарес, 100 голов

Дубль Суареса в матче с «Бетисом» в воскресенье позволил уругвайцу достичь отметки в 100 голов за «Барселону». Для этого 30-летнему нападающему, который выступает за каталонскую команду с 2014 года, потребовалось всего 114 матчей в чемпионате Испании. Никто и никогда не выбивал в «Барсе» сотню быстрее Луиса! Суарес выиграл с «Барсой» всё, что можно – Лигу чемпионов, Примеру (дважды), Кубок Испании (трижды), Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2016 году победил с 40 голами в гонке голеадоров испанской лиги.

4. Самуэль Это’О, 108 голов

Это’О покинул «Барселону» в 2009-м, всего за два года до того, как подписал контракт с «Анжи» и украсил собой российскую Премьер-Лигу. За пять лет в составе каталонской команды камерунец сумел забить 108 голов в чемпионате Испании, приняв участие в 148 матчах. Самуэль трижды стал победителем Примеры в составе сине-гранатовых, два раза завоевал Кубок чемпионов. О большем трудно было и мечтать. Тем более Это’О тоже выигрывал соревнование голеадоров испанской элиты: в сезоне-2005/06 камерунский форвард поразил цель 26 раз.

3. Ласло Кубала, 131 гол

Родившийся в Будапеште Кубала – уникальный футболист. Ему в ходе карьеры посчастливилось сыграть сразу за четыре сборные: Чехословакии, Венгрии, Испании и Каталонии. Блестящий нападающий сбежал из Венгрии, после чего стал игроком «Барселоны» в 1951 году. Он выступал за сине-гранатовых в течение 10 лет. Ласло забил 131 гол в 186 матчах испанского чемпионата. На его счету четыре чемпионских титула с «Барсой». По окончании карьеры Кубала работал тренером, в том числе в каталонском клубе, а ушёл из жизни в 2002 году в возрасте 74 лет.

Три сборные, три имени "Чемпионат.ру" - о венгерском бриллианте Ладиславе Кубала, футболисте непростой судьбы, ставшем легендой каталонской "Барселоны".

2. Сесар Родригес, 190 голов

Перед тем как в «Барселоне» расцвёл Месси, лучшим бомбардиром каталонской команды в испанских чемпионатах являлся нападающий Сесар Родригес. Ему, кстати, не удалось дожить до дебюта нового аргентинского феномена в «Барсе»: 74-летнего Сесара Родригеса не стало в марте 1995 года. Предшественник Месси на троне дебютировал в рядах сине-гранатовых в 1939-м и покинул клуб в 1955-м. Пять раз побеждал в чемпионате. Свои 190 мячей забил за 287 матчей. Лучшим снайпером турнира Сесар Родригес был в 1949 году, когда сотворил 28 голов. Позже он и тренировал «Барсу».

1. Лионель Месси, 368 голов

В начале нового года Месси побил рекорд Герда Мюллера по количеству голов в составе одного клуба в топ-5 европейских лиг. На счету немецкого нападающего «Баварии» было 365 точных ударов, а у Лионеля на сегодняшний день уже 368 голов за 402 матча в чемпионате Испании. Аргентинец улетел от всех легенд каталонского клуба. Месси четыре раза становился победителем соревнования бомбардиров испанской лиги, наколотив однажды 50 мячей (в сезоне-2011/12). За 14 лет в «Барсе» Лионель восемь раз выигрывал с сине-гранатовыми золото Примеры, а Лигу чемпионов – четыре. Собирал «Золотые мячи» и массу других индивидуальных трофеев.