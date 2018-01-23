Тишина перед бурей? Трансферы РФПЛ

«Локомотив»

Лидер РФПЛ по-прежнему не сделал ни одного приобретения этой зимой. Правда, есть информация об интересе Юрия Сёмина к группе россиян из числа бывших игроков «Локомотива» и легионеров. Свежая потеря – отданный в аренду «Тосно» защитник Тимофей Маргасов.

«Зенит»

От петербургского клуба по традиции ждёшь высокой активности на трансферном рынке. Пока у «Зенита» одна покупка – нападающий Антон Заболотный, но, скорее всего, появится ещё как минимум один новичок в группу атаки. Получившие от главного тренера Роберто Манчини от ворот поворот Артём Дзюба, Олег Шатов, Александр Анюков и Иван Новосельцев продолжают искать себе новые клубы.

«Спартак»

Действующий чемпион России всё ближе к приобретению сразу нескольких защитников – Николы Максимовича, Максима Беляева и Эльмира Набиуллина. Останется работать со «Спартаком» на сборах Сергей Ерёменко. Похоже, никуда не уйдут сейчас ни Зе Луиш, ни Квинси Промес, а вот Сердар Таски может быть продан в Бундеслигу.

«Краснодар»

Разговоры вокруг Фёдора Смолова то утихают, то вновь усиливаются. Лучший бомбардир последних сезонов РФПЛ до сих пор в «Краснодаре», несмотря на интерес к нему из Англии, Дортмунда и Севильи. Вариант с внутрироссийским трансфером, похоже, уже отпал.

ЦСКА

Очевидно, что переход Кристияна Бистровича не станет единственным трансфером «армейцев» этой зимой. В ЦСКА хотят вернуть Ахмеда Мусу, который должен заставить петь атаку красно-синих. Защитника Сесе Пепе, судя по всему, в команде не будет, зато в фокусе внимания ЦСКА находится бразилец Додо из «Сампдории».

«Уфа»

Юный дебютант «Уфы» Еркебулан Сейдахмет уже начал забивать за команду Сергея Семака на сборах. А вот трио из «Зенита» (Анюков, Новосельцев и Дзюба) вряд ли доедет до Уфы. Возможно, на этом трансферная деятельность клуба приостановлена до конца сезона.

«Ахмат»

Клуб из Грозного пока выжидает на рынке, однако не исключено, что вскоре объявит об интересной сделке. В частности, «Ахмату» приписывают интерес к полузащитнику «Спартака» Зелимхану Бакаеву. Да и целый ряд легионеров находится на карандаше у селекционной службы южан.

«Арсенал»

Тула во главе с Миодрагом Божовичем замерла в предвкушении перехода Дзюбы на правах аренды. Черногорский специалист уже имел опыт удачной работы с нападающим в «Ростове», так что они легко найдут общий язык. На Беляева помимо «Спартака» вроде бы претендовал «Зенит», но два клуба не сошлись по условиям.

«Урал»

Президент уральского клуба Григорий Иванов заявил о готовности взять в команду Лионеля Месси, если аргентинца выставят на продажу за миллион рублей. Вот только это вряд ли случится раньше чем через 10 лет, поэтому Месси в «Урале» пока ждать не стоит. Да и о других потенциальных новичках «шмелей» ничего не слышно.

«Ростов»

Валерий Карпин, чувствуется, большой фанат сборной Исландии после Евро-2016. До такой степени, что поменял свои трансферные предпочтения. Компанию нападающему Бьорну Сигурдарсону в списке новичков «Ростова» составил прекрасно нам известный защитник Рагнар Сигурдссон. Впрочем, и сербу в команде будут рады – Марко Евтовичу из «Партизана».

«Рубин»

В казанском клубе на данном этапе больше озабочены тем, как с выгодой продать или отпустить кого-то из своих игроков. Настоящий новичок на данный момент только один – арендованный у «Краснодара» полузащитник Вячеслав Подберёзкин. Покрыто туманом будущее Мийо Цакташа, который по собственной воле разорвал контракт с «Рубином».

«Динамо»

Московский клуб выдал ударную неделю на трансферном рынке. Бело-голубые оформили два перехода, которые обсуждались СМИ в течение нескольких дней: Константина Рауша из «Кельна» и Евгения Маркова из «Тосно». Возможно, линию атаки команды Дмитрия Хохлова укрепит также литовец Фёдор Черных, хотя конкуренция за него высокая.

«Амкар»

От пермского клуба в его нынешней финансовой ситуации нельзя требовать приобретений. Главное, дотянуть благополучно до финиша сезона, не растеряв тех, кто есть. Однако в ближайшее время в «Амкар» на правах аренды может всё-таки перейти белорусский полузащитник киевского «Динамо» Никита Корзун.

«Тосно»

Команда из Ленинградской области закрыла сделку по Маркову и укрепила хромавший правый фланг обороны. Эту позицию способен закрыть арендованный у «Локомотива» Маргасов. Смущает лишь то, что Тимофей не сыграл ни минуты в чемпионате России, крепко прилипнув к скамейке запасных лидера РФПЛ.

«Анжи»

У махачкалинской команды, стремящейся сохранить место в элите, уже несколько новичков. Почти все они иностранцы, несмотря на лимит. Существует вероятность, что ещё одним легионером южан станет Корзун, который выбирает между «Анжи» и «Амкаром». Хотели бы видеть в «Анжи» и спартаковца Бакаева, имеющего на руках предложение от «Ахмата».

«СКА-Хабаровск»

Дальневосточники подписали контракты с тремя молодыми россиянами и на этом остановились. Но наверняка появятся у «СКА-Хабаровск» и другие новички, ведь аутсайдеру РФПЛ нужно здорово прибавить, чтобы спастись от вылета. Время до закрытия трансферного окна ещё есть. Были бы только деньги на достойные трансферы!