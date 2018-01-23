Свой дом не мил: зачем бежать из родного клуба, едва начав играть?

Леон Горецка пришёл в Гельзенкирхен в 2013 году, но именно здесь состоялись самые значимые события его карьеры. Отсюда Леон поехал в сборную, здесь он становился одной из главных надежд немецкого футбола. За полгода до окончания контракта футболист подписал договор с «Баварией». На самом деле, ситуация такая банальная, что даже и голос не дрожит от обиды за «Шальке». Ну да, Мюнхен снова утащила будущую звезду, ну и что? Таков чемпионат Германии, в нём есть «Бавария» и есть все остальные. Но суть происшедшего наталкивает на невесёлые рассуждения. С каких это пор молодые таланты перестали с особым пиететом относиться к клубам, подарившим им путёвку в жизнь и почему их уход становится делом времени?

«Бавария» объявила о заключении контракта с Горецкой

Основные мотивы

Чаще всего мотивом ухода для начинающих футболистов становится профессиональный рост. Против этого не попрёшь, прогресс — часть развития любого из нас. Никто не будет обвинять футболиста просто за то, что он делает очевидный шаг вперёд.



Другая причина ухода ещё более банальна — включается элементарная математика. И зачастую юные дарования достают калькулятор с подачи агентов.

Бывают и частные случаи. Например, кто-то сможет объяснить, что побудило Поля Погба отправиться из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус»? Ответ здесь кроется где-то глубоко в ментальности футболиста, и гадать о причинах этой истории – занятие неблагодарное. Причиной здесь может быть и отсутствие ощущения собственной важности, и попросту не сложившиеся отношения с главным тренером/фанами/партнёрами по команде.



Но не кажется ли вам, что, какими бы ни были мотивы, заботиться об интересах родного клуба тоже крайне важно? Как это сделать? Вариантов полно:



· думать об имидже клуба в медиа;



· относиться уважительно к болельщикам, которые поддерживали твои первые футбольные шаги;



· отдавать себе наконец отчёт в том, что футболист является инвестицией клуба, и, если настал момент расставания, самое время показать, чего эти инвестиции стоили.



Большое счастье, если спортсмен чувствует эти тонкие моменты. Часто он о них даже не задумывается.

Процесс обоюден

Что уж говорить, клубы иногда тоже хороши. Принцип «свои сыграют за эмблему» давно показал свою несостоятельность. Игры на патриотических чувствах к клубу противоречат духу футбола и в принципе искореняют патриотизм как явление. Логично предположить, что к подрастающим талантам отношение должно быть особенным: для них клуб является родным домом, которому они могут дать куда больше, чем приезжий легионер. Иногда клубы почему-то уверены, что футболист бесконечно должен клубу. Но ведь это не так, процесс действительно обоюден.

Хеппи-эндам – быть

Негативных примеров расставания воспитанников с клубом – целая куча. И наверняка вы с ходу назовёте несколько персон, покинувших родной клуб из-за денег, конфликтов или в погоне за новыми высотами. Мы же вспомним истории, которые закончились идиллией футболиста и клуба и попытаемся понять, как получалось её сохранить.



Джанлуиджи Доннарумма, например, в какой-то момент перестал находить общий язык с родным «Миланом». Оно и понятно, агентом голкипера является знаменитый Мино Райола, тот ещё умелец выжимать красивые контракты для своих клиентов. В Италии началась настоящая истерия: как же так, воспитанник Великого «Милана» готов покинуть клуб из-за валютного вопроса? Вопрос был не только валютным. Если говорить честно, «Милан» уже давно не решает серьёзных задач в Европе, и переход восходящей звезды в топ-клуб мало кого должен был удивить. Но юного парня затравили болельщики и СМИ. Однажды во время матча с его участием на поле вылетела кипа фальшивых купюр.

Боссы же, поняв серьёзность намерений вратаря, предложили Доннарумме солидный контракт, а также пригласили в команду брата Джанлуиджи – Антонио. Итальянец смягчился и согласился продлить соглашение. Сейчас лодку опять расшатывает Райола, но болельщики уже направили свой гнев именно на агента, призвав голкипера порвать с Мино.

«Убирайся, кусок дерьма!». Болельщики «Милана» ненавидят Доннарумму Ему пора менять команду. Или агента.

А вот история из российской действительности. Братья Миранчуки в «Локомотиве» сегодня являются ведущими футболистами, но ещё какой-то год назад ситуация казалось совершенно безнадёжной. Сначала проблемы начались с Алексеем. Именно он первым заиграл в основе «Локо». Говорят, на первых порах клубу удалось договориться с футболистом, но перед самым подписанием его условия изменились в сторону уменьшения. Происходило это, очевидно, не по желанию Алексея. Расстроенный футболист отказался продлевать соглашение, и его агент вскоре заявил, что точка невозврата пройдена — игрок покинет клуб.

«Бавария» объявила о заключении контракта с Горецкой

Миранчук-старший уже начал собираться в Казань, но Юрий Сёмин упорно продолжал ставить его в состав, игнорируя его разборки с клубом. Алексей в тот момент стал настолько важным звеном в игре команды, что это побудило его ещё раз крепко задуматься о будущем. «Локо» сработал грамотно и в этот момент продлил контракт с его братом Антоном, который тоже был в подвешенном состоянии. Ко двору пришлась и победа в Кубке России, давшая братьям положительный заряд эмоций. Через некоторое время Алексей всё-таки продлил контракт. Братья остались в родном клубе и сейчас составляют, пожалуй, главное российское атакующее звено «железнодорожников».



Для того чтобы клуб и его воспитанник шли вместе в течение длительного времени, должен сойтись целый ряд факторов. Но определяющий один – желание сторон приносить друг другу пользу.