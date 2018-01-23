Перелом Маккарти и ещё 13 самых ужасных травм футболистов

По ходу матча 24-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Вест Бромвичем» с полузащитником «ирисок» Джеймсом Маккарти произошёл эпизод, который может перечеркнуть всю его карьеру. На 60-й минуте ирландец получил серьёзную травму в единоборстве с Саломоном Рондоном. Нападающий гостей настолько хотел отличиться, что в пылу борьбы не заметил выставленную ногу соперника. Всю силу удара венесуэльца она приняла на себя. Диагноз – перелом малоберцовой и большеберцовой костей.

Рондон случайно сломал ногу хавбеку «Эвертона» Маккарти и расплакался

«В первую очередь, такого рода травма означает длительный период реабилитации, — объясняет заслуженный врач России Савелий Мышалов. — В моей практике двойных переломов не было. Малоберцовые кости ломали, но это не так серьёзно: такое повреждение лечится быстро. А вот то, что большеберцовая тоже сломана, сильно усложняет ситуацию. Трагедия для футболиста, ведь он надолго лишается профессии. Но в итоге всё должно быть нормально. Тем более в Англии. На ноги поставят и будет снова играть».

«В среднем полное восстановление всех функций после такой травмы длится один год, — говорит ещё один известный врач Александр Ярдошвили. — Да, у кого-то это занимает 9 месяцев, но обычно период такой, как я сказал. Необходимо вернуть скоростные качества, восстановиться психологически. Травма — тяжёлый момент в карьере каждого спортсмена. Есть, конечно, более серьёзные патологии, но данная — одна из самых неприятных. Повреждение очень нудное и требующее большого количества времени для выздоровления».



К слову, даже сам Рондон не смог сдержать слёз, осознав, что произошло. Освежим в памяти несколько похожих моментов, от которых тоже бросало в дрожь.

Ужасы на футбольном поле От повреждений в спорте никто не застрахован. Вспоминаем самые ужасные травмы в мировом футболе.

Эвальд Линен

Немецкий футболист Эвальд Линен стал, если можно так выразиться, «владельцем» самой визуально неприятной травмы в истории футбола. Матч 1981 года между «Арминией» и «Вердером» запомнился рваной раной защитника бременцев. Длиной она была 25 сантиметров, такое же количество швов на неё нанесли. Несмотря на это, Линен очень быстро вернулся в строй. Не зря говорят, что у страха глаза велики.



Срок восстановления: 3 недели.

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Дэвид Басст

1996 год стал переломным в карьере защитника «Ковентри Сити» Дэвида Басста. Его дальнейшую судьбу решил «дьявол» — «красный дьявол» в лице защитника «МЮ» Дэниса Ирвина. В результате перелома кость Басста вышла наружу, и работники стадиона были вынуждены более 10 минут отмывать газон от крови защитника. Сам футболист перенёс 26 операций, которые, к сожалению, так и не смогли вернуть его в игру.



Срок восстановления: не восстановился — завершил карьеру.

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Будучи защитником «Спартака», Дмитрий Парфёнов получил двойной перелом голени. В 2002 году в игре против «Динамо» нынешний тренер «Тосно» выполнил подкат в борьбе с Виталием Гришиным и услышал хруст. Звук, по воспоминаниям болельщиков, донёсся до верхних ярусов трибун. На прежний уровень Парфёнов так и не вышел: долго лечился, в 2005-м покинул «Спартак», в конце карьеры поиграл за «Динамо», «Химки» и «Сатурн».



Срок восстановления: больше 1 года.

Экс-футболист «Марселя», «Ливерпуля» и краснодарской «Кубани» Джибриль Сиссе имеет в своём активе много командных и личных титулов. Однако в этот список он попал отнюдь не за спортивные достижения. Француз дважды ломал берцовые кости в течение двух лет. Первый раз в 2004 году, играя за «Ливерпуль» против «Блэкберна». Нападающий мог потерять ногу, если бы не своевременное вмешательство врачей, исправивших проблему с кровообращением.

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Второй случай произошёл в составе сборной. Товарищеский матч с Китаем закончился для Сиссе уже на 10-й минуте. Нога пострадала другая, но менее больно от этого вряд ли стало.

Ярослав Харитонский

Карьера этого футболиста закончилась, не успев начаться. В своём первом матче в РФПЛ 19-летний полузащитник «Шинника» Ярослав Харитонский был без особых любезностей встречен защитником «Спартака» Эмануэлем Погатецом. У Харитонского диагностировали перелом малоберцовой кости и лодыжки. Больше на высшем уровне он не играл и закончил выступления в 2009 году. Была попытка вернуться в футбол в 2011-м, но успехом она не увенчалась. С 2015 года Харитонский ушёл в бизнес, став предпринимателем.



Срок восстановления: около 1 года.



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Эдгар Андраде

Стопа, развёрнутая на 180 градусов – вот, что увидел нападающий «Крус Асуль» Эдгар Андраде в июне 2007 года. Молодой игрок прерывал подачу в свою штрафную, но попытка успехом не увенчалась. К счастью для Андраде, восстановление прошло быстро. За короткий срок футболист смог снова начать тренироваться и играть. Сейчас продолжает свою карьеру, являясь игроком мексиканского «Веракруса».



Срок восстановления: 3 месяца.

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Эдуардо

«В случае такой травмы есть риск потерять ногу. Дело в том, что при подобном переломе очень сильно повреждаются кровеносные сосуды. Сразу после травмы нога должна быть немедленно обработана специальным образом и прооперирована. Вообразите самое тяжёлое растяжение связок лодыжки, которое вы получали – так эта травма в десять раз хуже», — рассказывал врач о ситуации натурализованного бразильца из сборной Хорватии.



Эдуардо да Силва получил травму во время столкновения с защитником «Бирмингема» Мартином Тейлором, который врезался ему в голеностоп прямой ногой. Нападающий пропустил около года, не сыграв на Евро-2008.



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Марцин Василевский

Польский защитник краковской «Вислы», выступавший на протяжении семи лет за «Андерлехт», на всю жизнь запомнит одного из главных талантов бельгийского футбола Акселя Витселя. В августе 2009 года Василевский получил открытый перелом ноги в матче чемпионата Бельгии против «Стандарда», столкнувшись в борьбе за мяч с экс-игроком «Зенита». У Василевского так же, как и у многих в этой подборке, пострадали берцовые кости. Витсель был моментально удалён с поля и дисквалифицирован на восемь матчей. А вот Василевский смог выйти на поле в следующий раз только 8 мая 2010 года.

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Питер Биаксангзуала

Индийский футболист – единственный в этом списке, который травмировал сам себя. Отличившись в матче чемпионата одной из низших лиг Индии, Биаксангзуала неудачно сделал сальто и приземлился на голову. Ничего не подозревающие одноклубники набросились на 23-летнего игрока, чтобы отпраздновать вместе с ним гол, прежде чем осознали, что произошло. Футболист сломал позвоночник.



Срок восстановления: не восстановился — скончался в больнице.



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Федерико Маттьелло

Ещё один молодой футболист в нашем списке – Федерико Маттьелло. Воспитанник «Ювентуса» не смог пробиться в основу и отправился в аренду. Новым местом для защитника стал «Кьево». Маттьелло успел сыграть за них всего один матч, а во втором в его футбольной судьбе появился Раджа Найнгголан. Бельгиец, известный своей жёсткостью в игре, шёл в подкат, видимо, не думая о последствиях. Раджа даже немного покорчился после стыка, пытаясь убедить судью в собственной невиновности. А вот защитник «Кьево» не гримасничал, он просто смотрел на неестественно вывернутую ногу и пытался понять, что произошло.



Срок восстановления: 6 месяцев.

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Дагфинн Энерли

В 2015 году норвежский игрок клуба «Фредригстад» Дагфинн Энерли в столкновении с партнёром по команде повредил шейные позвонки. Одноклубник упал на голову Энерли, что стало причиной перелома. Травма привела к параличу. С тех пор норвежец прикован к инвалидной коляске.



Срок восстановления: не восстановился — парализован.

В том же самом году ужасную травму получил защитник «МЮ» Люк Шоу. В матче Лиги чемпионов против ПСВ 20-летний игрок получил двойной перелом ноги. Фотография с изображением конечности англичанина после операции облетела весь Интернет, а в адрес Шоу посыпались многочисленные пожелания скорейшего выздоровления. Люк вернулся, но до сих пор является тенью самого себя прошлого.



Срок восстановления: 10 месяцев.



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Не считая травмы Маккарти, случай с Шеймусом Коулманом — самый свежий пример ужаса футбола. Интересно, что оба футболиста, чьи переломы повергли в шок всех болельщиков, играют за «Эвертон» и сборную Ирландии. Печальное совпадение. К слову, Коулман только несколько дней назад приступил к тренировкам. Травму же игрок получил в марте 2017-го в матче Уэльс — Ирландия. Да, британские дерби всегда славились бескомпромиссной борьбой кость в кость.



Срок восстановления: 10 месяцев.



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