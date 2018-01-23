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Алексис Санчес и Сеск Фабрегас
Фото: Reuters

13 футболистов, которые ушли из «Арсенала» и сразу выиграли трофей

Алексис Санчес хочет так же.
Футбол

«Я ушёл из «Арсенала» по той же причине, что и Тьерри Анри». Алексис Санчес написал прощальное письмо, в котором честно объяснил причину своего ухода. Ещё лучше понять его мотивы помогут первые слова в Манчестере. В интервью клубу, которое выложено на официальном сайте «МЮ», он сказал: «Я верю, что здесь можно выиграть многое. А я хочу выиграть всё: Премьер-лигу, Лигу чемпионов и все остальные турниры».

Планы на Премьер-лигу, видимо, лучше отложить на год, но факт: формально «МЮ» продолжает борьбу в чемпионате, а ещё – в Кубке Англии и Лиге чемпионов. Что касается шансов выиграть хоть что-то уже в этом сезоне, статистика в его пользу. Многие футболисты, покинув «Арсенал», выигрывали трофеи – даже в первый сезон. Даже если в «Арсенале» они не были лидерами. Даже если играли плохо или вообще не играли…

1. Сеск Фабрегас

Слухи о возвращении воспитанника «Барселоны» появились сразу после того, как он стал игроком основы в «Арсенале». Тем не менее он продержался в Лондоне до лета 2011 года. Удерживать его больше не было возможности: Сеск уже год как говорил, что мечтает вернуться в «Барсу». Он дебютировал в ответном матче за Суперкубок, так что выиграл первый трофей после «Арсенала» в первой же игре. По итогам сезона Фабрегас также стал победителем Суперкубка Европы, клубного чемпионата мира и Кубка Короля. Чемпионства в Примере пришлось дожидаться ещё год, но он дождался.

2. Самир Насри

Арсен Венгер покупал молодого француза алжирского происхождения в статусе «нового Зидана». Три года Насри был игроком основы, а в последний сезон – и одним из лидеров команды. В начале 20011 года он сказал, что не уйдёт из «Арсенала», пока не выиграет какой-нибудь трофей. Но обидное поражение от «Барселоны» в ЛЧ разрушило сезон команды и планы француза. Тем же летом он попросился на выход – одновременно с Фабрегасом. «Насри уходит из-за денег», — прокомментировал трансфер Венгер. Да, его зарплата увеличилась. А ещё он выиграл Премьер-лигу в первый сезон в команде под руководством Роберто Манчини. «Арсенал» не стал заменять Насри и Фабрегаса топ-игроками, купил только перспективного Жервиньо – и отстал на 19 очков.

3. Гаэль Клиши

Основной левый защитник после ухода Эшли Коула в «Челси», Клиши провёл в «Арсенале» в общей сложности восемь лет. Француз перешёл в «Ман Сити» одновременно с Самиром Насри и одновременно с ним выиграл титул, постоянно играя на левой бровке.

4. Робин ван Перси

Это был один из самых резонансных трансферов для обоих тренеров: сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера. Ван Перси было уже 29 лет, и он провёл в «Арсенале» восемь сезонов. Его переход обошёлся в 30 млн евро – это большая сумма в 2012 году. Фергюсон не скрывал, зачем ему этот трансфер: это была попытка «купить титул». Робина не хватало, чтобы пазл сложился. Победа «Сити» в чемпионате задела соседей, и они решили вернуть позиции здесь и сейчас. Получилось — ван Перси забил 26 голов в АПЛ, а «МЮ» стал чемпионом. В выигрыше все. Кроме «Арсенала».

5. Алекс Сонг

Трудно в это поверить, но Алексу Сонгу всего 30 лет. Он просто очень рано попал в большой клуб: провёл первые матчи за «Арсенал» в 18 лет. В 20 уже стал основным опорным полузащитником. А к 25 решил сменить обстановку. «Барселона» искала дублёра для Бускетса, и камерунец показался адекватным кандидатом на эту роль. Он редко выходил на поле, в основном на замену и иногда даже на позицию защитника. Но миссию выполнил: выиграл титул в первый же сезон после ухода из «Арсенала».

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6. Эдуардо

В «Арсенале» бразильский хорват запомнился ужасной травмой после подката Мартина Тейлора. «Я не простил Тейлора до сих пор», — говорил Венгер через полтора года, и его можно понять. После перелома и года вне игры Эдуардо не смог вернуться на прежний уровень. Он немного поиграл в сезоне в-2009/10 и в поисках практики отправился в чемпионат Украины. И сразу стал чемпионом с «Шахтёром».

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7. Томас Вермален

Он стал капитаном «Арсенала» после ухода ван Перси, но бесконечные травмы свели игровую практику к минимуму. В последний сезон в Лондоне Вермален сыграл всего в 15 матчей. Тем не менее «Барселона» заплатили за него 10 млн евро (больше, с учётом бонусов). Он получил травму сразу после перехода, восстанавливался два месяца. Потом получил ещё одну. В итоге Томас сыграл всего в одном матче чемпионата в сезоне-2014/15. И получил медаль. Получается, чтобы выиграть трофей, не обязательно даже играть – достаточно просто уйти из «Арсенала»… Только сейчас, на четвёртый год в Каталонии, бельгиец получил солидное игровое время – и все вспомнили, что это действительно сильный защитник. Жаль, что ему уже 32 года.

8. Лукас Подольски

Почему-то Подольски в клубе никогда не играл так же мощно, как в сборной. Разве что в «Кёльне» в 2012 году, да через год в «Арсенале». Лукас приехал в Лондон в расцвете и провёл сильный первый сезон. Но потом стал игроком ротации и захотел больше практики. Съездил в аренду в «Интер», где тоже не закрепился, а летом 2015-го ушёл в «Галатасарай». И, естественно, тут же выиграл Суперкубок. Один матч – один трофей, классика. А в конце сезона добавил в список побед Кубок страны.

9. Александр Глеб

Глеб не адаптировался в «Барселоне», жаловался на закрытых испанцев и на Гвардиолу и мало играл. Но, разумеется, выигрывал титулы. Чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов. Кстати, многие забывают, что во всех турнирах он провёл в том сезоне больше 30 матчей (пусть и без голов и всего с тремя голевыми передачами). Так что всё логично.

10. Эммануэль Эбуэ

Даже Эбуэ выиграл трофей, как только сменил команду. В 2011 году Венгер уже совсем редко выпускал ивуарийского защитника на поле и летом отпустил его в «Галатасарай». «Галатасарай» знал, что это самый просто пусть к трофеям. Так и вышло: команда выиграла чемпионат Турции, как только купила игрока «Арсенала».

11-12 Бендтнер и Кэмпбелл

Жоэль Кэмпбелл и Никлас Бендтнер ухитрились выиграть титулы даже без полноценного трансфера – в аренде. Кэмпбелл удачно съездил в Грецию в сезоне-2013/14 и стал чемпионом в составе «Олимпиакоса». А Бендтнер в «Ювентусе» боролся с лишним весом, не забивал – но тоже стал чемпионом.

13. Андрей Аршавин

Аршавин попал в этот список одной левой. В том смысле, что формально – только частично. «Зенит» во главе с Лучано Спаллетти взял Аршавина в аренду на весеннюю часть сезона – так Андрей выиграл чемпионат России ещё раз. Уже в конце сезона он оформил постоянный трансфер в «Зенит». Засчитаем.

Бонус: Тьерри Анри

Великий француз ушёл из «Арсенала» за трофеями ещё до того, как это стало мейнстримом. В 2007 году. Амбиции лондонского клуба тогда не были поводов для шуток, но француз что-то чувствовал. Кстати, его соотечественник Патрик Виейра тоже. Он в то время играл за «Интер», но это «свой» человек в «Арсенале», и он бил тревогу уже тогда. Если Венгер хочет сохранять таких игроков, как Анри, ему нужно подписывать новых звёзд. Анри хочет быть уверен, что играет в клубе, который борется за все трофеи», — предупреждал Виейра накануне трансфера летом 2007 года. Но его не услышали. Анри ничего не выиграл в первый сезон, зато во второй «Барса» оформила «требл». Началась эпоха Гвардиолы, и Тьерри принял в ней участие. А через 10 лет Алексис Санчес, чтобы объяснить, зачем он уходит из «Арсенала», напоминает про Анри. Получается, за 10 лет ничего не изменилось?

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