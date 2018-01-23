Британский междусобойчик и битва континентов. Турниры, которых больше нет

24 января состоится жеребьёвка нового международного турнира на уровне национальных сборных, получившего название Лига наций УЕФА. Он задуман как замена товарищеским матчам, интерес к которым, что уж скрывать, постепенно и необратимо угасает. Как их ни называй, например контрольными играми, говоря словами нынешнего наставника сборной России Станислава Черчесова, но смотреть «товарняки» болельщики хотят всё меньше и меньше. Поэтому и была придумана Лига наций УЕФА, авторство идеи которой приписывают бывшему главе организации французу Мишелю Платини. О структуре и формуле проведения турнира — в другом материале. Отметим лишь, что серьёзный вес новорожденному турниру добавляет тот факт, что в нём будут разыграны дополнительные путёвки на финальный этап чемпионата Европы по футболу 2020 года. А сейчас вспомним о тех соревнованиях, которые когда-то были в международном календаре, но затем по различным причинам прекратили своё существование и навсегда ушли в прошлое. Таковых в истории футбола накопилось немало, однако остановимся на наиболее известных.

Фото: uefa.com

Домашний чемпионат Великобритании

Старейшим международным футбольным турниром, который больше не существует, является Домашний чемпионат Великобритании. Он разыгрывался с 1884 по 1984 год, т.е. его история с перерывами длилась ровно 100 лет. Участниками являлись сборные четырёх административно-политических частей Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии — Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии (до 1950 года — Ирландской Республики). Дважды турнир был квалификационным раундом к чемпионатам мира — к мундиалю-1950 и первенству планеты — 1954. В 1956 году все четыре сборные набрали по четыре очка, разницу забитых и пропущенных голов считать не стали, а потому провозгласили всех четырёх чемпионами.



Больше всего побед в Домашнем чемпионате Великобритании на счету Англии — 54. 41 раз турнир выигрывала Шотландия (в том числе и самый первый розыгрыш), 12 — Уэльс. Ещё 8 титулов удалось завоевать Северной Ирландии (в том числе и на самом последнем соревновании, проходившем в 1983-1984 годах). Последний матч в истории турнира состоялся 26 мая 1984 года. В нём сыграли Англия и Шотландия. После этого Ассоциация футбола Англии выступила с заявлением, что не может найти в календаре место для Домашнего чемпионата, а потому было принято решение его упразднить.

Кубок Митропы

Это один из первых по-настоящему заметных и крупных европейских клубных футбольных турниров. Участниками соревнования были лучшие клубы из Центральной Европы. Собственно, это явствует и из самого названия — Mitteleuropa по-немецки означает «средняя Европа», то есть её центральная часть. Mitropa Cup, или на французском языке La Coupe de l'Europe Centrale, появился на свет летом 1927 года. На расширенном футбольном совете в Венеции тогдашний генеральный секретарь австрийского футбольного союза Хуго Майзль сумел протолкнуть зародившуюся у него в голове идею: организовать соревнование, в рамках которого наиболее развитые в футбольном плане государства Старого Света будут определять в очных баталиях единственный сильнейший клуб. Турнир с перерывами просуществовал до 1992 года, а затем был упразднён, так как его авторитет стремительно начал падать по причине возникновения других европейских соревнований. Например, Кубка чемпионов. Первым победителем Кубка Митропы была чешская «Спарта» из Праги, а последним — югославский клуб «Борац» из города Баня-Лука.

Кубок Интертото

Турнир просуществовал 13 лет — с 1995 по 2008 год. Задумывался как соревнование третьего эшелона для клубов, которые не сумели завоевать в своих национальных первенствах путёвки в Лигу чемпионов или Кубок УЕФА. Победители Кубка (до 2007-го в каждом турнире таковыми признавались 3 клуба, а затем целых 11) премировались возможностью продолжить свои европейские футбольные приключения в Кубке УЕФА.

Кубок Интертото задумывался как соревнование третьего эшелона для клубов, которые не сумели завоевать в своих национальных первенствах путёвки в Лигу чемпионов или Кубок УЕФА.

На самом деле, у Кубка Интертото достаточно богатая и интересная история. Изначально соревнование организовали швейцарец Эрнст Томм, ранее уже основавший Кубок ярмарок, и австрийский футбольный тренер Карл Раппан. Турнир назывался Международный футбольный кубок (первый розыгрыш состоялся в 1962 году). Томму и Раппану удалось договориться о спонсорстве с букмекерскими конторами, которые были заинтересованы в летнем межсезонном соревновании, т.к. это приносило бы дополнительные доходы. Некоторое время турнир просуществовал в неофициальном виде, т.к. УЕФА не хотел признавать его.



С 1994 года ситуация изменилась. Высшие европейские футбольные чиновники обратили внимание на соревнование. Был изменён формат и учреждены новые награды. Теперь победители получали путёвки в Кубок УЕФА, что придало турниру совсем иной вес и статус. Российские клубы никогда не побеждали в Кубке Интертото, однако пять раз были его финалистами («Ротор», «Зенит», ФК «Москва», «Рубин» и «Сатурн»).

Кубок ярмарок

Международный европейский турнир среди клубов. Проводился с 1955 по 1971 год. Зародился в апреле 1955 года, когда в небольшом швейцарском местечке Райнфельден близ Базеля состоялось соревнование, в котором приняли участие сборные коллективы из населённых пунктов Европы, в которых регулярно организовывались международные ярмарки. В связи с этим существовало и условие в виде своеобразной привязки: один город — одна команда. С 1968 года начались изменения. Приглашения стали получать клубы, которые не являлись чемпионами своих стран, но занимали места в призах.

Наибольших успехов в Кубке ярмарок добились клубы из Испании. В их послужном списке шесть побед и три финала. Чаще всего турнир выигрывала «Барселона» (3 раза), дважды трофей завоёвывала «Валенсия» (как и английский «Лидс Юнайтед»). К 1971 году стало совершенно очевидно, что соревнование явно вышло за рамки «ярмарочного» формата, а потому УЕФА принял решение о реорганизации турнира. Кубок ярмарок переименовали в Кубок УЕФА, заменили приз и изменили правила отбора клубов-участников.

Наибольших успехов в Кубке ярмарок добились клубы из Испании. В их послужном списке шесть побед и три финала. Чаще всего турнир выигрывала «Барселона» (3 раза).

Балканский кубок

Футбольный турнир, первый розыгрыш которого состоялся в 1961 году. Как ясно из названия, он был организован для клубов из стран, географически так или иначе связанных с Балканами (горная система в Болгарии, пересекающая всю страну). В нём играли команды из Албании, Болгарии, Греции, Румынии, Турции и Югославии. Наиболее преуспели болгарские коллективы, выигрывавшие трофей девять раз. Соревнование просуществовало до 1994 года (всего 28 розыгрышей). Самым успешным клубом стал болгарский «Берое» из города Стара-Загора, сумевший выиграть турнир четыре раза и один раз заняв второе место. «Славия» из Софии и румынский «Рапид» из Бухареста брали трофей дважды. Остальные клубы более чем по одному разу в турнире не побеждали.

Кубок Артемио Франки

Соревнование по футболу на уровне национальных сборных. Проводилось под патронажем ФИФА, которая сумела организовать лишь два розыгрыша — в 1985 году (Франция победила Уругвай со счётом 2:1) и в 1993 году (Аргентина по пенальти после ничьи 1:1 взяла верх над Данией). По задумке ФИФА, должно было проходить один раз в четыре года перед первенством планеты. Название получило в честь главы УЕФА Артемио Франки, возглавлявшего организацию в период с 1972 по 1983 год. На роль полноценного турнира, конечно, это мероприятие никак не тянуло, так как состояло всего из одного матча с участием действующих чемпионов Европы и Южной Америки. Так или иначе, именно эта идея стала основой для турнира, который мы теперь знаем как Кубок конфедераций.

Межконтинентальный кубок

Соревнование, задуманное для определения того, кто сильнее на клубном уровне — Европа или Южная Америка. Отцом-основателем являлся французский футбольный функционер Анри Делоне, президент Федерации футбола Франции с момента её учреждения и до 1955 года. К слову, первый в истории генеральный секретарь УЕФА, родившийся ещё в 19 веке в 1883 году. Иногда турнир неофициально называли клубным чемпионатом мира. До тех пор пока ФИФА в 2000 году не провела турнир с подобным наименованием. Межконтинентальный кубок был основан в 1960 году, претерпел реорганизацию в 1980-м, а окончательно «ушёл в историю» в 2004-м. C 2005 года его место в международном футбольном календаре занял клубный чемпионат мира ФИФА.



Всего состоялось 43 розыгрыша. 22 раза трофей выигрывали клубы из Южной Америки (чаще всего аргентинские — девять Кубков). 21 раз приз доставался европейским коллективам, из которых лучше всего себя проявили итальянские команды — семь побед. Сразу пять клубов завоевали по три титула. Это аргентинский «Бока Хуниорс», уругвайские «Пеньяроль» и «Насьональ», итальянский «Милан» и испанский «Реал». Лучшим бомбардиром Межконтинентального кубка является легендарный Пеле, который, выступая за «Сантос», забил в трёх играх семь голов.

Фото: Reuters

Кубок Содружества (Кубок чемпионов Содружества)

В 1991 году распался Союз Советских Социалистических Республик (СССР). Образовалось СНГ, как некая условная и иллюзорная замена бывшей мощной континентальной державе. Тесные связи на всех уровнях, во всех областях жизни, равно как и в футболе, сразу не разорвались. В июле 1992 года на заседании исполнительного комитета Ассоциации федераций футбола СНГ удалось договориться об учреждении клубного турнира для чемпионов государств СНГ и Балтии (всего 15 бывших советских республик). Идея полноценного воплощения не получила. Хотя поначалу на турнир привозили сильнейшие составы и несколько раз зрители стали свидетелями противостояния «Спартака» и киевского «Динамо», ведомых Олегом Романцевым и Валерием Лобановским. Но затем сильнейшие команды по различным причинам регулярно заменяли либо призёры национальных чемпионатов, или разнообразные молодёжные сборные России, и турнир перестал быть хоть сколько-нибудь интересным.

Поначалу на Кубок Содружества привозили сильнейшие составы и несколько раз зрители стали свидетелями противостояния «Спартака» и киевского «Динамо», ведомых Олегом Романцевым и Валерием Лобановским.

Всего удалось провести 19 турниров, первый из которых выиграл московский «Спартак», а последний, в 2011 году, бакинский «Интер» из Азербайджана. 11 раз триумфаторами становились коллективы из России («Спартак» — 6, «Локомотив» и «Рубин» — по одному и ещё трижды молодёжная сборная U21). Наиболее частым «гостем» на соревновании был рижский «Сконто» из Латвии, принимавший участие в 13 турнирах, но ни разу не победивший. Чаще же всех первое место доставалось спартаковцам (шесть).