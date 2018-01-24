Купили на 222 млн, продать нужно на 70. Как «ПСЖ» вписывается в ФФП

Джикия успешно прооперирован, Маскерано покидает «Барселону», Гайтан может перейти в «Зенит» и другие интересные события дня.

Джикия успешно перенёс операцию

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия успешно перенёс операцию. Напомним, у 24-летнего футболиста был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

Операция была сделана в римской клинике «Вилла Стюарт» доктором Мариани. О сроках восстановления Джикии будет известно позднее.



Георгий Джикия получил серьёзную травму в первом тайме товарищеского матча с «Шанхай СИПГ» (0:1). Защитник «Спартака» пострадал в результате жёсткого стыка.

В УЕФА решили, что «ПСЖ» не нарушал ФФП при покупке Неймара и Мбаппе

«ПСЖ» не нарушал правил финансового фэйр-плей при покупке Неймара и Килиана Мбаппе. Бразилец перешёл в столичный клуб из «Барселоны» за € 222 млн, а Мбаппе на правах аренды из «Монако», но с правом выкупа за € 180 млн. Об этом сообщает L’Equipe со ссылкой на источник в Европейском футбольном союзе.



Комитет финансового контроля УЕФА постановил, что операции «ПСЖ» во время летнего трансферного окна соответствовали финансовому фэйр-плей. Однако, согласно информации источника, парижанам придётся продать игроков на сумму около € 70 млн.



УЕФА требует от «ПСЖ» сбалансировать свои счета до 30 июня.

Трахтенберг оштрафован на 20 тыс. рублей по «делу о тающих шоколадках»

Как стало известно «Чемпионату», директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонид Трахтенберг по итогам заседания комитета по этике оштрафован на 20 тыс. рублей.



Комитет рассмотрел сообщение в социальной сети «Твиттер», отправленное защитником красно-белых Георгием Джикией на сборе в ОАЭ. Футболисту вынесено замечание. «Спартак» может обжаловать решение в течение трёх дней.



Защитник столичного клуба снял видео тренировочной работы бразильских игроков Луиса Адриано, Педро Роши и Фернандо на сборе в ОАЭ. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка», — написал в шутку Джикия. Позже «Спартак» удалил твит и в своём заявлении извинился за неудачное высказывание.

«Спартак» обвинён в расизме. Британские СМИ сошли с ума Мария Захарова права: атака на Россию перед ЧМ-2018 будет жестокой. Но разве мы её не заслуживаем?

«Барселона» подтвердила, что Маскерано покидает клуб

«Барселона» на своём официальном сайте объявила, что защитник Хавьер Маскерано покидает каталонский клуб.



24 января состоится церемония, посвящённая уходу аргентинского футболиста, выступавшего за сине-гранатовых с 2010 года. Мероприятие состоится в зале Auditorium 1899, на нём будут присутствовать президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и игроки первой команды.

«Я бы никогда не смог играть, как Бускетс». Маскерано против всего мира «Барселону» покидает человек, ради клуба заново научившийся играть в футбол. Почему его история важна.

25 января, когда «Барселона» будет играть с «Эспаньолом» в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании, Маскерано попрощается с болельщиками на стадионе «Камп Ноу».



Ожидается, что 33-летний Маскерано продолжит карьеру в составе китайского клуба «Хэбей Чайна Форчун». За семь с половиной лет в «Барселоне» он выиграл 18 титулов и провёл 334 официальных матча.

Веа официально приступил к исполнению обязанностей президента Либерии

Бывший футболист «Челси», «Монако», «Манчестер Сити» и «Милана», а ныне политический деятель Джордж Веа официально приступил к исполнению обязанностей президента Либерии, сообщает AFP.



51-летний Веа победил на президентских выборах в декабре. Таким образом, он стал первым с 1944 года демократически избранным президентом Либерии.

Веа является обладателем «Золотого мяча» 1995 года. Также в его активе звание лучшего африканского футболиста года, которого он удостаивался в течение трёх лет (1989, 1994, 1995).

Посмотреть видео можно в «твиттере» AFP news agency.

Бывший полузащитник «Анжи» и «Локомотива» Диарра стал игроком «ПСЖ»

Французский полузащитник Лассана Диарра, известный в России по выступлению за «Анжи» и «Локомотив», официально стал игроком «ПСЖ». Парижский клуб 23 января объявил о подписании с футболистом контракта, срок которого рассчитан до 30 июня 2019 года. В новой команде Диарра получил 19-й номер.



32-летний Диарра после ухода из эмиратского клуба «Аль-Джазира» являлся свободным агентом. В конце декабря по взаимному согласию сторон контракт был расторгнут.



Диарра, в чьём активе 34 матча за сборную Франции, ранее также выступал за «Реал», «Марсель», «Портсмут», «Челси» и «Арсенал».

В Аргентине сообщили, что Гайтан близок к переходу в «Зенит»

Аргентинский журналист Луис Фрегосси в своём «твиттере» сообщил, что 29-летний полузащитник «Атлетико» Николас Гайтан близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Зените».



«Гайтан — в шаге от перехода в „Зенит“. Соглашение между клубами о его переходе достигнуто», — написал Фрегосси.



Гайтан перешёл в «Атлетико» из «Бенфики» летом 2016 года за € 25 млн. В составе мадридской команды аргентинец провёл 48 матчей, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.



Об интересе «Зенита» к Гайтану сообщалось и ранее, в частности в 2014 году.