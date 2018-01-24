Финансовый фэйр-плей убивает футбол

Обойдёмся без красивого захода. К делу. Вот инициативы УЕФА за последние полгода по регулированию финансовой жизни клубов. Раз – ввести потолок зарплат. Два – запретить клубам уходить в минус по трансферам больше, чем на 100 млн. Три – не дать самым богатым клубам «скупать лучших игроков».



Эти инициативы вызывают много вопросов, назову только один. Не самый очевидный, зато главный. Чьи интересы защищают в УЕФА?

УЕФА за клубы

Может, интересы самих клубов? Конечно, раз главная задача ФФП не допустить, чтобы клубы жили не по средствам. Именно для этого всё и затевалось в 2011 году. Теперь клубы не смогут пострадать от собственных рискованных трат.



Ну, давайте заглянем в Италию. И посмотрим на «Интер» и «Милан». Известные команды, которые исторически борются за трофеи и в Италии, и в Европе. Если они вернутся на родные позиции, вряд ли вызовут приступ раздражения, как «Ман Сити» или «ПСЖ». А ещё у «Интера» по-настоящему богатые владельцы, а владельцы «Милана» готовы рисковать и тратить в расчёте на рост доходов в будущем. Но… им нельзя.



Прямо сейчас «Интер» идёт в зоне Лиги чемпионов в Серии А. Команда здорово начала сезон, но отсутствие «десятки» сказывается: фактически все атаки строятся через навесы на Мауро Икарди. Об этом в Италии знают все. И все к этому готовы. Богатой команде с большой историей не хватает игрока с последним пасом – а в это время «ПСЖ» готов продать Хавьера Пасторе за 20 млн евро, потому что у парижан слишком много игроков на его позиции. Идеальное совпадение? Нет. «Интеру» нельзя тратить. Сделки клуба – это аренды на два сезона в отложенным выкупом. Идиотская схема, необходимая как раз для того, чтобы вписаться в ФФП.

Хавьер Пасторе Фото: Reuters

Кто-то сможет объяснить, чем «Интеру» грозит трата 20 млн на Пасторе? Может, это обанкротит клуб? Нет. Тогда забота о клубе этому клубу вредит: мешает развиваться.

Лирическое отступление

Этот посыл – не дать тратить больше заработанного – обычно ни у кого не вызывает возражений. Хотя даже его можно назвать спорным. Знаете почему? Если перевести эту идею на понятный нам всем язык, то получается вот что.



Что марсельский «Олимпик» не имел своего главного триумфа в истории: победы в ЛЧ-1993.



Что звёздный «Лацио» с Нестой, Недведом и остальными не стал чемпионом Италии в 2000 году.



«Боруссия» Дортмунд не выиграла чемпионат Германии в 2002 году.



Что у «Реала» не было эпохи «галактикос» с Зиданом, Фигу и Роналдо.



Что «Лидс» Дэвида О’Лири не добрался до полуфинала Лиги чемпионов в 2001 году.



Что «Милан» Карло Анчелотти так и не обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов.



Что «Интер» не выиграл «требл» с Жозе Моуринью в 2010 году.

Жозе Моуриньо Фото: Reuters

Потому что все эти команды кое-что объединяет: они жили не по средствам в момент, когда добивались этих побед. Если бы ФФП тогда действовал, этих команд просто не было бы в том виде, в котором мы их знаем. «Лацио» избежал бы предбанкротного состояния, распродав своих звёзд на несколько лет раньше. «Милан» и «Интер» смягчили бы тяжёлый финансовый кризис, постоянно продавая лучших игроков. Да и «Боруссия» не попала бы в свой кризис начала нулевых, если бы не купила Марсио Аморозо, Томаша Росицки иЯна Коллера. «Олимпик» был командой богатого бизнесмена Бернара Тапи, в которую он вкладывал личные деньги. «Реал» рисковал, скупая звёзд в начале нулевых, потому что долги клуба в то время уже были космическими, а заработок ещё невысоким. Это запрещено. Про «Лидс» и говорить нечего – это была команда, купленная фактически с нуля и в кредит. Ладно, «Лидс» в итоге утонул, а так бы оставался сейчас командой-лифтом. Только без той истории в конце 90-х. Но ведь остальные справились. Их победы точно стоили риска.

УЕФА за справедливость

Вернёмся к основной теме. Возможно, на самом деле УЕФА защищает справедливость. Все должны иметь равные возможности: сколько заработал, столько и потратил. Именно поэтому существует комиссия, которая изучает доходы клубов (комиссия по лицензированию, которую возглавляет Андреа Траверсо). Если они признаны нерелевантными, УЕФА вводит санкции. Штраф, сокращения заявки, запрет на трансферы, дисквалификация в еврокубках – вариантов много. Что такое нерелевантные доходы? Либо те, которые признаются завышенными, либо те, которые получены клубом от связанных с его владельцами.



Правда, есть одна проблема. Если жёстко следовать этому правилу, то Лигу чемпионов придётся переименовать в Лигу Англии и впустить туда 20 команд из АПЛ. «Вест Хэм» богаче «Наполи», потому что на заработок клуба влияет общая экономическая ситуация в стране, и тут для Италии плохие новости. К счастью, не всё в футболе решают деньги, и любую систему можно сломать, но это вряд ли комплимент УЕФА, который как раз наоборот создаёт эту финансовую систему.



Но в любом случае это неважно. Ведь забота о справедливости защищается как угодно, но только не жёстко. Когда «ПСЖ» подписал Неймара, я писал, как «ПСЖ» нашёл недостающие средства на трансфер – чтобы сошёлся бюджет. Напомню: клуб перезаключил контракт с катарской государственной компанией Qatar Tourism Authority. За год «ПСЖ» получил от туристической компании 175 млн евро. Самое забавное, что всего за год Катар посетили около 400 тыс. туристов из Европы. То есть даже если каждый европейский турист (бизнесмен, сотрудник, который приехал работать по найму) прямо в аэропорту говорил на таможне: «Я к вам приехал, потому что увидел на сайте «ПСЖ» рекламу туристической компании и сразу же захотел в Катар», или проще: «Я от «ПСЖ» приехал» — даже в этом случае туристическая компания заплатила «ПСЖ» почти 500 евро за каждого посетителя своей страны.

Как именно «ПСЖ» обходит финансовый фэйр-плей Неймара было мало. Теперь подписали Мбаппе. Как они это делают?

Разумеется, всё это заинтересовало комиссию по лицензированию. Завышенные доходы? Спонсоры, связанные с владельцами? Вариантов много. 1 сентября 2017 года было открыто расследование в отношении «ПСЖ». 23 января комиссия завершила работу. Волнуетесь? Расслабьтесь: всё чисто. Никаких нарушений не найдено. Ну вот и хорошо. Справедливость не пострадала.

УЕФА за всё хорошее

Потолок зарплат, налог на роскошь и прочие новые идеи говорят об одном: в УЕФА по-прежнему хотят как-то ограничить несколько сверхбогатых клубов. Сюда же идея сбалансировать трансферное окно, чтобы разница между проданными и купленными футболистами не превышала 100 млн евро. И это снова плохая идея. Просто ужасная.

Если её реализовать, при текущем уровне цен на футболистов топ-клубам придётся обновлять состав равномерно, от сезона к сезону. Никаких революций под тактику тренера. «Реал» уже три года обходится косметическим ремонтом и зарабатывает на трансферах больше, чем покупает. И мы догадываемся, с чем это связано. С тем, что рано или поздно понадобится как-то заменить Криштиану Роналду, а вместе с ним закончится огромный цикл в истории команды. Мы представляем себе, какое масштабное обновление ждёт «Реал» в ближайшие год-два. Так вот, «Реалу» пора напрячься. Если УЕФА реализует новую идею по балансу трансферного окна, провести обновление не получится. И неважно, что второй в мире клуб по доходности уже три сезона экономит: много тратить за одно окно, а до и после экономить будет запрещено.



А раз нельзя серьёзно обновить состав, клубы будут бояться пропустить трансферное окно и не потратить разрешённую квоту. Тот же «Реал» просто начнёт покупать хороших футболистов впрок, в расчёте на будущее. И отдавать в аренду. Придётся запрещать и аренду тоже… Или ограничивать количество контрактов… Стоп, количество контрактов в УЕФА и так собираются ограничить.



Вспомните «класс-92» в «Манчестер Юнайтед». И «Барселону» 2007-2008 годов, когда только пришёл Гвардиола. Помните? Забудьте. Никто не станет так рисковать и делать ставку на целую группу молодых игроков одновременно – если они не заиграют, понадобится не одна, а много замен, а купить столько футболистов за одно лето по нынешним ценам топ-топ клуб не сможет: запрещено. Хосеп Гвардиола обновил стартовый состав наполовину, но с новыми правилами клуб никогда не пошёл бы на такое. Поэтому Гвардиоле пришлось бы выбирать. Хави или Иньеста? Кого из них вы бы предпочли оставить за бортом?

Хави и Иньеста Фото: Reuters

Заткнись и возьми мои деньги!

Пусть богатые клубы тратят, сколько хотят. Некоторые ведь и так это делают. Попытки регулировать каждый финансовый шаг делают банальный процесс перехода футболистов из одной команды в другую, сложным, извращённым и полным условностей.



Разговоры о равенстве – ни о чём. Равенства в футболе нет и не будет в любом случае. Если кто-то готов вложить миллиард в дорогую игрушку, то от этого точно не пострадают зрители, футболисты и даже сама игрушка. Пусть поиграет – и подарит команде лучший период в истории.

Пусть богатые тратят. Пусть «ПСЖ» покупает и получает свою армию болельщиков и армию хейтеров. Пусть Гвардиола и дальше меняет футбол в «Манчестер Сити». В чём проблема? «Челси» тоже всех раздражал. Но в Лиге чемпионов сезона-2011/12, когда команда сменила тренера по ходу сезона, об этом все как-то забыли. В полуфинале, когда «Челси» играл вдесятером с середины первого тайма в гостях у «Барселоны» и на 91-й минуте убежал в контратаку, а вечно сломанный, медленный, слишком дорогой и потерявший прицел Фернандо Торрес забил… Кстати, если бы ФФП заработал раньше, того «Челси» бы тоже не было.



Пусть богатые тратят. В конце концов, так мы увидим больше интересных команд. Введение ФФП просто заморозило ситуацию в первый попавшийся момент – в 2011 году – и усложнило строительство больших клубов всем тем, кто опоздал. Успели «ПСЖ» и «Сити». Они догоняют «Баварию», «Реал», «Барселону» и… и всё. В фаворитах Лиги чемпионов уже который год одни и те же три команды (которые оторвались от остальных настолько, что после ухода Месси и Роналду они будут отличаться только цветом формы) Плюс какой-нибудь героический «Ювентус» или «Атлетико», но это опять же сбой системы. Разве этого достаточно? Разве семь нереально сильных команд – это хуже, чем три? Если нет, то пусть тратят, как хотят.