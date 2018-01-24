Черышев разыгрался в «Вильярреале». Но всё равно вряд ли поедет на ЧМ

Это второй январь Дениса Черышева в «Вильярреале», когда игрок резко набирает форму, забивает, отдаёт, участвует в голевых атаках и вызывает новую волну внимания к себе в России. Предыдущий был три года назад – тогда Черышев забил «Барселоне», удостоился личной похвалы от тренера Марселино (что для тренера редкость) и создал большую коалицию людей, призывавших Дениса в сборную России.

Черышева изначально считали надеждой сборной на ЧМ-2018, так что его форма сейчас должна радовать. На «Сантьяго Бернабеу» Черышев не записал на свой счёт результативных действий, но организовал голевую атаку, рванув в контратаку и отправив Энеса Унала один на один с вратарём. В прошлые выходные Черышев забил «Леванте». Прогресс Черышева подтверждает хотя бы выход на матч с «Леванте» в старте – первый при Кальехе в чемпионате Испании. То есть с октября.

Однако даже если Черышев пройдёт следующие четыре месяца без травм – во что, к сожалению, слабо верится, – его вызов в сборную России совсем не гарантирован.

Черышев – игрок одного конкретного стиля

Лучший сезон Денис Черышев провёл в «Вильярреале» как раз три года назад у Марселино Тораля – тренера со статусом прагматика и привлекательной игрой в атаке, что сочетается редко. «Марселино подсказывал мне, как играть тактически», – выделял тренера Черышев, вспоминая период карьеры в «Вильярреале». Когда аренда Дениса на «жёлтой субмарине» закончилась, Марселино открыто говорил, что хочет вернуть Черышева и будет ждать его в «Вильярреале» в любое время. Слова не пустые – тактическая философия тренера объясняет такую любовь к Черышеву.

Он наконец-то бросает вызов «Барселоне» и «Реалу». И это не Симеоне «Валенсия» снова в порядке.

При Марселино «Вильярреал» играл в контратакующий футбол с резким переходом из обороны в атаку, и для такого стиля тренеру нужны скоростные игроки, принимающие правильные решения в контратаках. Посмотрите на «Валенсию» Марселино: главную роль в атаке команды играет Гонсалу Гедеш, лучший португальский №7 в Ла Лиге на данную минуту, и крутые решения на скорости делают из Гедеша звезду. Он понимает пространство, умеет создавать зоны для партнёров, грамотно отклеиваться от соперников. Не пустить Гедеша на свободное место очень сложно. Та же история с Лусиано Вьетто. Тактические условия «Вильярреала» делали Вьетто звездой чемпионата Испании, но в «Атлетико» и стилистически другой «Севилье» аргентинец закис. Зимой Марселино вытащил Вьетто в «Валенсию» – Лусиано отгрузил хет-трик в первом же матче.

Это стиль Марселино, и определённо это стиль Черышева. В нынешнем «Вильярреале» работает похожий принцип – на скорости Денис и организовал гол в Мадриде, и забил «Леванте». Техника, скорость и понимание зон у Черышева на хорошем уровне, и удивляться тому, как легко Денис наказывает Дани Карвахаля за любимую тактическую ошибку Валерия Карпина (обращать внимание только на мяч, теряя контроль над своей зоной), не стоит.

В контратаках Черышев чувствует себя идеально, что вполне подходит стилю нынешней сборной России… но может стать бесполезным на ЧМ-2018. Сборная Египта, вышколенная Эктором Купером, обязательно отдаст нашей команде мяч, чтобы ловить на ошибках и лететь вперёд на моторе Мо Салаха. Саудовская Аравия играет в тотальный контроль только на азиатском уровне – против команд посильнее аравийцы отдают мяч. И даже громадный десант игроков в Испанию не поможет строить стиль на ЧМ от контроля. В долгосрочной стратегии – в плей-офф – Черышев мог бы принести пользу, но в группе нужны люди, полезные на ограниченном пространстве. И из группы ещё надо выйти.

Черышев – игрок конкретных ситуаций на поле

Алексей Зинин, знающий футбольную кухню значительно лучше меня, подчеркнул эту проблему Черышева ещё два года назад: «Денис – футболист схематичный и узкопрофильный, а следовательно предсказуемый в рамках отдельно взятой позиции. Весь его арсенал включает в себя три варианта развития событий, один из которых читается-отбрасывается сразу в момент приема мяча. То есть в качестве серьёзной боевой единицы Черышев подходит далеко не для всех моделей игры».

За два года ничто не изменилось. В позиционной атаке Черышев легко читается – 6 последних передач Дениса с левого края в штрафную получились абсолютно одинаковыми. На ближнюю штангу, после предварительного рывка и (иногда) замаха, глядя на мяч, мягко, немного поднимая мяч так, чтобы он нырнул в штрафной на траву. Однотипность решений Черышева бросается в глаза, когда «Вильярреал» играет с более закрытыми командами, и объясняет, что в современном чемпионате России Черышев не имел бы шансов заиграть. Закрытая лига с любовью к оборонительным схемам – место, где Черышеву банально не дали бы шанс разогнаться.

Черышева сложно вписать в тактическую систему

Нынешний тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха не объясняет тактические задачи Черышева в интервью, но своим видением тактики подчёркивает узкий профиль русского игрока. Основная схема «Вильярреала» при Кальехе – 4-3-1-2, или 4-4-2 с узким «ромбом» в центре поля. Функции крайних центральных полузащитников в «ромбе» разнородны, они в принципе разные: Форнальс – плеймейкер, отодвинутый в глубину и классно включающийся вторым темпом, Кастильехо – чистый фланговый игрок. При атаке Кастильехо привязан глубоко к флангу, а Форнальс наваливается в середину. На скриншоте ниже – показательная история.

При этом 4-4-2 «ромбом» требуют от Форнальса и Кастильехо и тактической грамотности, и аккуратности в прессинге. Слишком агрессивное давление может открыть центр для передач и рывков, спровоцировать атаку на скорости. Плохая работа без мяча разобьёт тренерский план. Черышев не подходит под систему нынешнего «Вильярреала» из-за нелюбви к оборонительным действиям. В матче с «Депортиво» он вышел на замену и в первой же атаке запустил соперника себе за спину во фланговой зоне. Доверять Черышеву полуфланг, гораздо более опасную зону действий, нелогично. Отсюда вывод – Денису нужен не только характер матча, где ему удобно проявлять себя, но и удобная тактика.

О том, как тяжело вписать Черышева в тактическую схему, говорят ещё два факта.

1. Выпуская Черышева со скамейки, Кальеха каждый раз перестраивает команду с 4-4-2 «ромбом» на 4-4-2 в линию. Центр контролируют два игрока вместо трёх, Черышев получает только фланговую зону. То есть более сложную оборонительную задачу Денису не доверяют.

2. Чтобы сохранить и схему, и Черышева, нужно менять роль самому Черышеву. Против «Леванте» Кальеха сохранил «ромб», а Дениса отправил в пару нападающих. Ход сработал, Черышев забил – но это снова история контратаки, где наш игрок правильно открылся и порвал зону.

Из-за жёстких тактических требований – фактически Черышеву подходит только схема 4-4-2 или 4-3-3 (по «Реалу») – даже его вызов в сборную России будет странным. Станислав Черчесов уже максимально прямо говорил, что на чемпионате мира Россия сыграет в три центральных защитника.

Для Ла Лиги это в принципе нетипичная система – сейчас стабильно играет в 3-5-2 только «Жирона» – и качества Черышева не подходят ни под один из вариантов Черчесова. Под тактику 3-5-2 латерали уже практически выбраны (Рауш и Жирков), к тому же Черышев не любит защищаться. Под 3-4-2-1 нужно грамотное движение в центральной зоне. Хавьер Кальеха доказывает, что такого движения у Черышева нет.

Единственный адекватный сценарий

На чемпионате мира Черышев нужен сборной России только при двух условиях:

1. Черчесов делает 3-5-2 основной тактической схемой сборной, а Дениса Черышева отправляет в атакующую двойку. Черышева точно нужно будет прокачать в понимании тактики, но сама по себе идея – уже опробованная (Кальехой) и даже не новая. Возвращаясь к системе игры Марселино – суть его атакующих четвёрок обычно в том, что каждый игрок может появиться на несвойственной себе позиции. И Гонсалу Гедеш в нынешней «Валенсии», и Черышев в «Вильярреале» Марселино ситуативно двигались в атакующую пару – так что сама роль Денису понятна. «Он отличный ресурс, как нападающий», – Кальеха подтверждает.

4 главных тактических итога года для сборной России Стиль и главные проблемы нашей сборной – на примере матча с Испанией.

2. Черышев выходит исключительно со скамейки, исключительно в матчах, где соперник контролирует мяч, и исключительно под усталость защитников. Скорость Дениса Черышева сравнивали со скоростью отца, а это одна из мини-легенд для болельщиков «Динамо» и хихонского «Спортинга» – бежал Дмитрий Черышев очень мощно.

И чтобы было понятно. Денис Черышев – не плохой или переоценённый игрок. Его лучшие качества на хорошем (понимание зон) или очень высоком (скорость) уровне. Команда со стилистическим рисунком игры, где все сильные стороны Черышева будут адекватно использоваться, раскроет Дениса – например, слухи о «Ливерпуле» в своё время выглядели вполне правдиво из-за стиля англичан.

Но непонятно, как Черышева встраивать в футбол, который есть у сборной России.