День футболиста на сборах. От подъёма до отбоя

9:00 — подъём

«Стандартное время, когда надо подниматься. Завтрак у нас всегда по желанию, потому, если тренировка в 11, можно поспать на часок больше. В некоторых командах завтрак обязателен, но Божович на этом не настаивает. Тем более на этаже у нас стоит стол с чаем, фруктами и орехами — всегда можно пойти и что-нибудь перехватить.



Конечно, порой подняться в 9 бывает трудно. Всё-таки в Турции ночью почему-то спать тяжело. Мы вот живём с Игорем Горбатенко в одном номере, время от времени и у него есть проблемы с недосыпом. Всегда хочется поспать на полчаса подольше».

9:30 — взвешивание

«Хорошо, что это не ежедневная процедура. Приятного мало, что тут скрывать. Обычно взвешиваемся раз в 3-4 дня. После взвешивания можешь позволить себе съесть что-то лишнее. Ну а потом готовишься к следующему взвешиванию. Я люблю как следует поесть, но если буду на сборах есть три раза в день, то сразу растолстею. Потому ближе ко дню взвешивания пропускаю завтрак, обед или ужин. Говорят, надо пить больше воды, но у меня от неё вес сразу подскакивает. С другой стороны, если на весах будут лишние 100-200 грамм, всегда можно сказать, что выпил бутылку воды. А ещё в «Кубани» перед взвешиванием помню полночи лежал в кипячёной ванной, чтоб пропотеть, набрал тогда лишнего.



Вообще, взвешивание многие ненавидят. В «Кубани» Саша Беленов немного поднабрал во время сборов и, пока никто не видел, вечером выкинул весы с балкона. Утром всем говорил, что они пропали, тренер Ташуев сразу отправил человека за новыми весами. А Саша за ночь успел сгонять в тренажёрку и сбросить лишнее. За весом, конечно, следят, при Кучуке вообще процент жира в организме измеряли. Но, чтобы штрафовать за лишние 100 грамм, как было в «Спартаке», такого не припомню. Я на эти сборы приехал с тремя лишними кило, поставил себе задачу сбросить, хотя на первом сборе сделать это тяжело».

9:00-10:30 — завтрак

На завтрак я всегда беру омлет и два-три помидора черри. Ну и турецкий чай, он тут очень вкусный.

12:00 — тренировка

Сейчас у «Арсенала» схема тренировок через день — сегодня одна тренировка, завтра — две. Если две тренировки, то на первой мы делаем пресс, держим статику, потом квадрат и небольшой футбол. Случалось, что кто-то просыпал утренние тренировки, но за такое прописываются штрафы — в прошлом году Габулов на правах капитана всё выписывал и собирал, был ответственным за это.

Фото: arsenaltula.ru

14:00 — обед

После тренировки пришёл, искупался, полежал — и на обед. Когда в отеле шведский стол, трудно не набрать в тарелку лишнего. Как ни погляжу — у большинства ребят салаты и овощи. Я вот один раз за полторы недели попробовал тут салаты и понял, что лучше к ним не подходить. Да и без гарнира лучше обходиться. Побольше мяса, курицы на гриле, овощей — и то, что надо. Тренеры и врачи за нами во время приёма пищи не следят — не маленькие дети. А молодым так вообще только есть и есть, некоторые 60 кило весят.



Были у нас в меню сладости, потом убрали. Но тренеры не против, чтобы мы отоваривались в городе чем-нибудь вкусным — колой, сникерсами, жвачками. Ну хочется же. Многие ребята так делают.

15:00 — 17:00 — тихий час

Некоторые спят, некоторые занимаются своими делами. После тренировок сдаём грязную форму на стирку. У нас два комплекта экипировки, в некоторых командах они разного цвета. Одна — для утренней, вторая — для вечерней тренировки. Относим всё в специальную комнату, а вечером уже забираем всё чистое.

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17:00 — вечерняя тренировка

В первые дни сборов на вторых тренировках тяжело всегда. А потом втягиваешься. Во время сезона у нас и вовсе тренировки тяжелее, чем сейчас. Я вообще не припомню, чтобы Божович делал акцент на физику. Мы больше работаем с мячом, хотя это только со стороны выглядит легко. Но в процессе игры всё равно пробегаешь нужное расстояние. С мячом всяко приятнее бегать, чем носиться по гольф-полям.



Самые лютые тренировки на сборах были у Паулино Гранеро в ЦСКА. Вот сейчас ребята в Кампоаморе под его присмотром, наверное, умирают. Там еле-еле волокли ноги — каждый год на зимнем сборе кидали его в ледяной бассейн. Просили какие-нибудь поблажки, Паулино отказывал. Говорили: «Ну, тогда будешь купаться».

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Хотя ветеранам дают скидки — братья и Игнашевич могли даже не бегать на утренних тренировках, сами занимались в зале. Да и зачем им бегать 8 по 1000? В ЦСКА всё это понимают и правильно делают, что лишний раз их не нагружают. Посмотришь на того же Марио Фернандеса — в игре носится туда-сюда все 90 минут, а на сборах ему всё очень тяжело давалось. Я всё думал — как так? Муса тоже не сказать, чтоб на тренировках выкладывался на сто процентов. Зато во время двусторонок ему кидали мяч за спину защитникам — и не поймаешь. Все понимают, что во время контрольных игр в любом случае наберёшь форму.

19:00 — сауна, тренажёрный зал, массаж

После тренировки беру коврик и в номере делаю стретчинг, чтобы привести мышцы в порядок. А потом — минут на 40 в SPA – в бассейн и три раза по 7 минут в баню, желательно с температурой повыше. Ещё есть джакузи, куда накидывают лёд, два раза на полторы-две минуты залезаем туда, чтобы не было проблем с мышцами.



Насчёт тренажёрного зала — Божович нас туда ходить не заставляет. Второй тренер нам рассказывал, что Миодраг изучал голландскую футбольную школу, потому особого смысла в этом всём не видит. Я в тренажёрку ходил только в отпуске. И то ограничивался минимумом: велосипед минут 20, пресс, спина. И то с небольшими весами. А некоторые говорили, что я раскачался после этого. Вот недавно с Горбатенко ходили в зал перед взвешиванием, так получили за это. Сказали, что вечер освободили специально, и отдыхать тоже надо уметь. В «Крыльях» Лория постоянно качался и грушу молотил. По ходу, к UFC готовится. При Веркаутерене мы вообще много времени проводили в тренажёрке. Не буду говорить однозначно, но лично я тогда получил две травмы, имел лишний вес и вообще провёл ужасный сезон. Кому-то это идёт на пользу, кому-то нет.

Фото: arsenaltula.ru

Обычно после второй тренировки идём на массаж. Это не то, что ты лежишь и кайфуешь от того, что тебе пятки чешут. Спортивный массаж — больная штука, если что-то болит, это надо выдавить. Болезненная процедура.

19:30 — ужин

Ужин вообще многие пропускают, чтобы не набрать лишнего. Но порой посещение в обязательном порядке, когда у кого-то день рождения. Хотя некоторые могут есть сколько угодно и не толстеть. В «Кубани» Владислав Игнатьев ел за двоих, по любому в «Локо» сейчас так же. А в «Арсенале» Лука Джорджевич всё мечтает, чтоб у него мышцы на ногах появились, много ест ради этого, и ничего. Такой организм, вот и ходят с полными тарелками. Это мы всё высчитываем. Вон Бурчану — вообще профессионал — ходит по кругу полчаса, всё выбирает. Если еда не нравится, сразу оставляет, но вот в Турции берёт и всё говорит: «очьень хорошо, очьень хорошо». Придирчив.

Фото: arsenaltula.ru

20:30 — теория

В отелях есть специальные помещения с проекторами, там и собираемся. Правда, теорию проводят уже на заключительных сборах. Минут 30-40 после тренер разбирает нашу игру и игру соперника. Но у Кучука в «Кубани» всё было очень долго, досконально разжёвывал всё. Если кто-то что-то не понимал, а ещё хуже — вступал в спор, могли сидеть часами. А уж если иностранный футболист не понимал, это всё. Кучук даже порой смотрел на переводчика и говорил: «ты то сам понимаешь, что я имею ввиду?». Ну а мы сидим и ждём.

21:00 — свободное время

Гулять на сборах особо никуда не поедешь, потому все просто занимаются своими делами — спят, читают, смотрят сериалы. Ну а я беру с собой ноутбук. В Самаре меня Алан Чочиев подсадил на Counter Strike. Вот идёт второй год моей жизни, когда я сижу в нём часами, наиграл уже больше двух тысяч. После ужина созваниваемся, подключаемся к сети и начинаем играть. В Туле нашей пятёркой, плюс парни из Самары, в ЦСКА играли с Дзагоевым и Щенниковым, Кокорин давно играет, с недавних пор Смолов с Мамаевым подсели. Идеальная штука, чтоб убить время — одну игру сыграл, и уже час прошёл. Пишешь парням: «Давайте ещё?». Три игры сыграл — и три часа из жизни в минус. Это тут, на сборах, хорошо так играть. А в Туле играю, рядом жена, и на подсознательном уровне сижу и думаю: «Как-то неправильно это». Жена говорит: «Ну и сколько тебе лет?». Пишу пацанам: «Всё, я выхожу, больше не играю». Ну и на следующий день уже лечу к жене: «Ну, пожалуйста, дай поиграю, пойдём в магазин, я тебе что-нибудь куплю». В итоге ей тоже аккаунт создал, наигрываю ей часы. Ну а что? Сижу дома, играю, нигде не гуляю, жена спокойна. Может, на следующий сбор с собой большой монитор привезу для удобства. Но думаю, что до этого не дойдёт.



А так у нас многие читают — особенно Макс Беляев, читает сейчас что-то нереально сложное. Ну а я сижу, деградирую (смеётся).

23:00 — отбой

В это время заснуть нереально. Отбой — это не лечь в кровать по щелчку пальцев. Просто сидим тихо по номерам, футбол смотрим. Спать ложимся примерно в час, половина второго, смотрю ролики в YouTube или стримы CS на «Твиче», и засыпаю. Ещё книгу когда читаешь, глаза устают и спокойно вырубаешься. Пока за карьеру всегда партнёры по номеру попадались спокойные. Скорее, я им мешал.



В «Крыльях» жили вместе с Евгением Башкировым. Как-то он меня подозвал и говорит: «Разговор есть. Ты не мог бы не так кричать, когда играешь в ноутбук вечером? Надо что-то делать». Ну а как же, мне надо подсказывать, сижу в наушниках, думаю, что говорю тихо, а ор на всю гостиницу. Приходилось подстраиваться, говорил в микрофон: «Всё, пацаны, тихо, мне нельзя орать, тут Жека спит». А потом как заиграешься и заорёшь… Горбатенко в этом плане подготовился — взял с собой беруши.

Итог

Сейчас нас особо не гоняют, погода отличная, все вместе собрались. Что ещё надо? Делаем всё, чтобы в конце сезона без стыда друг друга в глаза посмотреть. С одной стороны, тяжело без близких, с другой стороны — сейчас в России так метёт, что лучше ещё потренируемся здесь, у моря.