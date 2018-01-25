Один Салах, говорите? Игроки сборной Египта, играющие в Англии

Пора заканчивать разговоры о том, что сборная Египта – это один игрок.

В АПЛ собрался ещё один египетский футболист. Речь о 29-летнем Али Габре из египетского клуба «Замалек» — местная пресса сообщает о его переходе в «Вест Бромвич». Разбираемся, кто ещё из будущих соперников сборной России играет на родине футбола.

Ахмед Хегази, «Вест Бромвич»

Возраст: 26 лет

Позиция: центральный защитник

Статистика сезона: 24 матча, 1 гол

Трансферная стоимость: 5 млн евро.

Путь Ахмеда Хегази в Европу был тернист: скамейка итальянской «Фиорентины», аренда в Серию B, возвращение обратно на родину. В 2017 году Ахмеду выпал ещё один шанс – египтянина взял в аренду английский «Вест Бромвич». Хегази с ходу вписался в состав и регулярно появлялся на поле. Уже зимой клуб выкупил его трансфер у клуба «Аль-Ахли», и футболист стал полноценным членом команды высшей английской лиги. Очевидно, что опыт игры в Англии пригодился и сборной Египта. В ней он является важным игроком и провёл в отборе к чемпионату мира большинство матчей: от звонка до звонка.

«Вест Бромвич» выкупил права на Хегази у «Аль-Ахли»

Рамадан Собхи, «Сток Сити»

Возраст: 20 лет

Позиция: фланговый полузащитник

Статистика сезона: 17 матчей, 2 гола

Трансферная стоимость: 6 млн евро.

Самый юный футболист сборной Египта, играющий в Англии. Мартин Йол ещё в 2016 году рекомендовал Жозе Моуриньо следить за египтянином, тогда он только-только перешёл в «Сток Сити». В предыдущем сезоне Собхи сыграл за «Сток» 17 матчей, в этом сезоне столько же матчей на его счету уже к зиме. Правда, в последнее время он потерял место в основе. В сборной Египта футболист тоже не является железным игроком стартового состава, но на поле появляется регулярно. Вот только с забитыми мячами пока не складывается. Хочется надеяться, что так оно и будет продолжаться и предстоящий мундиаль не станет прорывом в его карьере.

Рамадан Собхи Фото: Reuters

Ахмед Аль-Мухаммади, «Астон Вилла»

Возраст: 30 лет

Позиция: фланговый защитник

Статистика сезона: 26 матчей

Трансферная стоимость: 3 млн евро.

Одноклубник Джона Терри вместе с английской легендой борется за выход в высшую лигу Англии. Он привык играть там. Египтянин выступает в Англии на протяжении девяти сезонов, и в шести из них это была Премьер-лига. Ахмед стал одним из тех самых игроков, которые массово стали разъезжаться из «Халла», когда его возглавил наш Леонид Слуцкий. В египетской сборной Аль-Мухаммади появляется на поле не очень часто. Но на его месте выступает ветеран сборной Ахмед Фатхи – ещё один игрок «Халл Сити» в недавнем прошлом.

Возраст: 25 лет

Позиция: центральный полузащитник

Статистика сезона: 6 матчей

Трансферная стоимость: 10 млн евро.

Эль-Ненни попал в Европу примерно в одно время с Мохамедом Салахом. Юные египтяне начали европейскую карьеру в швейцарском «Базеле». Салах уже тогда был восходящей звездой, чего нельзя было сказать об Эль-Ненни. Оба футболиста, как известно, продолжили карьеру в Англии, правда, уже в разных клубах. Эль-Ненни оказался в «Арсенале», но на поле выходит редко. Впрочем, на место в основе египетской сборной это никак не сказывается, там он основной игрок.

Не Кокорин, а Эль-Ненни. Зачем «Арсеналу» малоизвестный египтянин От «Арсенала» ждали покупки нового форварда – в частности слухи упорно сватали туда Кокорина. Но Венгер потратился на опорника Эль-Ненни.

Возраст: 25 лет

Позиция: фланговый полузащитник

Статистика сезона: 23 матча, 18 голов

Трансферная стоимость: 80 млн евро.

Мохамед – суперзвезда первой величины. Не удивительно, что когда жребий определил Египет в соперники нашей сборной, все вокруг заговорили именно о нём. «Челси», «Фиорентина», «Рома» — в резюме футболиста значится сразу несколько суперклубов. Первый приход в Англию оказался неудачным, несколько сезонов в «Челси» закончились арендой в Италию. Веселье началось позднее – в «Ливерпуле». Здесь он стал безоговорочной суперзвездой АПЛ и получил титул лучшего футболиста Африки.

В общем, сборная Египта – это не только Мохамед Салах!