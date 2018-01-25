Персональная опека в футболе – большая проблема. Доказано не только Месси

Минутка ненужной статистики – в декабрьском «класико» Лео Месси проходил пешком 83,1% времени. С годами он стал полноценным проводником идей Йохана Круиффа, уверенного, что скорость футболиста – не в ногах и дыхалке, а в умении быстрее других прочувствовать ситуацию. Эффективность Месси в новой роли выросла, а тренеры Ла Лиги в поисках нейтрализации гения пришли к персональной опеке. Летний позитивный опыт Зинедина Зидана, бросившего Матео Ковачича прессовать Месси в Суперкубке Испании, стал обманкой – всё же это неэффективно.

Месси доказал это уже дважды. Самая британская команда Испании, «Жирона», бросила на аргентинца Пабло Маффео – он ходил рядом с Месси, даже когда мяч контролировала «Жирона». Месси с Эрнесто Вальверде быстро раскусили план. «Нам нужно было найти место, куда Месси вытащит Маффео, чтобы извлечь максимальную пользу из ситуации, – говорил Вальверде. – Это правда, что персональная опека неудобна, но здесь есть преимущества не для опекаемого игрока, а для всей команды». Такой стиль «Жироны» сковал «Барселону», но Месси успел в нескольких моментах создать свободное пространство для команды своим движением.

Потом было декабрьское «класико», снова Ковачич и уже легендарная ситуация.

Слова различных тренеров объясняют, что качественная персональная опека – всё равно не панацея. Во-первых, Вальверде правильно замечает, что такую опеку можно обернуть себе в плюс, создавая свободные зоны для других игроков. Легендарная сборная Венгрии 1950-х заметила уязвимость такой тактики первой – это чтобы было понятно, насколько методика стара. Вторую проблему выделил Хуан Карлос Унсуэ, тренер «Сельты» – его команда в январе играла с «Барселоной» в Кубке Испании: «Да, можно играть персонально против Месси, но что тогда делать с такими как Суарес, Дембеле, Иньеста? Я больше верю в командную агрессивную работу». Разменивать игрока на игрока опасно, когда есть ещё ряд футболистов, способных выиграть матч в одиночку.

При таком наборе проблем «персоналки» удивительно, что как минимум один большой (ну, для своей страны точно) клуб использует персональную опеку на постоянной основе – здесь нужен свежий и незамыленный топ-чемпионатами пример. Это голландский «Фейеноорд». Его система игры без мяча напоминает стандартный персонально-ориентированный прессинг, когда регулярно накрывается «свой» игрок по позиции, вне зависимости от его личности – но это не совсем так. Как минимум четыре человека – оба крайних защитника, опорник Эль-Ахмади и ещё один центральный полузащитник – без мяча реагируют только на движение своего игрока, заранее выбранного до матча.

Тактически грамотные соперники давно нашли в персоналке «Фейеноорда» слабости. Роттердамцы очень жёстко доигрывают по сопернику, получавшему мяч, так что достаточно становится вытащить игрока «Фейе» и насытить свободную зону. Так в сентябре забивал ПСВ. Крайний защитник Хапс выбросился на Стивена Бергвейна, инсайда ПСВ, уже на центральной линии, продолжил за ним движение ближе к центру и продолжил движение за ним, а не вернулся на свою позицию (как обычно делают в man-oriented прессинге).

Хапс опекает Бергвейна, а его зону рвёт Гастон Перейро. Из-за особенностей персональной опеки игроки «Фейеноорда» не могут переключиться на уругвайца. Два центральных полузащитника скованы своими визави, третий накрывает игрока с мячом. Левый центральный защитник вынужден играть по Люку де Йонгу. Без опеки только Перейро – на него игрока не хватило.

Кто бежал 8 секунд в одиночестве, спокойно открылся на дальней штанге и замкнул навес с левого края? Конечно Перейро.

Вчера «Фейеноорд» в главном голландском «класикере» проиграл «Аяксу», снова используя прессинг, более близкий к персональной опеке, чем к персональным ориентировкам – из-за очень жёсткой работы фланговых игроков по рывкам своих визави (никто так не зациклен на доигровке моментов по сопернику, как голландцы). Более показателен был бы матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», с полноценной «персоналкой», где сразу семь игроков целиком сосредоточились на своих оппонентах и меняли позиции вслед за ними. Но нам всё же нужны недостатки «персоналки» и персональных ориентировок в том числе.

1. Игроки атаки приклеивают к себе соперников, а пространство остаётся свободным.

Торнстра играет персональную ориентировку. Эль-Ахмади отыграл её только что. Возникают сложности

«Аякс» – одна из самых опасных команд мира при таких ситуациях по двум причинам. Первая: у неё есть Хаким Зиех, игрок свободной роли, меняющий зону действий в зависимости от слабостей соперника. Так, обычно Зиех более сосредоточен на работе в правом полуфланге, но в «класикере» часто смещался налево, в более уязвимую зону. Здесь Зиех вытягивает из своей зоны Карима Эль-Ахмади – опорника, сосредоточенного на атаке игроков без опеки.

Причина вторая: у «Аякса» сразу два центральных защитника с шикарным первым пасом и умением тащить мяч вперёд. Фрэнки де Йонг – я вскользь его упоминал в тактических трендах 2017-го – начинал карьеру «восьмёркой», но при Марселе Кайзере передвинулся в центр защиты. Задумка проста – получить настолько глубинного плеймейкера, насколько это возможно. «Говорят, что мои действия рискованны, но главное – совершать их в нужное время», – отмечает де Йонг. Именно для таких моментов, как на скриншоте, он и нужен (как и Матейс де Лигт, его напарник по центру защиты). Центр раскрыт, опорник вытащен, нападающий Йоргенсен пассивно работает в давлении – можно тащить мяч на чужую треть поля и обострять уже пасом в штрафную.

2. «Персональщик» банально упускает своего игрока. Ну, тут пример банален.

Гол «Аякса» начинается не с флангового прострела или доставки мяча на фланг – кстати, обратите внимание, Бергхёйс персонально бежит за своим визави и тоже проигрывает позицию – а с ситуации, когда от Эль-Ахмади отклеивается Донни ван де Бек. Здесь надо объяснить роль Эль-Ахмади – при доставке мяча к штрафной он постоянно переключается на игроков, обостряющих вторым темпом. У «Аякса» таким был ван де Бек. При этом сопровождая Донни до штрафной, Эль-Ахмади не доигрывал персонально по игроку «Аякса» в чужой штрафной.

Что следует, когда ван де Бек выигрывает позицию у Эль-Ахмади за 10 метров до штрафной площади? Его возникновение в штрафной вторым темпом. Невозможность центральных защитников «Фейеноорда» прервать прострел. Гол. И персональная опека, и персональные ориентировки (в случае с Эль-Ахмади по ходу матчей это именно ориентировки) не имеют смысла, если не доигрывать эпизоды до конца, как делает Эль-Ахмади.

3. Создаётся ситуация, где подготовленная система персональной опеки не работает.

Здесь как раз нужно переключиться на матч с «Манчестер Сити», где персональная опека отключалась только при стандартных положениях. Снова смотрите на Хапса. Весь матч он играл персонально по Рахиму Стерлингу, не отклеивался от него, когда мячом владел «Сити», и избавиться от опеки крайнего защитника Стерлинг смог лишь при ауте. Здесь на него вынужден бросаться в прессинг другой игрок – Тапия, центральный защитник. Он выдёргивается из зоны, Стерлинг чувствует момент, отдаёт назад и делает рывок в пустую зону. Между Тапией и Хапсом – слишком большая зона.

Можно ли всё списывать на недостаточный класс игроков и тактическую несостоятельность Джованни ван Бронкхорста? Отчасти да.

Но только если на секунду забыть, как грамотно Месси персонально закрывал Пабло Маффео из «Жироны» – защитник, о чьём существовании Лео до матча даже не слышал.