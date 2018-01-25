Как крали медали и кубки. 6 примеров в России и в мире

Вчера стало известно, что УЕФА сделал новую медаль чемпионата Европы 2008 года для экс-полузащитника сборной России Владимира Быстрова. Оригинальная награда у игрока была украдена. История футбола знает несколько подобных случаев.

Владимир Быстров

Ситуация, которая подвигла УЕФА помочь Владимиру, произошла в декабре 2015 года. В тот момент, когда сам Быстров находился в Испании, в его дом проникли грабители. Они застрелили сторожевых собак, избили и связали охранника. Искали сейфы и драгоценности, но в итоге ничего действительно дорогого, кроме наград, не пропало.

«Дома-то уже давно никто ничего не хранит. Да и я не любитель дорогих часов, к примеру. Унесли всё, что могли. Деньги под подушкой не прятал. Это было глупо с их стороны. Единственное, жалко собак и человека, охранявшего коттедж. Ну и слава богу, что никого дома не было», — рассказывал Быстров.

Олег Романцев: Эти люди похищают частички твоей работы, твоего самосознания. Забирайте бриллианты, драгоценности – душу нельзя похищать. В ломбарде за медаль 20 копеек дадут максимум.

Помимо уже упомянутой бронзовой награды украли детские трофеи футболиста и чемпионские медали, которые он выиграл в составе «Зенита». Сразу после этого ограбления Быстров обратился в РФС к Виталию Мутко с просьбой восстановить их. К сожалению, всё осталось на уровне обещаний. Дело, кстати, тоже заморожено и отправлено в архив.

Вадим Романцев

Ещё один инцидент, произошедший в российском футболе, связан с именем экс-наставника «Спартака» и сборной России Олега Романцева. Чемпионская медаль 2001 года, принадлежавшая его сыну, Вадиму Романцеву, была похищена в 2008-м из квартиры мэтра на Большой Черкизовской улице. По словам тренера, такие случаи очень сильно огорчают человека, лишившегося своей награды.

«Она же не из золота. Эти люди похищают частички твоей работы, твоего самосознания. Забирайте бриллианты, драгоценности – душу нельзя похищать. В ломбарде за неё 20 копеек дадут максимум. То есть для них выгоды никакой. Может, это из зависти делается. Тогда поступок ужасен вдвойне», — сокрушался Романцев-старший.

Также грабители унесли с собой крупную сумму, ювелирные украшения и фотоаппарат. Позже стало известно, что ту самую «частичку души» Романцеву-младшему всё-таки вернули.

Глен Джонсон и Джеми Эшдаун

Продолжая тему медалей, следует упомянуть случай, произошедший с двумя игроками «Портсмута». В 2008 году клуб одержал победу в финале Кубка Англии над «Кардиффом». На следующий день футболисты команды участвовали в праздничном городском параде. Вернувшись в гостиницу, Глен Джонсон и Джеми Эшдаун обнаружили, что их медали исчезли.

«Перед тем как покинуть отель, я надёжно спрятал медаль, но ворам удалось найти награду. Победа в Кубке Англии является высшим достижением в моей карьере. Конечно, рассчитывал показать медаль детям и внукам. Надеюсь, что Ассоциация футбола Англии сделает для меня копию медали», — говорил Джонсон.

Лига так и поступила: обоим игрокам были высланы дубликаты медали. Грабителей не нашли, если вообще искали.

После официальной части капитан «Портсмута» Берт Барлоу и его одноклубники решили отметить победу в местных пабах. Утром обнаружили, что кубка нет. После нехитрых умозаключений игроки решили пройтись по заведениям, в которых они были. В одном из них трофей и оказался.

Джеймс Макартур

И снова Туманный Альбион, и снова кубок Англии. На сей раз год 2013. «Уиган» сенсационно одолел в финале грозный «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Нет, здесь никто не оставлял награду в номере гостиницы. Медаль, вручённая защитнику Джеймсу Макартуру, хранилась у него дома. В 20-х числах мая 2014 года жильё шотландца ограбили. Полиция выяснила, что помимо награды преступники взяли почти всё ценное имущество. Также пропали и два обручальных кольца – футболист готовился к свадьбе.

«Я страшно расстроен, как и моя невеста. Медаль для меня представляла огромную ценность. Мне предстоит жениться в ближайшее время, для нас это серьёзный удар», — отмечал Макартур.

Игрок через СМИ обратился за помощью и попросил всех, кто что-то знает или видел, обращаться в полицию. Итог истории остаётся неизвестным: медаль, как и в предыдущем случае, вернула лига, а вот по поводу драгоценностей и других вещей информации нет.

Кубок Англии

Не только медали старейшего футбольного турнира попадали в руки преступников. Злоключения происходили и с самим трофеем. Он пропадал дважды – по разу в XIX и XX веках. Впервые это произошло в 1895 году. Обладателем кубка стала «Астон Вилла». Желая поделиться своей радостью со всеми жителями Бирмингема, руководство выставило награду в витрину ювелирного магазина. Три месяца горожане могли любоваться трофеем, пока его не похитили.

Местная полиция с расследованием не справилась. Вызванные из Лондона сыщики Скотланд-Ярда тоже задачу не выполнили. Обращение клуба к жителям города результата также не дало. Кубок Англии нашёлся только в 1958 году: его вернул один из похитителей. Он же и рассказал весьма забавную историю. Дело в том, что грабители даже не знали, что именно украли. Они поняли это в тот момент, когда попытались сбыть краденное. Им показали газету, в которой на первой полосе напечатали сообщение о пропаже и вознаграждении. Преступники поняли, что лучше будет спрятать трофей. Как оказалось, на целых 63 года.

Второй инцидент оказался более забавным, да и никто кубок не крал – его просто потеряли. В 1939 году уже новая по форме награда досталась футболистам «Портсмута». Разумеется, начались всевозможные празднования. После официальной части капитан Берт Барлоу и его одноклубники решили отметить победу в местных пабах. А утром обнаружили, что кубок, с которым они вроде бы всю ночь не расставались, пропал. После нехитрых умозаключений игроки решили пройтись по заведениям, в которых они были. В одном из них трофей и оказался.

Кубок мира

Разумеется, нельзя не вспомнить и истории с главным международным футбольным кубком. Их было целых три.

Сначала трофей пропал в 1966 году. Чемпионат мира проходил в Англии, и кубок выставили в Вестминстерском аббатстве, где его сохранность обеспечивала полиция. Но похитители оказались хитрее: кубок украли. Позже неизвестный по телефону потребовал выкуп в размере 15 тыс. фунтов стерлингов. Пойманный в результате полицейской операции почтальон оказался обычным посредником и не знал о месте нахождения кубка. Но пропажа всё-таки нашлась: трофей в одном из парков обнаружил пёс по кличке Пикклз.

Преступление получило название – «Кража века». Нашли всех, кто был причастен к пропаже, но вот похищенное отыскать не удалось. Кубок мира как будто испарился.

Но первый кубок мира так и не дожил до наших дней. В 1983 году он находился в Бразилии: пентакампеоны получили его на вечное хранение в 1970-м. И ведь никто не сомневался, что на вечное, ведь ещё в 1966 году, после первой пропажи трофея, глава федерации футбола Бразилии заявил:

«Такое преступление было бы невозможно в Бразилии, где даже преступники настолько сильно любят футбол, что не смогут украсть кубок мира».

Преступление получило название «Кража века». Нашли всех, кто был причастен к пропаже, но вот главного организатора отыскать не удалось. Кубок как будто испарился. Были слухи, что его распилили и расплавили, но сути это не меняет – статуэтки нет, нужно делать новую.

Третий случай произошёл в 2010 году. Похитили сразу семь кубков. Нет, это не ошибка. Это были копии, сделанные специально к чемпионату миру в ЮАР. К счастью, оригинал остался в целости и сохранности. Грабителей не нашли. На вопрос о том, для чего организаторам понадобились сразу семь копий, ответа тоже нет.

Бонус – неудавшиеся попытки кражи

В 2013 года во время награждения победителей Кубка Либертадорес президент Федерации футбола Колумбии Луис Бедойа пытался прикарманить себе медальку. Его план был мгновенно раскрыт чиновником ФИФА.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале JairoSuarez.

Чуть ранее, в 2012 году, со знаком минус отличись украинские болельщики. Фотографируясь с главным трофеем чемпионата Европы, двое молодых людей накинули на кубок ткань и попытались уйти. Далеко сбежать не удалось — они были незамедлительно задержаны доблестными стражами закона.