Как встретились Манчини с Каннаваро и Данни с «Зенитом»

Межсезонные сборы – это не только изнурительная работа на орошённых литрами пота полянах. Приятная их сторона – неожиданные, а оттого вдвойне радостные встречи со старыми боевыми товарищами, футбольными побратимами. Ну где ещё беззаботно, по-землячески поболтали бы легенды итальянского футбола Роберто Манчини с Фабио Каннаваро. Дружественный мини-турнир в Дубае, без официальной вывески, но с очень серьёзным подбором участников, им такую возможность дал.

К тому времени как «алленаторе» «Зенита» вошёл в чашу стадиона «Аль Мактум» (в Дубае имя правящей династии носят не только спортивные объекты, но и улицы, аэропорт), подопечные Каннаваро свой матч уже завершили. Если кто не в курсе, в ноябре прошлого года последний защитник, прибиравший к рукам «Золотой мяч», повторно возглавил «Гуанчжоу Эвергранд» — уже в статусе тренера года в Китае. Судя по искренним улыбкам и крепким объятиям, Фабио с Роберто были действительно рады видеть друг друга. Естественно, двум большим мастерам было что вспомнить и обсудить. А когда к беседе подключились ассистенты главных и капитан «Зенита» Кришито, сложилось полное ощущение, что присутствуешь где-то за кулисами Серии A. Иллюзию развеял певучий голос муэдзина из ближайшего минарета…

На этом вечер ностальгических воспоминаний не закончился. Его продолжила встреча Мигела Данни с бывшими одноклубниками. Разумеется, душевная. Уже после разминки обрусевший португалец и любимец Петербурга выскочил из раздевалки – с тем, чтобы лично засвидетельствовать почтение бывшему шефу Сергею Фурсенко и одному из самых закадычных друзей – Кришито.

Участие Миммо в спарринге даже не обсуждалось – с утра он корпел в тренажёрном зале за компанию с такими же временно «некондиционными» Паредесом и Нобоа – но на стадион «Аль Мактум» Кришито прокатился не зря – столько родственных душ повстречал!

Не только Данни чудно было видеть в красно-белом – бывшего «армейца» Нецида тоже. Но это нам – самому Томашу к этой цветовой комбинации не привыкать. В «Славию» он приходил не раз и не два – трижды: сперва совсем мальчиком, потом – командированным от ЦСКА и, наконец, бывалым, взрослым игроком. Между вторым и третьим пришествием были Голландия, Турция и Польша – помотало по миру Томаша изрядно. Тем не менее группу товарищей в сине-бело-голубых клубных костюмах чех поприветствовал на чистом русском: «Здравствуйте».

На этот раз на домашней арене клуба «Аль Шабаб» царила более футбольная атмосфера, чем в понедельник. Звуковое сопровождение игре обеспечивала стайка голосистых мальчишек в количестве трёх человек, облачённых в майки… сборной Германии. Ребятишки живо реагировали на каждый достойный внимания эпизод матча, попутно развлекая с полсотни взрослых зрителей.

Сидел на трибуне и один болельщик со стажем. И не просто большим – колоссальным! Юрий Вячеславович, 90 лет, за сине-бело-голубых с 1936 (вы не ослышались!) года – в принципе к этому можно ничего больше не добавлять. Футбольный клуб «Зенит» одарил уважаемого гостя комплектом атрибутики – шарфом и кепкой с автографами игроков и тренеров, — а команда – качественным первым таймом и забитым мячом.

Его, этот тайм, петербуржцы провели составом, близким к боевому, и закономерно выиграли его – 1:0. Второму голу Кокорина в межсезонье предшествовала незатейливая, но эффективная двухходовка Дриусси и Ерохина.

Ещё после утренней тренировки Манчини предупредил: двух составов – по одному на каждый тайм – не будет: у меня, дескать, банально не хватит народа для столь широкой ротации. Тренер анонсировал 6-7 замен по ходу встречи, но прежде чем он начал их производить, условная основа придумала и провернула ещё одну результативную комбинацию. Единственный – пока – зимний новичок «Зенита» решил не отставать от лучшего снайпера команды и тоже удвоил количество «товарищеских» голов на своём счету. Заболотный хладнокровно наказал пражан за позиционную промашку. Антон сработал, как и должно, классической девятке – протаранил защиту по центру, увенчав свой забег метким выстрелом.

То, что не удалось нашим старым знакомым Данни с Нецидом (для обоих игра закончилась на 55-й минуте), осуществил свежий форвард с «автомобильной» фамилией Шкода. Лунёв даже извлекать мяч из сетки не стал – сразу отправился меняться с Бабуриным, в компании с Кокориным и Дриусси.

План по заменам Манчини даже перевыполнил. К концу матча на газоне остался всего один человек, начинавший его в старте – Ерохин. Но он-то и восстановил двухголевую оразницу в счёте. А до крупного счёт довёл Богаев. Накануне партнёры поздравляли Дмитрия с 24-м днём рождения – разумеется, традиционным «тоннелем», — а теперь – с забитым голом. Сплошные праздники у человека на неделе!

Напоследок маленький шедевр исполнил Терентьев. Если с первой попытки защитник врезал мячом в штангу, то со второй добился-таки своего. «Красава!» — только и выдохнул у меня за спиной турист в «зенитовской» майке. Подписываюсь.

Молодых защитников «Зенита» хвалить пока рано – и просто непедагогично. Но то, что за полтайма с молодёжной парой Скроботов – Каккоев сине-бело-голубые ничего не пропустили, тоже следует отнести к позитивным итогам матча. Двух недель межсезонья не прошло, а вон как команда разбежалась!