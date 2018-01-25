Кого продадут дороже – Квинси или Ригони? 10 самых ценных легионеров РФПЛ

Тишина перед бурей? Трансферы РФПЛ Таблица переходов чемпионата России обновляется медленно. Но вскоре должно состояться несколько солидных трансферов.

Трансферное окно в Европе по-прежнему открыто, а значит, клубы РФПЛ всё ещё могут потерять этой зимой своих лидеров. Прежде всего речь идёт о легионерах, поскольку спрос на российских игроков традиционно очень низок. При помощи Transfermarkt разбираемся, сколько реально стоят лучшие иностранные футболисты чемпионата России.

9-10. Витиньо, 7,5 млн евро

ЦСКА приобрёл бразильского нападающего в 2013 году за 9,5 млн евро, а сейчас, похоже, московскому клубу будет непросто даже вернуть потраченные на Витиньо деньги. По крайней мере, аналитики рынка дают за него лишь 7,5 млн. Хотя в нынешнем сезоне Витиньо забил уже семь мячей за 20 туров РФПЛ, да и на групповом этапе Лиги чемпионов отметился парой голов. Трансферных слухов вокруг бразильца в последнее время нет. «Пока ни одного предложения я не получил. Если вдруг будет — сяду и подумаю об этом вместе с моей семьёй», – признавался Витиньо в ноябре.

Витиньо Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

9-10. Понтус Вернблум, 7,5 млн

Шведу уже за 30, но его оценивают всё ещё достаточно высоко. Очевидно, удачная игра опорного полузащитника на позиции центрфорварда несколько увеличила стоимость Вернблума. Пика его стоимость достигала летом 2013-го – через полтора года после перехода из АЗ в ЦСКА за 3 млн евро. Тогда уже Понтус, по мнению экспертов, стоил 10 млн евро. В январе жена шведа Нина написала в соцсети: «Москва навсегда останется в моём сердце». Многие подумали, что «армейцы» куда-то продают Вернблума, однако агент игрока не подтвердил возможный трансфер. Контракт легионера истекает по окончании текущего сезона.

7-8. Матиас Краневиттер, 8 млн

К полузащитнику сборной Аргентины прочно прилипла эта «восьмёрка». Именно за 8 млн евро Краневиттер переходил из «Ривер Плейт» в «Атлетико» в 2015 году. Те же 8 млн «Зенит» заплатил мадридскому клубу за Матиаса минувшим летом. Максимум его, по мнение Transfermarkt, тоже не никогда не превышал этой суммы. В общем, тут мы, похоже, наблюдаем идеальную гармонию цены на футболиста при трансферах с его объективной рыночной стоимостью. Хотя если Краневиттер будет выходить в основе сборной Аргентины на ЧМ-2018, как в товарищеском матче с Россией, то, скорее всего, повысить свой рейтинг.

7-8. Эмилиано Ригони, 8 млн

Ригони оценивается на сегодняшний день в 8 млн евро, несмотря на то что стал в составе «Зенита» лучшим снайпером группового этапа Лиги Европы. Это пока лучший показатель в карьере 24-летнего аргентинца. Хотя петербургский клуб заплатил «Индепендьенте» за Эмилиано чуть больше – 9 млн евро. Впрочем, еврокубки иногда резко повышают спрос на футболиста и соответственно цену на него. В начале января зарубежные СМИ писали, что «Эвертон» готов выплатить за Ригони отступные в размере 40 млн евро, чтобы заполучить аргентинца летом. В «Зените», очевидно, были бы только рады такой сделке.

Эмилиано Ригони Фото: РИА Новости

6. Сердар Азмун, 9 млн

Курбан Бердыев признавался, что существовал сумасшедший интерес к Азмуну, а с предложениями о трансфере на него выходили «Арсенал», «Селтик» и «Эвертон». Иранский форвард был чудо как хорош в «Ростове». В конце 2016-го его прогнозируемая трансферная цена выросла до 13 млн евро, а теперь из-за спада Сердара в «Рубине» снизилась до 9 млн. На фоне этих цифр выглядит странным только то, что Азмун, как объяснял Бердыев, бесплатно переходил из казанского клуба в ростовский и обратно. Правда, Transfermarkt информирует о 2,3 млн евро, которые «Рубин» всё-таки заплатил «Ростову». Сердар собирается перебраться в топовую лигу после ЧМ-2018.

«Локомотиву» часто везло, но задач «Зенита» это не меняет!» Аргентинец Эммануэль Маммана мечтает стать чемпионом с «Зенитом» и вернуться в Россию летом – на Кубок мира. Участником, а не зрителем.

5. Эмануэль Маммана, 10 млн

Маммане обещали головокружительный взлёт. Аргентинец дебютировал в сборной раньше, чем в клубе, его прозвали «защитник будущего» за умение выдать блестящий первый пас. «Лион» выкупил Эмануэля у «Ривер Плейт» за 8,5 млн евро, рассчитывая когда-нибудь продать его намного дороже. Однако пока у Мамманы не всё гладко складывается в Европе. Хотя год спустя «Лион» отпустил его в «Зенит» с выгодой – за 16 млн. С точки зрения аналитиков рынка, это преувеличенная цена за игрока, который на самом деле стоит пока 10 млн. Но что такое 21 год для центрального защитника? Возможно, через несколько лет и «Зенит» получит за него значительно больше.

4. Себастьян Дриусси, 12 млн

Ещё один 21-летний игрок, способный, по мнению специалистов, пошуметь в Европе. В своём возрасте Друсси был одним из самых результативных нападающих в минувшем календарном году. Вот только забивал он регулярно в Аргентине, а в РФПЛ отличился лишь трижды. Адаптация затягивается. «Зенит» заплатил «Ривер Плейт» за Дриусси 15 млн евро, тем не менее на данный момент молодой снайпер оценивается только в 12 млн. Интерес к Себастьяну приписывают «Интеру» и «ПСЖ», но какой смысл петербургскому клубу спешить расставаться с талантливым аргентинцем?

3. Фернандо, 14 млн

Трудно переоценить вклад бразильского опорного полузащитника в чемпионство «Спартака» в прошедшем сезоне. Фернандо, несомненно, отработал те 12 млн евро, которые московский клуб заплатил за него «Сампдории». Теперь Леонид Федун мог бы при желании продать своего игрока и за 14 млн (самая высокая стоимость Фернандо за карьеру!), вот только такое желание у спартаковского босса вряд ли присутствует. Кстати, в группе самых дорогих находится и другой центрхав красно-белых Марио Пашалич, дотянувший до 8 млн евро, но мы не включили хорвата в топ-10, поскольку он находится в аренде, а принадлежит «Челси».

Лукас Фернандо Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

2. Леандро Паредес, 18 млн

Паредес очень неплохо зарекомендовал себя в итальянской Серии А, даже несмотря на конкуренцию в «Роме» с такими мастерами, как Даниэле Де Росси, Раджа Найнгголан и Кевин Стротман. Претендентов на аргентинца в летнее трансферное окно хватало, поэтому неудивительно, что «Зенит» вынужден был отдать за центрхава 23 млн евро. Оценивают же Паредеса на сегодняшний день в 18 млн. В январе сообщалось, что за Леандро по-прежнему следят скауты «Ювентуса», но петербургский клуб вряд ли стал бы его продавать менее чем за 30-35 млн.

1. Квинси Промес, 22 млн

Голландский форвард «Спартак» был признан лучшим игроком чемпионата России 2017 года по разным версиям. Логично, что именно Промес оценивается дороже всего из легионеров РФПЛ. Московский клуб купил Квинси летом 2014-го за 11,5 млн евро и с тех пор сумел увеличить его стоимость практически в два раза. Сейчас приблизительная цена на Промеса достигла максимальной отметки за всю его карьеру. Однако Федун, по слухам, не готов продавать голландца, лидирующего в гонке бомбардиров российского чемпионата вместе с Федором Смоловым и Александром Кокориным, даже за 22 млн. Спрос в Европе на Промеса, безусловно, есть. Видимо, меньше чем за 30-35 млн звезда РФПЛ не уйдёт.