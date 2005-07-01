Властимил Петржела: будем усиливаться классными футболистами

Матч с "Рубином" стал для Властимила Петржелы последней точкой кипения. Если раньше тренер как-то крепился и говорил о возможных переменах в составе не резко и не конкретно, то после поражения 0:1 на последних секундах в Казани он четко выразил свое недовольство Владимиром Быстровым.

Матч с «Рубином» стал для Властимила Петржелы последней точкой кипения. Если раньше тренер как-то крепился и говорил о возможных переменах в составе не резко и не конкретно, то после поражения 0:1 на последних секундах в Казани он четко выразил свое недовольство Владимиром Быстровым.

Игрок обиделся, что не оказался в стартовом составе, и с прохладцей отыграл последние несколько минут, выйдя на замену вместо Драгана Чадиковского.

— Быстров еще на лавке сидел надутый, как будто я его смертельно оскорбил, а потом, когда вышел на поле, даже не удосужился пойти помочь партнерам, когда «Рубин» подавал тот самый злополучный штрафной. Я послушал совета своего коллеги Боровички и заменил македонца на Быстрова в расчете на то, что тому удастся провести контрвыпад на последних минутах. Увы, случилось все совершенно иначе.

Недовольство Быстровым Петржела стал проявлять довольно давно. Что и говорить, начиная с весны прошлого года игра правого хавбека «Зенита» постепенно угасала. Причины назывались разные, но неизменно фигурировала одна — полузащитника одолела звездная болезнь после успешного сезона-2003, когда Быстров фактически сделал себе имя и привлек внимание прессы и специалистов.

— Достаточно обратить внимание на статистику, — говорит Петржела. — За последние полтора года Володя забил один гол и сделал одну голевую передачу. Раньше я его припугивал — дескать, поступлю так же, как и с Осиповым (то есть задвину в дубль). И на какое-то время это помогало. А теперь, похоже, и это не действует. Что в такой ситуации остается делать?

На этот вопрос отчасти ответил генеральный директор клуба Илья Черкасов, который еще за день до матча «Зенита» с «Рубином» сказал примерно следующее:

— Клуб будет работать над тем, чтобы продать Быстрова. К этому полностью готов главный тренер, и, думаю, в течение полутора месяцев этот вопрос решится.

Однако все решилось гораздо быстрее. Вчера стало известно, что питерский игрок продан в московский «Спартак».

— Действительно, мы согласовали трансферную стоимость Быстрова со столичным клубом. После этого Владимир со своим агентом отбыл в Москву, где решает вопрос личного контракта. К нам уже не вернется, это точно.

Как откровенно признался Илья Сергеевич, для самого футболиста весть о продаже стала неожиданностью. Сам он желания покидать Питер не высказывал. Другое дело, что финансовое предложение «Спартака» оказалось выгодным как для «Зенита», так и для Быстрова.

— Последнее время Владимир не так часто выходил в стартовом составе, а учитывая, что мы в преддверии Кубка УЕФА будем усиливаться более классными и опытными футболистами, то Быстров скорее всего выходить на поле стал бы еще реже, — заметил гендиректор «сине-бело-голубых». Что касается имевшего место конфликта Петржелы и игрока, то не стоит его преувеличивать. Он не выходит за рамки рабочих отношений.

По словам Черкасова, время покажет, насколько оправданным шагом была продажа Владимира в московский клуб. Но на данный момент для «Зенита» это выгодная сделка.

— Сколько выручил «Зенит» от продажи Быстрова, я, конечно, сообщать не буду, но могу сказать, что это один из самых больших трансферов в истории клуба.

Напомним, что, по неофициальной информации, полузащитник обошелся московскому «Спартаку» в четыре миллиона долларов за четырехлетний контракт, который был подписан вчера в Москве.

Любопытно, что сам игрок, узнав об этой сумме, только рассмеялся, заявив, что был бы польщен такой оценкой своего мастерства.

В целом покупка «Спартаком» Быстрова кажется логичной в связи с тем, что у Александра Старкова сейчас нет стабильного правого полузащитника. Молодой Самедов большей частью полирует лавку, а молдаванин Ковальчук в последнее время раскрылся в центре полузащиты.