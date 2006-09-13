Дерлей: в матче армейцев с «Порту» фаворита нет!

Одним из самых заинтересованных зрителей у телеэкранов во время матча «Порту» –
ЦСКА станет нападающий «Динамо» Дерлей. В составе португальского клуба он
становился обладателем Кубка УЕФА и победителем Лиги чемпионов, после чего
переехал в Россию. По мнению бразильца с португальским паспортом, предстоящий
матч завершится вничью.
СОПЕРНИК – В ХОРОШЕЙ ФОРМЕ
Наш разговор в Дерлеем состоялся в необычном месте. В понедельник руководство
«Динамо» устроило для команды экскурсию по президентскому дворцу в Кремле.
Там-то во время осмотра исторических ценностей России нападающий бело-голубых
поделился своими впечатлениями о предстоящем матче «Порту» – ЦСКА, который
вызывает у него большой интерес.
— Поддерживаете ли вы контакты со своей бывшей командой, с которой
становились победителем Кубка УЕФА и Лиги чемпионов?
— Да, у меня осталось много друзей и хороших знакомых среди футболистов и
руководства клуба. Витор Байя, Мануэл, Лиедсон и другие ребята всегда рады меня
видеть и слышать, когда это удается. Если помните, во время предсезонных сборов
у меня была травма колена. Лечить ее помогал и физиотерапевт «Порту». Так что
эта команда мне по-прежнему дорога.
— Что сейчас представляет собой чемпион Португалии?
— Буквально на днях я посмотрел матч португальского чемпионата, в котором мой
бывший клуб победил 3:0. Если сравнивать с «Порту» того времени, когда за него
выступал я, с тех пор произошли большие перемены. Зато осталось главное – манера
работы и победный менталитет. Команда находится в хорошей форме, обладает
сильным составом. Куарежма, Адриано, еще два-три человека могут выстрелить в
любой момент.
— Видите ли вы фаворита в матче «Порту» – ЦСКА?
— Нет, фаворита в этой игре нет. Поединок получится сложным для обоих клубов,
поскольку на старте Лиги чемпионов может произойти все, что угодно. После
второго тура я готов дать свой прогноз на итоги группового турнира, но сейчас –
очень сложно. В ЦСКА много прекрасных игроков. Команда выступает давно одним
составом, хорошо сыгранна.
ПУСТЬ МОИ ГОЛЫ ПОМОГУТ
— Не выходили с вами на связь представители португальского клуба с целью
получения дополнительной информации? Ведь ЦСКА у вас постоянно на глазах, да и
«Динамо» совсем недавно играло с ним.
— Никто не звонил, да и не вижу смысла в моей помощи. В «Порту» всегда
работали специалисты высокого уровня. Разведка там что надо, поверьте мне
(смеется). Вся необходимая информация о сопернике у них, уверен, уже имеется.
Особенно та, что касается видеозаписей матчей за последний месяц.
— Тогда за вас можно порадоваться: ваши друзья наверняка уже видели дубль
Дерлея в ворота Акинфеева…
— Хотел бы я увидеть лица друзей, когда во время теории им показывали фрагменты
нашей встречи (улыбается). Надеюсь, им понравились мои голы, жаль только, мы
уступили. Если серьезно, то буду рад, если с моей помощью или без нее «Порту»
тоже забьет как минимум дважды. Слабые стороны у ЦСКА есть, это бесспорно.
— Может, стоит ждать победы от клуба с большим бюджетом?
— Этот фактор здесь совершенно ни при чем! Кто проявит большее мастерство и
тактическую грамотность, тот и победит. Деньги не играют на зеленом поле ровным
счетом ничего.
— На что может рассчитывать «Порту» в новом евросезоне?
— Думаю, на данный момент клуб ставит задачу выйти из группы. Это минимальная
цель, с нее и нужно начинать. А дальше – как пойдет. Не исключаю возможности
повторения достижений трех-четырехлетней давности. Почему нет?! Состав позволяет
сделать попытку вновь взобраться на самую вершину. Часто бывает, команда
выстреливает, когда от нее этого не ждут. Кстати, в этом «Порту» чем-то
напоминает ЦСКА: ведь кто ждал от российской команды победы в Кубке УЕФА?
По-моему, в России этого ждали меньше всего.
— Прогноз рискнете дать на предстоящий матч?
— Есть предчувствие, много голов мы не увидим. Логичным результатом мне видится
ничья.
— На чьей стороне будут ваши симпатии, нетрудно догадаться…
— Конечно, переживать буду за «Порту». В этом клубе со мной много чего приятного
произошло. Именно здесь я провел самый пик своей карьеры, нашел много друзей.
Хотя и в ЦСКА они тоже имеются.