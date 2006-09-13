Дерлей: в матче армейцев с «Порту» фаворита нет!

Одним из самых заинтересованных зрителей у телеэкранов во время матча «Порту» – ЦСКА станет нападающий «Динамо» Дерлей. В составе португальского клуба он становился обладателем Кубка УЕФА и победителем Лиги чемпионов, после чего переехал в Россию.

Одним из самых заинтересованных зрителей у телеэкранов во время матча «Порту» –

ЦСКА станет нападающий «Динамо» Дерлей. В составе португальского клуба он

становился обладателем Кубка УЕФА и победителем Лиги чемпионов, после чего

переехал в Россию. По мнению бразильца с португальским паспортом, предстоящий

матч завершится вничью.

СОПЕРНИК – В ХОРОШЕЙ ФОРМЕ

Наш разговор в Дерлеем состоялся в необычном месте. В понедельник руководство

«Динамо» устроило для команды экскурсию по президентскому дворцу в Кремле.

Там-то во время осмотра исторических ценностей России нападающий бело-голубых

поделился своими впечатлениями о предстоящем матче «Порту» – ЦСКА, который

вызывает у него большой интерес.

— Поддерживаете ли вы контакты со своей бывшей командой, с которой

становились победителем Кубка УЕФА и Лиги чемпионов?

— Да, у меня осталось много друзей и хороших знакомых среди футболистов и

руководства клуба. Витор Байя, Мануэл, Лиедсон и другие ребята всегда рады меня

видеть и слышать, когда это удается. Если помните, во время предсезонных сборов

у меня была травма колена. Лечить ее помогал и физиотерапевт «Порту». Так что

эта команда мне по-прежнему дорога.

— Что сейчас представляет собой чемпион Португалии?

— Буквально на днях я посмотрел матч португальского чемпионата, в котором мой

бывший клуб победил 3:0. Если сравнивать с «Порту» того времени, когда за него

выступал я, с тех пор произошли большие перемены. Зато осталось главное – манера

работы и победный менталитет. Команда находится в хорошей форме, обладает

сильным составом. Куарежма, Адриано, еще два-три человека могут выстрелить в

любой момент.

— Видите ли вы фаворита в матче «Порту» – ЦСКА?

— Нет, фаворита в этой игре нет. Поединок получится сложным для обоих клубов,

поскольку на старте Лиги чемпионов может произойти все, что угодно. После

второго тура я готов дать свой прогноз на итоги группового турнира, но сейчас –

очень сложно. В ЦСКА много прекрасных игроков. Команда выступает давно одним

составом, хорошо сыгранна.

ПУСТЬ МОИ ГОЛЫ ПОМОГУТ

— Не выходили с вами на связь представители португальского клуба с целью

получения дополнительной информации? Ведь ЦСКА у вас постоянно на глазах, да и

«Динамо» совсем недавно играло с ним.

— Никто не звонил, да и не вижу смысла в моей помощи. В «Порту» всегда

работали специалисты высокого уровня. Разведка там что надо, поверьте мне

(смеется). Вся необходимая информация о сопернике у них, уверен, уже имеется.

Особенно та, что касается видеозаписей матчей за последний месяц.

— Тогда за вас можно порадоваться: ваши друзья наверняка уже видели дубль

Дерлея в ворота Акинфеева…

— Хотел бы я увидеть лица друзей, когда во время теории им показывали фрагменты

нашей встречи (улыбается). Надеюсь, им понравились мои голы, жаль только, мы

уступили. Если серьезно, то буду рад, если с моей помощью или без нее «Порту»

тоже забьет как минимум дважды. Слабые стороны у ЦСКА есть, это бесспорно.

— Может, стоит ждать победы от клуба с большим бюджетом?

— Этот фактор здесь совершенно ни при чем! Кто проявит большее мастерство и

тактическую грамотность, тот и победит. Деньги не играют на зеленом поле ровным

счетом ничего.

— На что может рассчитывать «Порту» в новом евросезоне?

— Думаю, на данный момент клуб ставит задачу выйти из группы. Это минимальная

цель, с нее и нужно начинать. А дальше – как пойдет. Не исключаю возможности

повторения достижений трех-четырехлетней давности. Почему нет?! Состав позволяет

сделать попытку вновь взобраться на самую вершину. Часто бывает, команда

выстреливает, когда от нее этого не ждут. Кстати, в этом «Порту» чем-то

напоминает ЦСКА: ведь кто ждал от российской команды победы в Кубке УЕФА?

По-моему, в России этого ждали меньше всего.

— Прогноз рискнете дать на предстоящий матч?

— Есть предчувствие, много голов мы не увидим. Логичным результатом мне видится

ничья.

— На чьей стороне будут ваши симпатии, нетрудно догадаться…

— Конечно, переживать буду за «Порту». В этом клубе со мной много чего приятного

произошло. Именно здесь я провел самый пик своей карьеры, нашел много друзей.

Хотя и в ЦСКА они тоже имеются.