После матча «Крылья Советов» – «Кубань» (2:3) голкиперы обеих команд пообщались

с корреспондентом «Чемпионат.ру» Николаем Антошиным.

Макаров: не хватило эмоциональной устойчивости

— Команда уступила, ведя по ходу игры в счёте на два мяча… В чём, на твой взгляд,

причина поражения?

— Честно сказать, я не знаю в чём причина. Надо сначала в себе разобраться, а потом

говорить об общем, об игре команды.

— Из пропущенных трёх мячей, какие можешь записать на свой счёт?

— Точно не могу сказать. Нужно посмотреть повтор. Шансы у меня были во всех эпизодах.

Пенальти, правда, есть пенальти. Считаю, что при другом стечении обстоятельств мы

бы выиграли. Не хватило эмоциональной устойчивости. На мой взгляд, нужно было сыграть

немного по-другому после забитых двух мячей.

— Близость первого места не сыграла отрицательную роль?

— Конечно, нет. Сезон заканчивается последним туром. После него можно делать выводы.

— С «Рубином» в следующем матче будете играть на победу?

— Конечно, на победу. Вы где-нибудь слышали, чтобы команда играла не на победу?

— Видел…

— Конечно, будем играть на победу.

— Что там было во время назначения пенальти?

— Я точно не видел, но мне кажется, что там была просто верховая борьба. Я не могу

точно сказать – было ли там нарушение. Я даже не обратил внимания, что в этом эпизоде

можно нарушить правила.

Габулов: после третьего мяча был уверен в победе

— Владимир, за счёт чего удалось одержать такую победу?

— За счёт морально-волевых качеств. На характере. Проигрывали два ноль по ходу встречи…

С другой стороны, мы два мяча тоже из ничего пропустили.

— Когда пропустили второй мяч, не показалось что уже всё?

— Нет. Я вообще стараюсь в игре не думать ни о чём.

— Когда ваша команда забила третий мяч, что почувствовали?

— Я уже подумал, что выиграем. В победе был уверен. Пенальти решал – если не забиваем,

то не выигрываем, забиваем – выигрываем.

— Какова цель «Кубани» в этом сезоне?

— Быть в десятке.

— Способны на большее?

— Всякое бывает.