После матча «Крылья Советов» – «Кубань» (2:3) голкиперы обеих команд пообщались
с корреспондентом «Чемпионат.ру» Николаем Антошиным.
Макаров: не хватило эмоциональной устойчивости
— Команда уступила, ведя по ходу игры в счёте на два мяча… В чём, на твой взгляд,
причина поражения?
— Честно сказать, я не знаю в чём причина. Надо сначала в себе разобраться, а потом
говорить об общем, об игре команды.
— Из пропущенных трёх мячей, какие можешь записать на свой счёт?
— Точно не могу сказать. Нужно посмотреть повтор. Шансы у меня были во всех эпизодах.
Пенальти, правда, есть пенальти. Считаю, что при другом стечении обстоятельств мы
бы выиграли. Не хватило эмоциональной устойчивости. На мой взгляд, нужно было сыграть
немного по-другому после забитых двух мячей.
— Близость первого места не сыграла отрицательную роль?
— Конечно, нет. Сезон заканчивается последним туром. После него можно делать выводы.
— С «Рубином» в следующем матче будете играть на победу?
— Конечно, на победу. Вы где-нибудь слышали, чтобы команда играла не на победу?
— Видел…
— Конечно, будем играть на победу.
— Что там было во время назначения пенальти?
— Я точно не видел, но мне кажется, что там была просто верховая борьба. Я не могу
точно сказать – было ли там нарушение. Я даже не обратил внимания, что в этом эпизоде
можно нарушить правила.
Габулов: после третьего мяча был уверен в победе
— Владимир, за счёт чего удалось одержать такую победу?
— За счёт морально-волевых качеств. На характере. Проигрывали два ноль по ходу встречи…
С другой стороны, мы два мяча тоже из ничего пропустили.
— Когда пропустили второй мяч, не показалось что уже всё?
— Нет. Я вообще стараюсь в игре не думать ни о чём.
— Когда ваша команда забила третий мяч, что почувствовали?
— Я уже подумал, что выиграем. В победе был уверен. Пенальти решал – если не забиваем,
то не выигрываем, забиваем – выигрываем.
— Какова цель «Кубани» в этом сезоне?
— Быть в десятке.
— Способны на большее?
— Всякое бывает.
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