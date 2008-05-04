Золотое дерби

В воскресенье в рамках 36-го тура серии А состоится миланское дерби, в случае победы в котором "Интер" станет недосягаемым для преследователей и завоюет третий подряд чемпионский титул.

В воскресенье в рамках 36-го тура серии А состоится миланское дерби, в случае победы в котором «Интер» станет недосягаемым для преследователей и завоюет третий подряд чемпионский титул.

Всю неделю Италия жила предвкушением миланского дерби, которое, помимо традиционного для таких случаев обрамления, таит в себе дополнительную интригу. В случае победы «Интер» досрочно, за два тура до финиша чемпионата, оформит скудетто, одновременно сократив до призрачных шансы земляков-соперников из «Милана» пробиться в Лигу чемпионов. Целями «россонери», соответственно, является сохранение шансов на билет в еврокубок номер один, а также перенос, по меньшей мере на неделю, фиесты чёрно-синих.

Чемпионат Италии. 36-й тур



4 мая

17:00. «Лацио» – «Палермо»

17:00. «Сиена» – «Ювентус»

17:00. «Кальяри» – «Фиорентина»

17:00. «Сампдория» – «Рома»

17:00. «Торино» – «Наполи»

17:00. «Милан» – «Интер»

«Спорт». Прямая трансляция

17:00. «Катания» – «Реджина»

17:00. «Аталанта» – «Ливорно»

17:00. «Парма» – «Дженоа»

17:00. «Эмполи» – «Удинезе»

Разговоры о важности предстоящего дерби начались сразу после завершения матчей предыдущего тура, в котором «Интер» имел небольшой шанс оформить чемпионство, но хромающий на обе ноги «Торино» вполне ожидаемо провалился в Риме. Крупнейший акционер «нерадзурри» Массимо Моратти унывать не стал и даже выразил удовлетворение по поводу того, что его команда получила возможность не просто стать арифметически недосягаемой для соперников, а добиться одной из целей сезона в элегантном стиле — всё-таки не надо забывать, что Милан является одним из центров европейской моды.

Понять нефтяного миллиардера можно — на финише сезона «Интер» наладил конвейерный выпуск почти одинаковых по сценарию побед, когда, наказывая соперника за чуть ли не первую оплошность, команда затем умело «сушит» игру, записывая на свой счёт очередные три очка. Однако Роберто Манчини сейчас не до изысков, ему необходимо добиться результата и заставить умолкнуть критиков, которые на протяжении второго сезона никак не признают его заслуг.

Именно эту тему в преддверии встречи на «Сан-Сиро» поднял полузащитник Деян Станкович, заявивший, что уж на этот раз недругам, которые объяснили прошлогодний успех «Интера» отсутствием какой бы то ни было конкуренции, будет не к чему придраться. Но серб, видимо, не учёл, что при желании повод поискать соринку в чужом глазу можно найти всегда. Этим нелёгким делом занялся как раз Кларенс Зеедорф из противоположного, красно-чёрного лагеря. Голландец, в частности, заявил, что лидер первенства играет в «уродливый» футбол, а также подразнил интеристов большим количеством международных трофеев, которыми в последние годы пополнилась коллекция «Милана». Не оставил он без внимания также слова Марко Матерацци, который, следуя имиджу этакого правдоруба от сохи, признался, что будет несказанно рад, если «россонери» пролетят мимо лигочемпионской зоны. В ответ Зеедорф заявил, что защитнику «Интера» не хватает элегантности, так как негоже желать коллегам неудач.

Одним словом, можно поздравить итальянских журналистов — артподготовка к дерби прошла успешно. Если ещё в начале недели стороны дипломатично сравнивали своё грядущее противостояние с финалом Лиги чемпионов, то накануне матча страсти уже бушевали вовсю и наверняка достигнут точки кипения в воскресенье, когда команды выйдут на поле стадиона «Джузеппе Меацца».

На предматчевой пресс-конференции Карло Анчелотти открыл карты, сказав, что выпустит в стартовом составе всех тех игроков, которые выходили на матч предыдущего тура в Ливорно. Роберто Манчини подобной откровенности не проявил, хотя его выбор вряд ли будет таить сюрпризы — список потерь за прошедшую неделю изменений не претерпел. Предстоящий поединок интересен также статистикам, которые обнаружили, что в послевоенную эпоху «Интер» ни разу не выигрывал в чемпионате в четырёх дерби подряд. Единственный покер был оформлен в сезоне 1973/1974, но тогда две победы над «Миланом» были одержаны в чемпионате, а две пришлись на розыгрыш Кубка Италии.

Яркая афиша «Мадунины» затмевает все остальные важные события грядущего тура, коих при желании можно насчитать немало. В первую очередь, следует отметить матч в Генуе, где ведущая борьбу за еврокубковые путёвки «Сампдория» примет «Рому», которая по большому счёту может считать чемпионат завершённым — второе место ей практически гарантировано. Это обстоятельство вкупе с потерей римлянами троих ведущих игроков — травмированных Тотти и Таддеи, а также дисквалифицированногоЖуана, при оценке предматчевых раскладов может быть расценено как дополнительный бонус в пользу «Сампы». Но главным фактором, на который рассчитывают генуэзцы, является игра Антонио Кассано и его желание проявить себя в поединке с бывшими одноклубниками. Встречу первого круга на «Олимпико» он пропустил из-за лишней жёлтой карточки, получив которую форвард разрыдался прямо на поле. Значит, можно предположить, что в воскресной игре с «Ромой» Кассано будет рвать и метать.

Ну и напоследок несколько слов о состоянии дел в нижней части турнирной таблицы, где аутсайдеры, пихаясь локтями, норовят столкнуть оппонента в пропасть серии B. К своему удивлению, в этой пиратской компании оказался «Торино», ещё совсем недавно безучастно взиравший на происходящее в зоне вылета. В последних восьми матчах «гранатовые» набрали лишь три очка и теперь рискуют сменить фешенебельные номера серии А на общежитие с удобствами в конце коридора.

Впрочем, болельщики надеются, что в исторический для клуба день, 4 мая, их команда проявит свои лучшие качества и выиграет у «Наполи», благодаря чему улучшит своё турнирное положение. В воскресенье исполняется 59 лет со дня авиакатастрофы, в которой погибли игроки «Торино», являвшие собой цвет итальянского футбола. Самолёт, на котором они возвращались из Лиссабона, врезался в гору Суперга, что вблизи Турина. Накануне встречи с «Наполи» футболисты нынешнего «Торино» побывали на месте трагедии и наверняка получили тот заряд мотивации, который должна помочь им в борьбе за место в серии А.

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