Вечер ностальгических воспоминаний

В воскресенье, 4 мая, на столичном стадионе «Локомотив» состоится прощальный матч Дмитрия Аленичева, в котором примут участие бывшие игроки московского «Спартака» и мадридского «Реала».

Май месяц будет богат на события, ведь Россия впервые в своей футбольной истории одновременно причастна к финальным матчам обоих еврокубковых турниров. 14 мая в Манчестере состоится решающий поединок за Кубок УЕФА, который оспорят санкт-петербургский «Зенит» и шотландский «Глазго Рейнджерс», а спустя неделю в Москву пожалуют два претендента на главный трофей европейского клубного футбола — «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Своеобразной прелюдией к этим двум событиями, венчающим сезон в Европе, станет прощание с футболом Дмитрия Аленичева, который в составе «Порту» с интервалом в один год выигрывал оба этих трофея.

Прощальный матч Дмитрия Аленичева



Ветераны «Спартака» – ветераны «Реала»



4 мая. Москва. Стадион «Локомотив». 19:00



Текстовая онлайн-трансляция: «Чемпионат.ру»

Португальский клуб в то время возглавлял Жозе Моуринью, который на первой же пресс-конференции в качестве главного тренера «Челси», назвал себя «особенным», указав на тот факт, что в новейшей истории футбола никому не удавалось выиграть подряд два разных европейских кубка. Следуя логике Жозе, можно без обиняков назвать Аленичева «особенным футболистом», по крайней мере, в российском масштабе, ибо ни у одного из наших игроков нет в коллекции двух европейских трофеев, и уж тем более голов, забитых в финалах, как Кубка УЕФА, так и Лиги чемпионов.

Впрочем, «особенность» Аленичева за суетой каждодневных дел как-то перестали замечать, особенно когда со временем улеглись страсти вокруг его известного интервью, положившего конец футбольной карьере Дмитрия, а также пребыванию Александра Старкова у руля красно-белых. Как следствие, предложения о необходимости по достоинству оценить достижения бывшего капитана «Спартака» долгое время оставались на бумаге. Лишь в конце февраля — начале марта этого года, то есть спустя почти два года после фактического завершения Аленичевым карьеры футболиста, его товарищи вплотную занялись организацией прощального матча. Бывший спартаковец Дмитрий Ананко, в настоящее время занимающий пост спортивного директора в компании Football Galaxy, начал переговоры с мадридским «Реалом» на предмет приглашения в Москву звёзд «королевского клуба». Договориться с испанцами, которые делегируют таких известных игроков, какЭмилио Бутрагеньо и Рафаэль Мартин Васкес, помогли Виктор Онопко и Дмитрий Черышев, успевшие поиграть на Пиренеях и сохранившие там кое-какие важные знакомства.

Позднее к организации прощального матча Аленичева подключился московский «Спартак», отсутствию которого на этом мероприятии нельзя было бы найти логического объяснения. Постепенно интерес к этому неординарному событию стали проявлять спонсоры и средства массовой информации. Следует с гордостью отметить, что одним из информационных спонсоров прощального матча Дмитрия Аленичева является спортивный портал «Чемпионат.ру», который, помимо всего прочего, в увлекательной викторине разыграл среди своих читателей около 80 билетов на игру в Черкизове. Их обладателями стали болельщики, правильно ответившие на вопросы о значительных вехах карьерного пути бывшего футболиста «Спартака».

На поле черкизовского стадиона выйдут Никифоров, Онопко, Карпин, Цымбаларь, Тихонов, Кечинов и многие другие игроки, которые ковали футбольную славу «Спартака»…

В то же время, свой приезд в Москву один за другим стали подтверждать футболисты и тренеры, с которыми за время своей футбольной карьеры пересекался Аленичев. В частности, в столицу прибыл «особенный тренер» Жозе Моуринью, который после ухода с поста наставника «Челси» не часто появляется на публике, стараясь вести психологическую атаку на бывших оппонентов из окопов. Например, он написал автобиографическую книгу, в которой ещё раз прошёлся по недавним соперникам в английской премьер-лиге — Фергюсону, Венгеру, Бенитесу… Впрочем, центральной фигурой мероприятия на «Локомотиве» будет, конечно, не он, а бывший подопечный Моуринью — Дмитрий Аленичев, а также его партнёры по «Спартаку» 90-х годов.

На поле черкизовского стадиона выйдут Никифоров, Онопко, Карпин, Цымбаларь, Тихонов, Кечинов и многие другие игроки, которые ковали футбольную славу «Спартака», выигрывали золотые медали чемпионата России и формировали имидж красно-белых в Европе. Именно благодаря им «Спартак» доминировал на внутренней арене и достигал в еврокубках таких высот, какие нынешней команды, увы, даже не снятся. Следовательно, можно сказать, что прощальный матч Аленичева станет вечером ностальгических воспоминаний для спартаковских болельщиков. Наблюдая за игрой своих кумиров в матче со звёздами «Реала», они смогут воскресить в памяти эпохальные события в истории клуба — победы над «Аяксом», «Арсеналом» и «Реалом», битвы с «Интером», шесть выигрышей на групповом этапе Лиги чемпионов… Всё это произошло совсем недавно, хотя кажется, что с той поры минуло не одно десятилетие — настолько разительны перемены, произошедшие в «Спартаке». Остаётся лишь надеяться, что организацией таких мероприятий, как прощальный матч Дмитрия Аленичева, клуб сможет навести мосты между поколениями, восстановить славные традиции и вселить в действующих игроков команды дух победителей, которым всегда отличались красно-белые…