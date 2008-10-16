Убить дракона

Немцам пришлось изрядно попотеть, чтобы укротить валлийского "дракона". Но своего они всё-таки добились и ушли на каникулы с четырёхочковым отрывом от британцев и россиян.

Российская сборная изрядно постращала немцев в Дортмунде. Второй тайм мутузила Баллака и компанию

так, точно не с серебряным призёром европейского первенства имела дело, а с середняком четвёртой-пятой десятки мирового рейтинга. Был, правда, ещё и тайм первый, в котором всё происходило с

точностью до наоборот. Тем не менее оставить без внимания внезапную метаморфозу, приключившуюся с

его парнями после перерыва, Йоахим Лёв никак не мог. Как порядочный бюргер, не имел ни

морального, ни какого-либо иного права. И наверняка в преддверии встречи с валлийцами, ребятами

не слишком изощрёнными, зато чертовски боевитыми и по-хорошему нагловатыми, провёл дотошный

анализ допущенных ошибок.

Отборочный турнир чемпионата мира-2010. Группа 6



Германия – Уэльс – 1:0

Гол: Троховски, 72 (1:0). Троховски, 72 (1:0).

В поединке с командой Джона Тошака бундестим устраивала только победа. Российские же болельщики,

созерцавшие матч на «Боруссия Парке» издалека, перед телеэкранами, полагаю, были в этот вечер

мысленно по одну сторону баррикад со своими голосистыми британскими собратьями. И дело тут совсем

не в мстительности характера – исключительно в трезвом турнирном расчёте. С какого ракурса на

неё ни взгляни, ничейка в Мёнхенгладбахе – а на большее «драконы» объективно вряд ли могли уповать – была бы на руку всем троим преследователям немцев…

Стартовый отрезок матча прошёл «без ворот». Валлийцы ожидаемо сгруппировали основные силы в тылу, хотя безвылазно там не отсиживались, пытаясь с оказией снарядить в командировку к воротам Адлера своего капитана Беллами. Хозяева наступали энергичнее, но делали это чересчур уж академично. Без хитринки. Неудивительно, что первый удар по воротам в матче состоялся лишь на 15-й минуте, да и тот стал следствием неудачного выноса мяча защитником британцев. Клозе с ходу пробил с правого края атаки, но встряхнул сетку лишь с внешней её стороны. Ответом Беллами стал дальний удар на добрый метр выше цели. С натяжкой можно назвать голевым навес Швайнштайгера со стандарта: до мяча-то Клозе добрался, но как следует пробить головой ему не дали. Британия как-никак!..

Понукаемые к более активным действиям своим тренером, немцы забегали побыстрее и… тотчас проморгали выпад Беллами. Крейг вихрем ворвался в чужую штрафную по левой бровке и метил в дальний угол – мяч совсем на чуть-чуть разминулся со стойкой ворот. Хозяева вновь буром попёрли на приступ ворот Хенесси, но с тем же успехом. До вратаря валлийцев мяч практически не долетал.

Выход на поле во втором тайме лучшего снайпера бундеслиги Патрика Хельмеса радикально картины игры не изменил. Да, количество атак бундестим увеличилось, но вот их качество по-прежнему оставляло желать лучшего. Гости самоотверженно бросались под удары противника, а отбившись, тотчас спешили напомнить о себе немецкому киперу. Чтоб не озяб под проливным дождём. Так, заурядный с виду корнер в исполнении Бэйла посеял настоящую панику в защитных порядках сборной Германии, а после очередного кинжального прорыва Беллами лишь реакция Адлера уберегла хозяев от нокдауна.

Парни Лёва обрушили на ворота соперника очередной шквал атак, и вода таки подточила камень. После могучего удара Вестерманна Хенесси мяч отбил, но уже следующая наступательная волна хозяев накрыла британцев с головой. Троховски у левого угла штрафной дважды передёрнул Эдвардса и роскошным ударом в дальний верхний угол открыл счёт. Баллак немного погодя едва результат не удвоил, однако выстрелил со штрафного в штангу.

Великолепную возможность сквитать пропущенный мяч в одиночку соорудил неутомимый Беллами, лихо убежавший от Лама и как на блюдечке выложивший мяч под удар Гантеру. А тот шанс стать героем нации бездарно профукал – чересчур долго готовил удар и в итоге позволил себя накрыть немецким бекам. Остаток игрового времени прошёл под немецкую диктовку. «Дракон» больше не сопротивлялся. До марта 2009-го бундестим может спать спокойно. Её единоличному лидерству пока ничего не угрожает…