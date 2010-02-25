Российская ТВ-аудитория Лиги чемпионов

В 2009 году общедоступный телеканал "НТВ", ЦСКА и "Рубин" возродили интерес россиян к главному клубному турниру Старого Света.

В советское время все трансляции еврокубковых поединков пользовались в стране повышенным вниманием. Как правило, матчи транслировались в прямом эфире на первой кнопке ЦТ, и значительная часть мужского населения проводила это время у телеэкранов.

И не важно, кто играл, — московские клубы, киевское или тбилисское «Динамо», — все болели за «наших». А женщины могли отдохнуть от телевизора и заняться более полезными делами — в некоторые дни фактически по единственному телеканалу друг за другом шли футбольные матчи.

В начале российского периода интерес к футболу заметно упал — многим было не до него. Хотя отдельные еврокубковые баталии по инерции ещё и были востребованы, что поддерживалось трансляциями на главном федеральном канале.

Вскоре Лига чемпионов переехала на общедоступный канал «НТВ», имевший менее весомый охват населения, а затем стала выдаваться в эфир в дозированном виде — часть трансляций выкупал спутниковый канал «НТВ-Плюс», который в домашних условиях был у незначительного числа жителей.

Средняя российская ТВ-аудитория игр отечественных клубов в Лиге чемпионов

(вне зависимости от мест и каналов просмотра, при прямых общедоступных трансляциях)



Еврокубки (середина 1970-х) — 25-30 млн зрителей*



ЛЧ-1995/96 — 15 млн зрителей



ЛЧ-2003/04 — 8 млн зрителей



ЛЧ-2007/08 — 3 млн зрителей



ЛЧ-2008/09 — 4,5 млн зрителей



ЛЧ-2009/10 — 12 млн зрителей



* Только жители РСФСР.

Но полностью Лига чемпионов уйти на платное ТВ пока не может — и её владельцы, и на местах прекрасно понимают, что такой шаг в разы сократит общую аудиторию турнира, т.е. его значимость и популярность. А это, соответственно, повлияет на текущие и перспективные финансовые поступления, в том числе спонсорское участие.

Поэтому наряду с коммерческими каналами, которые предлагают для заядлых и платежеспособных болельщиков все или большинство матчей лиги, в трансляциях участвуют и национальные вещатели, обеспечивающие для широкой публики просмотр наиболее важных игр в каждой конкретной стране.

«Спартак» — «Локомотив» — ЦСКА — …

В 90-е годы, когда в России царствовал московский «Спартак», он являлся и главным нашим представителем на европейской арене. Например, в одном из наиболее удачных для красно-белых лигочемпионском сезоне-1995/96 игры с его участием (канал ОРТ) в среднем собирали у телеэкранов около 15 млн россиян.

Максимальный интерес в том турнире вызвали два поединка: матч группового этапа «Спартак» — «Блэкберн» и четвертьфинал «Спартак» — «Нант», каждый из которых смотрели 18-19 млн отечественных телезрителей.

В начале нового века на три года настала евро-эра «Локомотива», во многом и сформировавшая региональную аудиторию телеболельщиков этого клуба. Затем, правда, на один сезон, флаг подхватил ЦСКА. В среднем трансляции с участием армейцев и железнодорожников (канал «НТВ») вызывали интерес у 8 млн россиян.

Максимального внимания к турниру Лиги чемпионов в 2001-2004 гг. с заметным отрывом удостоились два матча: «Локомотив» — «Динамо» Киев (10,4 млн человек, 2003 г.) и ЦСКА — «Челси» (11,1 млн человек, 2004 г.).

В 2005 году мы остались без Лиги чемпионов, а в 2006-2008 гг. показ этого турнира поделили РТР-Спорт и «НТВ-Плюс». В первые два года относительно невыразительное выступление наших команд (ЦСКА и «Спартак») в сочетании с заметным сокращением потенциальной аудитории («Спорт» охватывал 40 % населения РФ, а футбольная часть «НТВ-Плюс» даже вместе с посетителями спортбаров — менее 1 %) заметно поубавили интерес к главному европейскому кубку.

Всплеск внимания был зафиксирован на матче ЦСКА — «Арсенал» — 4 млн зрителей. В среднем же за выступлением столичных клубов при общедоступных трансляциях наблюдали всего 3 млн человек, что почти в 2,5 раза меньше среднего показателя для центральных игр чемпионата России тех лет.

В 2008 году не повезло и «Зениту». И хотя его поединок с «Реалом» навечно останется в истории как самая популярная передача канувшего в лету телеканала «Спорт» — почти 5,5 млн зрителей (у биатлона максимальный показатель около 5 млн), средняя аудитория трёх общедоступных трансляций с участием питерского клуба составила 4,5 млн человек.

Но после Евро-2008 и в условиях повышенного внимания к клубу с берегов Невы это выглядело мизерным показателем. С другой стороны, данное значение в 1,5 раза превысило достижение элитных московских команд в предыдущих двух сезонах.

… — «Рубин» и ЦСКА

Настоящая революция произошла в 2009 году. Её истоки лежат в трёх плоскостях. Во-первых, был определённый пик ажиотажа к международному футболу с участием наших команд. Во-вторых, турнир вернулся на «НТВ», который заметно превосходит «Спорт» по охвату населения. А в-третьих, российские клубы относительно удачно провели свои игры на групповом этапе.

В среднем при трансляциях на «НТВ» матчи с участием ЦСКА и «Рубина» наблюдали почти 12 млн человек. И если первый поединок «Динамо» Киев — «Рубин» вызвал традиционный для начала века интерес — 8 млн зрителей, то последующие трансляции стали штамповать для групповой стадии рекорд за рекордом, в итоге превысив отметку в 15 млн.

В отсутствии же общедоступной трансляции каждую лигочемпионскую игру смотрело небольшое количество российских зрителей — менее 1 млн человек.

В этой ситуации неожиданно разумно поступили на федеральном канале «НТВ», с определённого момента начав показывать в прямом эфире все игры наших клубов. Это один из редких примеров учёта реальных потребностей и настроения болельщицкой среды.

Что касается группового этапа Лиги Европы, то без наших клубов она не вызвала сколь заметного интереса. Как не пользовались особым вниманием и прошлогодние квалификационные игры российских команд. Лучший показатель был у матча «Динамо» — «Селтик» («ТВ-Центр»), который увидели около 2 млн телезрителей.

А какие еврокубковые матчи пользовались наибольшей популярностью у отечественных болельщиков в последних сезонах?

Рейтинг-лист популярности трансляций Еврокубков в XXI веке (2001-2009 гг.):

(вне зависимости от мест и каналов просмотра трансляций)

1. «Зенит» — «Глазго Рейнджерс» (финал КУ-2007/08) — 26,5 млн зрителей

2. «Зенит» — «МЮ» (Суперкубок-2008) — 19,8 млн зрителей

3. «Челси» — «МЮ» (финал ЛЧ-2007/08) — 19,6 млн зрителей*

4. ЦСКА — «Спортинг» (финал КУ-2004/05) — 18,9 млн зрителей

5. «Рубин» — «Барселона» (группа ЛЧ-2009/10) — 15,3 млн зрителей

6. «Локомотив» — «Рапид» (квалификация ЛЧ-2005/06) — 14 млн зрителей**

7. ЦСКА — «МЮ» (группа ЛЧ-2009/10) — 13,9 млн зрителей

8. ЦСКА — «Ливерпуль» (Суперкубок-2005) — 13,8 млн зрителей

9. «МЮ» — ЦСКА (группа ЛЧ-2009/10) — 12,2 млн зрителей

10. ЦСКА — «Вольфсбург» (группа ЛЧ-2009/10) — 12,1 млн зрителей

В топ-десятку вошли пять игр с участием ЦСКА, две игры с участием «Зенита» и по одной игре с участием «Локомотива» и «Рубина». Лучший показатель для игр с участием «Спартака» — 8,2 млн человек («Спартак» — «Бавария», ЛЧ-2001/02), что соответствует 23-й строчке данного рейтинга.

Примечание

Все матчи из топ-10 транслировались по одному из трёх ведущих федеральных каналов (Первый, «Россия», «НТВ»). Некоторые из них параллельно показывал и на «НТВ-Плюс».

* Московский финал Лиги чемпионов вызвал повышенный интерес у российских телезрителей в большей степени из-за того, что был соответствующим образом раскручен и показан по РТР-Россия. Для сравнения, финал ЛЧ-2008/09 «Барселона» — «МЮ» собрал у телеэкранов менее 4 млн («Спорт» и «НТВ-Плюс»), а финал ЛЧ-2005/06 «Барселона» — «Арсенал» — 6,5 млн россиян («НТВ» и «НТВ-Плюс»).

** В 2005 году матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием «Локомотива» в прямом эфире показывал Первый канал.

Количественные оценки аналитического агентства СК. Основаны на комплексном анализе данных мониторинга телеболельщиков в 2002-2010 гг. Исследуемая аудитория — жители РФ старше 10 лет.