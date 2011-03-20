"Это настоящий огород!"

Тренеры "Рубина" и "Терека" после игры в Казани сошлись только в одном – поле на стадионе было ужасным. Оценки же непосредственно игры у Рууда Гуллита и Курбана Бердыева разошлись.

После матча в Казани много говорили о… поле. Газон Центрального стадиона в воскресенье не выдерживал никакой критики – хотя сезон только начинается. Даже страшно подумать, во что «это» превратится через несколько матчей…

СОГАЗ — Чемпионат России

Премьер-Лига. Второй тур



«Рубин» (Казань) – «Терек» (Грозный) – 2:0

Голы: Карадениз, 33 (1:0); Нобоа, 57 (2:0) Карадениз, 33 (1:0); Нобоа, 57 (2:0)

— Сегодня по сравнению с Краснодаром игра у нас получалась уже лучше, хотя ещё и не на 100 процентов, — резюмировал встречу капитан «Рубина» Роман Шаронов. – Всё, что мы могли показать на таком поле, – показали. Оно на самом деле ужасное. Не знаю, как будем играть дальше. Наверное, господин Фурсенко будет играть…

— Вы довольны количеством зрителей на трибунах?

— До конца – нет (улыбается). Фан-сектор мне понравился, но хотелось бы, чтобы таких секторов было хотя бы два. Потому что оттуда в основном энергетика идёт. Я не понял, почему в конце тайма с трибун начали свистеть – ведь мы держали мяч. Может, эти люди просто в футболе не разбираются?..

Больную тему развил главный тренер казанского клуба.

— У нас большие претензии к полю, — заявил, в частности, Курбан Бердыев. Люди, которые следят за газоном на стадионе, подходят к своему делу безответственно. Посмотрите на поля в Томске, Нижнем Новгороде — отличные газоны. У нас же настоящий огород! Это просто безобразие…

Игроков своей команды Курбан Бекиевич, наоборот, похвалил: «Даже на таком тяжёлом грунте ребята старались играть в комбинационный футбол. Я благодарен им за это. Могу сказать, что сворачивать с этого пути мы и впредь не намерены».

Не избежал Бердыев и вопроса об отсутствии в заявке на игру Алана Касаева. Причина оказалась прозаичной — травма. «Он получил болезненный удар по ахиллу в Краснодаре. Нога опухла. Слава богу, ничего серьёзного. Скоро Алан приступит к тренировкам», — рассказал тренер бронзового призёра чемпионата.

— Поле было тяжёлым, поэтому мы умышленно отдали инициативу сопернику и искали свой шанс в контригре, — это уже резюме матча от Рууда Гуллита. — В целом «Терек» неплохо действовал. Должен был забивать Заур (Садаев. — Прим. «Чемпионат.ру»). Сделай он счёт 2:1, ещё что-то можно было бы предпринять. Очень жаль, что так всё получилось".

По мнению маститого предводителя грозненского клуба, его команда не проиграла по всем статьям ни «Зениту», ни «Рубину», но уступила в отдельных эпизодах. Утверждение на самом деле не бесспорное – а что ещё нидерландскому Мистеру остаётся говорить? Два тура позади, очков – ноль. Если он ещё и у «Томи» не выиграет, у начальства наверняка возникнут к мистеру Рууду вопросы.