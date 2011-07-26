Агуэро пакует чемоданы

Серхио Агуэро может перейти в "Манчестер Сити" уже на этой неделе, Петр Чех верит в Виллаш-Боаша, а Ибсон отрицает конфликт с Карпиным – об этом в обзоре прессы.

ИСПАНИЯ: КУН БЛИЗОК К ПЕРЕЕЗДУ В АНГЛИЮ

Сага о трансфере Агуэро продолжается, однако может завершиться в ближайшее время к удовлетворению всех сторон. Как пишет Marca, сам футболист, всё ещё находящийся на родине, дал установку своему агенту ускорить решение вопроса. Наиболее вероятным вариантом выглядит переход в «Манчестер Сити». Всего же Серхио заинтересовали два предложения из поступивших – от «горожан» и от «Ювентуса».

Если не случится ничего экстраординарного, Агуэро продолжит карьеру именно в «Сити». Дело в том, что «горожане» дальше туринцев продвинулись в согласовании всех деталей с нынешним клубом Куна и его агентом. В среду в Лондоне должна состояться встреча представителей игрока и двух команд, по итогам которой многое станет ясно.

«Последние новости, которыми я располагаю, свидетельствуют о том, что наш клуб ведёт переговоры с испанцами насчёт Агуэро. Очень возможно, что эта трансферная сделка состоится уже на этой неделе», — заявил тренер «Сити» Роберто Манчини.

АНГЛИЯ: ЧЕХ ВЕРИТ В ВИЛЛАШ-БОАША

Голкипер «Челси» Петр Чех поделился мнением о знакомстве с новым тренером Андре Виллаш-Боашем, который стал уже седьмым наставником, с которым он работает вместе в лондонском клубе. В интервью The Telegraph вратарь отметил, что у каждого специалиста своя философия, которая может сработать в той или иной команде или нет.

«Конечно, Жозе Моуринью задал очень высокий стандарт. И следующие наши тренеры должны были пытаться превзойти его достижения. Когда становится ясно, что этого сделать не удалось – происходит отставка. Конечно, хороший сезон может получиться даже в том случае, если вы не выиграли трофеев, но не в „Челси“, — подчеркнул голкипер.

»Семь тренеров работали с командой с тех пор, как я стал её игроком, и пока дольше Жозе никто не продержался – он был с нами три с половиной года. Я надеюсь, что Андре задержится в клубе надолго. Если мы проведём отличный сезон – это укрепит позиции нашего нового рулевого. Надо сказать, многое изменилось с тех пор, как он работал в «Челси». Изменилась команда, изменился и он – стал не просто техническим членом тренерской команды, стал специалистов со своим виденьем игры, с успехами за спиной", — отметил Чех.

РОССИЯ: ИБСОН ПОПРОЩАЛСЯ СО «СПАРТАКОМ»

Бразильский полузащитник Ибсон, перешедший из московского «Спартака» в «Сантос», дал прощальное интервью «Спорт-Экспрессу», в котором опроверг слухи о конфликте с главным тренером красно-белых Валерием Карпиным.

«У меня не было проблем с Карпиным. Он отличный человек. Я благодарен ему за всё. Он меня многому научил. Конфликт? Его и не было. Я выходил на поле столько, сколько считал нужным тренер. Здесь многое зависит и от игровых кондиций. Так и должно быть. С тренером отношения у нас абсолютно нормальные. Я всегда верил, что всё можно решить за счёт диалога. Общались с Карпиным, ведь он может говорить со мной на одном языке. Иногда он объяснял, какую игру хочет видеть», — заверил бразилец.

По его словам, к решению о необходимости перехода они с клубом пришли совместно. «Это было обоюдное решение. С учетом того, как будет лучше и для меня, и для „Спартака“. Я благодарен богу, что всё произошло именно так. У меня теперь новая команда, а красно-белым я желаю побед. Теперь буду болеть за „Спартак“ в Бразилии», — заявил Ибсон.