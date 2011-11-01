Слуцкий: надо сделать результат до 60-й минуты

Вратарь ЦСКА Владимир Габулов, с которым армейцы в первом матче с «Трабзонспором» впервые за пять лет не пропустили в

Габулов: Завтра будет совсем другая игра, нежели в Москве. Нужно учитывать, что «Трабзонспор» будет играть дома. Мы очень серьёзно готовимся. А предсказывать результат я не берусь.

Лиге чемпионов, отметил сбалансированность турецкой команды.

— Владимир, в первом матче с «Трабзонспором» вы смогли не пропустить. Что вообще можете сказать о турецкой команде, какое впечатление она оставила?

— В первую очередь должен подчеркнуть, что не мне удалось не пропустить, а всей команде. Вся команда хорошо сыграла в обороне в первом матче. Что касается «Трабзонспора», то команда показалась в целом стабильной, надёжной. Она сбалансирована во всех линиях.

— Какие у вас ожидания от завтрашнего матча, каким, по-вашему, будет итоговый счёт?

— Завтра будет совсем другая игра, нежели в Москве. Нужно учитывать, что «Трабзонспор» будет играть дома. Мы очень серьёзно готовимся. А предсказывать результат я не берусь.

— Каково ваше мнение о нападающем Бураке Йилмазе? Сможет ли он забить в завтрашнем матче?

— Мне бы не хотелось выделять кого-то из команды соперников. Мы в первую очередь отталкиваемся от своей игры. В любом случае будем относиться внимательно к каждому игроку.

Наставник армейцев Леонид Слуцкий рассказал, что победа в среду имеет ключевую важность для дальнейшей борьбы за выход из группы.

— По первому тайму матча в Москве сложилось впечатление, что «Трабзонспор» очень много моментов имел после стандартных положений. С чем это связано?

— Я это связываю с тем, что мы просто количественно уступаем в антропометрических данных. Действительно, это была проблема, о которой мы думали и которую будем решать в связи с завтрашним матчем. Надеемся, что это была разовая ситуация. Но объяснение этому то, что у «Трабзонспора» больше игроков, превосходящих наших габаритами.

— Говорят, что турецкие фанаты с 60-й минуты очень активно включаются в процесс боления — с шумом, использованием пиротехники. На ваш взгляд, это может сказаться на игре ЦСКА?

— Значит, до 60-й минуты надо будет

Слуцкий: Завтра, конечно, очень важная игра. Команда, которая завтра победит, резко повысит свои шансы на выход из группы. Хотя, конечно же, семь очков вряд ли будут проходным баллом. Всё равно придётся ещё очки набирать.

делать результат.

— Завтрашняя игра будет на поле «Трабзонспора», весь стадион будет поддерживать эту команду — что вы думаете об этом?

— Болельщики всегда являются преимуществом хозяев, поэтому играть на выезде всегда сложнее. В Турции умеют хорошо болеть, мы это прекрасно знаем, совсем недавно играли с «Бешикташем» и тоже с этим столкнулись.

— В Москве счёт был хорошим для ЦСКА – 3:0. Каким, по вашему мнению, будет счёт в Трабзоне?

— Понятно, что и для нас, и для «Трабзонспора» это очень важная игра в плане дальнейшего распределения мест в группе. Предсказать очень сложно. Понятно, что обе команды будут стараться сыграть на победу.

— Каких футболистов в составе «Трабзонспора» надо будет обязательно сдержать в завтрашней игре?

— Понятно, что мы готовимся и в целом к противостоянию, и к отдельным игрокам. Мы прекрасно знаем возможности отдельных футболистов. Всегда стоит задача сдержать и командные действия, и индивидуально отдельных игроков.

— Бытует мнение, что спаренные матчи третьего и четвёртого туров Лиги чемпионов имеют ключевое значение для выхода из группы. Вы согласны с этим?

— Я согласен с этим утверждением. Удовлетворены ли мы будем результатом – я смогу ответить на этот вопрос уже завтра ближе к позднему вечеру.

— Если одна из команд завтра проиграет, будет ли это означать, что у неё уже не останется шансов за выход из группы?

— Завтра, конечно, очень важная игра. Команда, которая завтра победит, резко повысит свои шансы на выход из группы. Хотя, конечно же, семь очков вряд ли будут проходным баллом. Всё равно придётся ещё очки набирать. Но победа в завтрашней встрече автоматически делает шансы на выход из группы очень высокими.