"Ворскла" поменяла маршрут

Полтавчане со второй попытки вылетели на сбор в Турцию, "Шахтёр" проиграл норвежцам, Идахор объявился в "Заре". Об этих и других событиях – в обзоре дня.

«Ворскла» вылетела на сбор в Турцию

Делегация полтавской «Ворсклы» сумела вылететь на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию, несмотря на тяжёлые погодные условия.

Как сообщает официальный сайт полтавской команды, она отправилась на турецкий сбор, изменив маршрут. Подопечные Павлова, которые должны были попасть на сбор транзитом через Стамбул, улетели напрямую в Анталию.

Второй зимний подготовительный этап для полтавских футболистов продлится до 11 февраля, после чего «Ворскла» на несколько дней улетит домой, а уже 15-го снова приедет в Анталию.

«Волынь» в контрольном матче разгромила болгарский «Лудогорец»

Луцкая «Волынь» в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Турции разгромила болгарский «Лудогорец» со счётом 6:2.

В составе «Волыни» покером разразился во втором тайме македонский новичок команды Савич, а перед этим ворота «Лудогорца» по разу поразили Шумахер и Изворану.

Товарищеский матч

«Волынь» (Луцк, Украина) – «Лудогорец» (Болгария) – 6:2

Голы: Шумахер, 28 (1:0), Изворану, 47 (2:0), Стоянов, 53 (2:1), Савич, 57 (3:1), Савич, 68 (4:1), Савич, 73 (5:1), Стоянов, 76 (5:2), Савич, 81 (6:2).

«Заря» пополнилась Идахором и Шуничем

Луганская «Заря» подписала контракты с экс-нападающим симферопольской «Таврии» Лаки Идахором и хорватским защитником Тони Шуничем.

Как сообщает официальный сайт клуба, Шунич прибудет в расположение луганского клуба в четверг, 2 февраля, а Идахор – на день позже.

В нынешнем сезоне Шунич сыграл 13 матчей из 15 в составе своего клуба «Зриньски». Кроме того, он привлекался к играм молодёжной сборной Боснии и Герцеговины.

Идахор выступал в «Таврии» с 2007 года, за это время в составе симферопольцев он провёл 122 матча, в которых забил 37 мячей.

«Черноморец» выиграл спарринг у «Иртыша»

Одесский «Черноморец» выиграл спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции у казахского «Иртыша».

На 31-й минуте матча «моряков» вывел вперёд в счёте лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне Бурдужан, а в середине второго тайма Диденко установил окончательный счёт в поединке – 2:0.

Товарищеский матч

«Черноморец» (Одесса, Украина) – «Иртыш» (Павлоград, Казахстан) — 2:0

Голы: Бурдужан, 31 (1:0), Диденко, 74 (2:0).

«Металлист» разгромил «Полонию» в Кубке памяти Ахмат-Хаджи Кадырова

Харьковский «Металлист» в контрольном матче на втором учебно-тренировочном сборе в Турции разгромил польскую «Полонию» со счётом 4:0.

Таким образом, в финальном матче харьковчане сыграют против клуба «Рапида» (Бухарест). Игра состоится 3 февраля.

Кубок памяти Ахмат-Хаджи Кадырова

Третий тур. Группа B

«Металлист» (Харьков, Украина) – «Полония» (Польша) – 4:0

Голы: Тайсон, 29, пен. (1:0), Шавьер, 34 (2:0), Девич, 65 (3:0), Девич, 77 (4:0).

«Шахтёр» в товарищеском матче уступил норвежскому «Одд Гренланду»

Донецкий «Шахтёр» в товарищеском матче на втором учебно-тренировочном сборе в Испании уступил норвежскому клубу «Одд Гренланд» со счётом 1:2.

Товарищеский матч

Шахтёр (Донецк, Украина) – Одд Гренланд (Шиен, Норвегия) – 1:2

Голы: Кривцов, 22 (1:0); Феванг, 63 (1:1, пен); Йонсен, 79 (1:2).

Предупреждения: Хюбшман, 83 – нет.

Удаления: Эдуардо, 83 – нет.