В. Березуцкий: хороший снайпер решит наши проблемы

Недавняя травма Василия Березуцкого, оставившая нашего защитника вне игры на несколько матчей, стала ещё одним неприятным известием для «армейских» болельщиков, которые нынешней весной и так имеют не много поводов для радости. К счастью, Брат уже поправляется и, скорее всего, сможет принять участие в поединке со «Спартаком». В преддверии дерби мы попросили Васю проанализировать последние результаты нашей команды, которые, чего уж греха таить, трудно назвать впечатляющими. И получили на свои вопросы весьма обстоятельные и откровенные ответы.

— Василий, как самочувствие? Все ли последствия повреждения остались позади?

— По собственным ощущениям, кондиции растерять я не успел, но всё же какое-то время не работал с мячом, поэтому состояния стопроцентной готовности пока нет. Сейчас с каждой тренировкой приближаюсь к оптимальной форме, и игровая нагрузка в этом сильно поможет. Конечно, очень досадно, когда теряешь возможность помочь команде, тем более на столь непростом для неё отрезке сезона. Но это может случиться с каждым, причём абсолютно в любой момент.

— После разделения команд на восьмёрки «армейцев» просто не узнать: в 10 матчах одержана всего одна победа. На твоей памяти с командой случалось что-то подобное?

— Нет, я такого не припомню.

— С чем ты связываешь столь невыразительную игру?

— С тем, что все без исключения футболисты, к сожалению, действуют ниже своих возможностей. У нас многое не получается. Особенно неприятно, что если мы забиваем гол первыми — не можем удержать победный счёт. Достаточно вспомнить игры третьего круга с «Динамо» и «Кубанью», в которых мы упускали три очка именно в концовке. Не спорю, сценарий других матчей был иным, но этот момент я считаю очень показательным.

— Столь неприятный симптом в одном из интервью ты охарактеризовал достаточно жёсткой фразой: «ПФК ЦСКА утратил дух победителей»…

— Да, именно дух победителей, или, если так можно выразиться, инстинкт убийцы. Раньше в отдельных матчах мы могли играть плохо – порой гораздо хуже, чем сейчас. Но при этом с большой долей вероятности всё равно набирали три очка. Теперь такого нет.

— В чём, на твой взгляд, кроются причины?

— Отчасти виновата банальная потеря концентрации, за которую соперники нас наказывают. Ты можешь образцово провести 89 минут из 90, но если недоглядел за кем-то из игроков противоположной команды хотя бы пару раз – проблемы неизбежны. Как и в том случае, если хромает реализация собственных моментов. Но это, в принципе, относится к любой команде и к любому матчу. Если копать глубже – у нас в последние годы много новичков, и, возможно, кому-то из них сложно с ходу воспринять клубную философию. Да дело тут даже не в философии как таковой, а, скорее, в самом подходе человека к своей работе, в том, как он ведёт себя и как реагирует на результаты.

— Поясни, пожалуйста.

— Я тоже порой совершаю ошибки на футбольном поле, у меня бывают более удачные матчи и менее удачные. Но по моему лицу видно, как я всё это воспринимаю. Если наша команда проиграла или сыграла вничью, это лицо становится угрюмым, а если выиграла – радостным. А по некоторым ребятам совершенно непонятно, что происходит у них внутри. Победили – лицо как стена. Проиграли – стена. Сыграли вничью – опять стена. В команде есть и другие люди, у которых, как и у меня, психологическое состояние переносится с футбольного поля на повседневную жизнь. Но это происходит не со всеми.

— Что делать в этой ситуации? Поговорить по душам?

— Ну, разговоры не всегда помогают. У меня есть одна мысль. Рядом со стадионом нужно посадить на вышку хорошего снайпера, пусть стреляет по ногам тем, кто не хочет драться на поле (улыбается). Это, конечно же, шутка. Но если бы я действительно знал какое-то действенное средство помимо этого, давно бы его озвучил.

— Команде предстоит дерби со «Спартаком». Каковы твои ожидания от этого матча?

— Дерби – это всегда интересно. Но, исходя из нынешних реалий, я не сказал бы, что для нас это будет принципиальный матч. В том смысле, разумеется, что сейчас для нас все матчи являются одинаково принципиальными. И во всех из них, включая этот, нам нужно набирать три очка.

— Что скажешь о сопернике?

— Практически весь сезон «Спартак» показывает достаточно ровный футбол. Порой, конечно, случаются какие-то взлёты и падения, но в целом по турниру эта команда движется стабильно. Сейчас спартаковцы являются нашим непосредственным конкурентом в борьбе за второе место, поэтому накал страстей будет необычайно высок.

— Что скажешь о нападающих красно-белых? Даёт ли что-то нашей команде отсутствие Веллитона и что ты думаешь об игре Эменике?

— Честно говоря, за Веллитоном я совершенно не слежу и даже не знаю, на сколько он выбыл из строя. Может, восстановится к игре, может, нет — мне без разницы. Его отсутствие для нас – не минус и не плюс. Мне, например, всё равно, против кого играть. Эменике? Да, парень забивает, но каких-то преждевременных выводов о его игре я бы пока делать не стал. Практика показывает, что для того, чтобы считаться форвардом хорошего уровня, нужно хотя бы два-три года подряд забивать 15-20 мячей. Когда это время пройдёт, можно будет говорить, что это за игрок.

— Ты принял участие в огромном количестве дерби. Какие встречи со «Спартаком» запомнились больше всего?

— Пожалуй, две — 5:1 в 2008-м и прошлогодний полуфинал Кубка России, где мы выиграли по пенальти.

— Есть любопытная статистическая деталь: в играх с красно-белыми на твоём счету два автогола, но при этом в обоих случаях наша команда выигрывала.

— Ну что сказать… Готов забивать в свои ворота хоть в каждом дерби, если при этом ПФК ЦСКА всегда будет побеждать!

Интервью с Василием Березуцким и другие материалы читайте в официальной программке к матчу 41-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».