Гаджиев начал с победы над "Динамо"

Нижегородская "Волга" довольно неожиданно обыграла на своём поле московское "Динамо", которое почти тайм играло в большинстве. Исход матча решил точный удар вышедшего на замену Александра Шуленина.

Все, конечно, помнят, как в прошлом году «Волга» обыграла «Динамо» 3:0. Тогда, правда, нижегородцы ходили в статусе «перспективного новичка», а сейчас волжан называют не иначе как явным аутсайдером. В прошлом сезоне команда «доигралась» до стыковых матчей, в которых одолела земляков из «Нижнего Новгорода». Собственно, проигравший после того матча перестал существовать, а многие игроки пополнили состав «Волги». Таким образом, в городе остался один клуб, но вот стал ли он сильнее после такого насильственного объединения — очень большой вопрос.

«Динамо» в межсезонье лишилось Воронина и Самедова, зато купило Отмана Баккала и Гордона Шильденфельда, но обоих не было даже в заявке на игру, так что предметно говорить о новичках бело-голубых мы будем в другой раз.

Началась игра с активных атак хозяев поля, апофеозом которых стал неточный удар Андрея Каряки. Хорошая позиция для удара была у полузащитника, он пробил низом фактически с 11-метровой отметки, но не попал в створ ворот.

«Динамо» ответило спустя четыре минуты, Кураньи и Кокорин уже запутались в собственной комбинации, но от защитника мяч отскочил к немецкому форварду, и тот пробил с линии штрафной — выше ворот.

Преимущество постепенно перешло к «Динамо», над стадионом разразился настоящий ливень, и ничего особо интересного в первом тайме мы уже не видели. Впрочем, удары Мисимовича и Кокорина были достаточно хороши для того, чтобы их хотя бы упомянуть.

Второй тайм начался с удара Кураньи с очень близкого расстояния, но Абаев среагировал и свою команду выручил. А на 51-й минуте Максимов в грубой манере прыгнул в подкате в ноги Нобоа и был сразу же удалён с поля. Гаджиев отреагировал на это выходом более оборонительного Александра Шуленина вместо подуставшего Андрея Каряки.

Казалось, что теперь-то уж «Динамо» возьмётся за дело по-настоящему, но ничего подобного. Много борьбы и стыков — это было, много моментов — этим даже и не пахло.

На 69-й минуте случилось и вовсе неожиданное. После вброса мяча из-за боковой Сапогов одним движением оставил не у дел Рыкова и с левого фланга выполнил навес на дальнюю штангу, где выигравший верховую борьбу Александр Шуленин головой переправил мяч в сетку. Представляю себе состояние Сергея Силкина в этот момент.

Причём, что вдвойне обидно, забивать «Динамо» всё-таки могло. Неплохо бил издалека Кокорин, мяч попал в перекладину после скидки Кураньи, были и ещё острые ситуации. И их у бело-голубых явно было больше, чем у соперника.

В конце матча Гаджиев выпустил на поле Дворнековича и Ахметовича, а у «Динамо» форвард Андрей Панюков сменил защитника Леандро Фернандеса.

На 80-й минуте Шуленин и Ахметович выскочили на одного защитника, Александр вполне мог выполнить передачу партнёру, но пожадничал и пробил в ближний угол. Антон Шунин уверенно прервал претензии нижегородца на дубль.

За пять минут до конца матча Александр Сапета заменил Кристиана Нобоа, да и вообще, ещё до этой замены москвичи сумели прибавить. И Абаеву пришлось приложить всё своё мастерство, чтобы справиться с ударом Кураньи. На второй добавленной минуте мог отличиться Панюков, но его удару в дальний угол немного не хватило точности.