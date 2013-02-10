Когда ЦСКА и "Спартак" заодно

Муса и Эменике могут с первой попытки выиграть Кубок африканских наций, а Эммануэль – ещё и "Золотую бутсу" турнира в придачу.

Онлайн-трансляция матча Нигерия – Буркина-Фасо

В воскресенье вечером в Йоханнесбурге сборные Нигерии и Буркина-Фасо сразятся за титул чемпиона Чёрного континента. А накануне в Порт-Элизабете определился бронзовый призёр Кубка Африки.

Второй год подряд в «утешительном финале» сошлись команды Мали и Ганы, и второй год подряд «орлы» обыграли «чёрных звёзд» с преимуществом в два мяча. Дежавю! Но если в прошлый раз оба гола ганцам забил Шейк Диабате, то теперь их ворота поражали другие люди. Диабате совершал отвлекающие манёвры – и, надо признать, весьма успешно. Зациклившись на вражеской «девятке», защитники сборной Ганы то и дело теряли из виду других «людей в жёлтом», и те с большим удовольствием полученной свободой пользовались.

Подопечные Кваси Аппиа за 90 минут пропустили столько же мячей, сколько за предыдущие пять матчей. В середине первого тайма Адама Тамбура – на мой вкус, один из лучших крайних беков КАН-2013 – выскочил на оперативный простор по левому флангу и набросил мяч в центр штрафной площади. Мамаду Самасса тоже сделал всё как надо – в падении головой ударил эффектно и эффективно.

Следующий привет ганской обороне передал Сейду Кейта. Получив передачу справа от Усмана Кулибали, капитан малийской сборной беспрепятственно поразил ворота Дауды. На 58-й минуте интригу оживил габонский рефери Отого-Кастан. Пенальти он, скажем прямо, высосал из пальца – или из плеча Салифу Кулибали, в которое угодил мяч после флангового навеса. Легко пришло – легко ушло. Мубарак Вакасо шансом выбиться в единоличные лидеры бомбардирской гонки не воспользовался. Три предыдущих одиннадцатиметровых на турнире форвард «Эспаньола» реализовал. Четвёртый – смазал. Возможно, подвело сцепление с раскисшим от ливня газоном. Так или иначе, на этот раз Вакасо стукнул выше цели.

Один гол ганцы всё-таки отыграли. Вратарь Диаките подарил им его, не рассчитав траектории полёта мяча после дальнего удара Квадво Асамоа. Последнее слово всё равно осталось за малийцами. Сигамари Диарра, выйдя на замену, поставил точку в субботней истории. Для 42-летнего француза Патриса Картерона эта медаль стала первой в тренерской практике. Для начала и бронза – недурно!

Бельгийскому специалисту Полу Пюту местечко в истории уготовано вне зависимости от исхода заключительного матча турнира. Разумеется, сам он надеется попасть в неё не только как первый в истории Буркина-Фасо тренер-финалист Кубка наций, но и как победитель соревнования. До сих пор «жеребцы» выше четвёртого места на континенте не поднимались, а в ЮАР уже гарантировали себе как минимум серебро. Победитель турнира в нагрузку к трофею и медалям получит путёвку на Кубок конфедераций – своего рода репетицию чемпионата мира, которая пройдёт в Бразилии ближайшим летом.

На нынешнем форуме наши финалисты уже встречались. Перед первым туром шансы команд расценивались примерно так же, как и сейчас: Нигерия слыла фаворитом, Буркина-Фасо – аутсайдером. Однако верную, казалось бы, победу «суперорлы» проворонили. От неё их отделило секунд 10, не больше. На последней, четвёртой компенсированной минуте Ален Траоре отквитал мяч Эммануэля Эменике и принёс «жеребцам» волевую ничью.

Ещё один меткий удар с вероятностью процентов этак в 90 обеспечит спартаковцу «Золотую бутсу» турнира. Вакасо намедни свой шанс не реализовал, лучший бомбардир Буркина-Фасо Траоре финал, похоже, пропустит – как пропустил из-за травмы обе предыдущих встречи стадии плей-офф. В сущности, конкурент у Эменике остался один – полузащитник всё тех же «жеребцов» Джонатан Питройпа, у которого на один гол меньше. Проблема в том, что участие самого Эммануэля в матче сомнительно.

Кубок африканских наций

Финал



Нигерия – Буркина-Фасо



10 февраля. Йоханнесбург. Стадион «Соккер Сити». 22:00 мск.



Судья: Джамель Хаймуди (Алжир).



Котировки букмекеров: 2.00 – 3.25 – 4.60. 10 февраля. Йоханнесбург. Стадион «Соккер Сити». 22:00 мск.Джамель Хаймуди (Алжир).2.00 – 3.25 – 4.60.

Полуфинал против малийцев Эменике отыграл целиком, доведя счёт своим голам на турнире до четырёх. Уже после матча выяснилось, что заканчивал встречу он с повреждением мышцы бедра. По настоянию медиков Эменике пропустил субботнюю тренировку «суперорлов». Но такой шанс – шансище! – стать лучшим бомбардиром континентального первенства, возможно, раз в жизни бывает. Если Эммануэль в состоянии хотя бы трусцой передвигаться по полю, Стивен Кеши, безусловно, поставит его на игру, если не с первых минут, то как минимум выпустит на замену.

Под вопросом остаётся участие в финале ещё одного видного «суперорла», Виктора Мозеса. Пятничное занятие команды из-за повреждения лодыжки форвард «Челси» посмотрел со стороны, но уже в субботу возобновил тренировки в общей группе. «Конечно, его отсутствие станет ударом для нас, – не исключил худшего варианта развития событий Кеши. – Но у меня есть парни, способные заменить Виктора».

Один из них – «армеец» Муса. В полуфинале Ахмед вышел на поле как раз таки вместо Мозеса – и спустя семь минут забил первый гол на турнире. Для Мусы, кстати, как и для Эммануэля, нынешний Кубок тоже дебютный. Сегодня тот редкий случай, когда болельщики «Спартака» и ЦСКА будут солидарны в своих симпатиях.